JA Worldwide تدخل الفائزين لعام 2023 إلى قاعة مشاهير الأعمال العالمية

بوسطن, 15 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تضم قاعة مشاهير الأعمال العالمية ‎(Global Business Hall of Fame)، التي تقدمها JA Worldwide، رواد وقادة الأعمال على مدار القرنين الماضيين. بداية من مخترع الجينز الأزرق إلى المؤسس المشارك لإحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في العالم، يجد زوار معرضنا الرقمي شخصيات مؤثرة ملهمة تثير روح المبادرة لديهم.

نبذة عن قاعة مشاهير الأعمال العالمية

تلهم قاعة مشاهير الأعمال العالمية الشباب من خلال قصص وإنجازات الفائزين الذين لا يعكسون فقط الامتداد العالمي لمنظمة JA، ومجموعة واسعة النطاق من الصناعات والقطاعات، والتنوع الذي يتوفر في الطلاب الذين نخدمهم، ولكن الذين يعملون أيضًا كقوة عالمية من أجل الصالح العام. يتم تصنيف المرشحين الجدد للفوز في فئتين:

قائد: محترف على المستوى التنفيذي قاد مشاريع على نطاق كبير من المسؤولية والموارد والمواهب، وأدت مساهماته كقائد إلى تطوير دنيا الأعمال مع التركيز على تحسين الحياة. القائد هو نموذج يحتذى به يعكس القيم الاجتماعية والنزعة الشمولية ولديه وجهة نظر عالمية.

مبتكر: يكون المبتكر تحت سن 40 عامًا ولديه روح المبادرة، وينصب تركيزه على المجتمع. وانطلاقا من هذا يقوم بتغيير المشهد على مستوى العالم أو يكون ظهر مؤخرًا على المسرح العالمي. المبتكر هو مصدر إلهام، مليء بالطاقة، شغوف بالعمل، شجاع، وداعم للتغيير والابتكار من أجل الصالح العالمي.

ينضم كل فائز من الفائزين الجدد إلى معرض رقمي غامر - بفضل دعم شركة Delta Air Lines، الراعي التكنولوجي لقاعة مشاهير الأعمال العالمية - يبدو وكأنه معرض لقاعة المشاهير.

الفائزون بالانضمام لقاعة مشاهير الأعمال العالمية لعام 2023

يسعدنا أن نعلن عن الفائزين لعام 2023:

ألين فلوريس (قائد / هندوراس): ألين فلوريس هي واحدة من أكثر القيادات النسائية إنجازًا في هندوراس وأمريكا الوسطى. بعد أن شغلت عددًا من المناصب في Grupo Flores ، أحد رواد صناعة السيارات في هندوراس، تشغل ألين حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي وقائد بالنقابة. تحلم ألين بجعل هندوراس معيارًا للتنمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين والقيادة الشبابية في البلاد، وإلهام الشباب في مساعيهم الريادية.

خالد وليد الخضير (مبتكر / المملكة العربية السعودية): خالد وليد الخضير هو مؤسس Glowork (غلوورك)، أول منظمة في مجلس التعاون الخليجي مكرسة لتوظيف النساء وتمكينهم، بهدف زيادة التنوع بين الجنسين في القوى العاملة السعودية. حظيت Glowork بالاعتراف والتقدير لجهودها في خلق فرص العمل من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

شيزا شهيد (مبتكر / باكستان): شيزا شهيد رائدة أعمال اجتماعية، ومستثمرة، ومتحدثة باسم المرأة ومدافعة عن حقوق المرأة، وشاركت في تأسيس صندوق Malala ، وبدأت NOW Ventures ، وأطلقت Our Place ، وأكثر من ذلك. تم اختيار شيزا ضمن قائمة Time لأفضل 30 تحت سن 30 أحدثو تغييرًا بالعالم وقائمة Forbes لأفضل 30 تحت سن 30 من رواد الأعمال الاجتماعيين.

وليام شاوبل (قائد / الولايات المتحدة الأمريكية): بصفته رائد أعمال ناجحًا، بنى ويليام "بيل" شاوبيل أعماله التجارية من خلال إدخال الابتكار إلى السوق الاستهلاكية العالمية. واليوم، يقوم بيل بإدخال الابتكار في الطرق التي يمكن بها دعم المساعي الخيرية. بيل شاوبيل معروف ليس فقط كقائد أعمال ولكن أيضًا كرائد أعمال اجتماعي. وهو يعتقد أنه من خلال دعم القضايا التي تركز على التعليم وريادة الأعمال والتنوع، يمكننا التأثير بشكل إيجابي على العالم من حولنا.

روعي في تصميم عملية الترشيح لقاعة مشاهير الأعمال العالمية أن تهدف إلى إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وضمان اتباع البروتوكولات في اختيار الفائزين. ولضمان الإنصاف والشفافية، تتضمن العملية السنوية عمليات الفحص التي تقوم بها PwC، الشريك العالمي لنزاهة العمليات في قاعة مشاهير الأعمال العالمية. تشرف PwC على عمليات JA Worldwide لتقييم الدخول، وتدير لجنة اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية، وتوفر منصة لـهيئة التحكيم بالتصويت.

نبذة عن JA Worldwide

باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية التي تخدم الشباب وأكثرها تأثيرًا في العالم، تقدم JA Worldwide تجربة غامرة من التعلم العملي في مجال ريادة الأعمال والاستعداد للعمل والصحة المالية. وبفضل قدرتها على الوصول إلى أكثر من 15 مليون شاب كل عام من خلال ما يقرب من نصف مليون معلم ومتطوع في مجال الأعمال، تعد JA Worldwide واحدة من المنظمات القليلة التي تتمتع بالحجم والخبرة والشغف بما يؤهلها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال والقادة . تفضل بزيارتنا على jaworldwide.org.

للتواصل:

تيري ستوفر

كبير مسؤولي التسويق

JA Worldwide

‎+1-212-641-0747

[email protected]

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