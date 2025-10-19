Jackaroo King تختتم بطولتها الثالثة خارج الإنترنت في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- في 19 سبتمبر، استضافت منصة Jackaroo King ، منصة الألعاب الاجتماعية والتنافسية الرائدة في الشرق الأوسط، بطولتها الثالثة خارج الإنترنت في موقع «ويرهاوس فور» (Warehouse Four) الشهير بدبي، الإمارات العربية المتحدة. انطلاقاً من مفهومها الأساسي الذي يجمع بين المنافسة والتفاعل الاجتماعي، اعتمد الحدث على آليات اللعب الكلاسيكية لـ Jackaroo ، مع تقديم صيغ مبتكرة وأنشطة تفاعلية متنوعة. وكانت النتيجة مشهداً مثيراً من الاستراتيجية والحماس لأفضل 16 متنافساً والجماهير الحاضرة في الموقع وعبر الإنترنت.

آليات اللعب الكلاسيكية تلتقي بالابتكار: منصة للحظات الاستثنائية

باعتبارها البطولة الثالثة خارج الإنترنت في سلسلة بطولات Jackaroo King ، لم تجذب نسخة دبي اللاعبين المحليين المخضرمين فحسب، بل شهدت أيضاً عودة متسابقين وضيوف من الأحداث السابقة. قُسِّم اللاعبون النخبة الستة عشر عشوائياً إلى أزواج، حيث تنافسوا بقوة عبر ثلاث جولات لتتويج الفريق البطل لهذه النسخة في نهاية المطاف. أظهر المتنافسون تفكيراً استراتيجياً حاداً وعملاً جماعياً سلساً، بينما نقلت الميزات داخل اللعبة مثل المحادثة الصوتية والتفاعل الآني التجربة الرقمية المألوفة إلى ساحة المنافسة الحضورية، مما يجسد تماماً رؤية Jackaroo King في سد الفجوة بين العالمين الافتراضي والواقعي من خلال المنافسة الاجتماعية.

التكريم والإثارة معاً: جوائز مميزة تشعل حماس المنافسة

تقديراً للأداء المتميز للأبطال، أعدت Jackaroo King ميداليات وكؤوساً مصممة خصيصاً ، إضافة إلى جوائز قيمة شملت هواتف «آيفون 16 برو» (iPhone 16 Pro) وأجهزة «آيباد إير 11» .(iPad Air 11) كما حصل الفائزون على محتوى رقمي حصري داخل التطبيق، ما يعزز مكانتهم في مجتمع اللاعبين بالشرق الأوسط.

بناء المجتمع والتجربة: تعزيز الجوهر الاجتماعي

بصفته تطبيقاً تصدّر قوائم متاجر التطبيقات الإقليمية لأشهر متتالية، يواصل Jackaroo King التركيز على ثلاث ركائز استراتيجية: الابتكار الرقمي لآليات اللعب الكلاسيكية، وتجارب التفاعل الآني، والإنتاج المشترك للمحتوى عبر المنصات. ومن خلال بيئة مستخدم نظيفة خالية من الإعلانات وعمليات محلية موائمة، تتواصل المنصة بدقة مع قاعدة المستخدمين الشباب النشطين في الشرق الأوسط. يمثل نجاح بطولة دبي هذه خطوة محورية في ترسيخ النظام البيئي المتكامل لـ Jackaroo King الذي يجمع بين «اللعب والتواصل الاجتماعي والمنافسة» .

نبذة عن Jackaroo King :

Jackaroo King لعبة لوحية اجتماعية رائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تلتزم بتقديم تجربة Jackaroo الأصيلة مع تجارب مبتكرة تجمع بين «اللعب + التواصل الاجتماعي + المنافسة». منذ إطلاقها في أغسطس 2024، أصبحت اللعبة بسرعة مرجعاً في مشهد الألعاب الاجتماعية بالمنطقة، بفضل تصميمها الراقي وميزاتها المجتمعية القوية وإعادة تقديمها المبتكرة لهذه اللعبة الكلاسيكية المحبوبة.

للتواصل: [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://www.jackarooapp.com/

