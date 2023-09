Jada Pinkett Smith تستضيف حدثًا مستوحى من "Red Table Talk" على الهواء مباشرة في أبو ظبي

صانعة ومضيفة البرنامج الحواري الحائز على جائزة إيمي " Red Table Talk " من شركة Westbrook Inc . الأمريكية للوسائط المتعددة والترفيه، تجعل من أبو ظبي أول محطة لها في الشرق الأوسط خلال الجولة العالمية لمذكراتها ' Worthy' .

يعد هذا الحدث، الذي تقدمه Maven Global Access ، الأحدث في سلسلة من الفعاليات والحملات رفيعة المستوى التي تسلط الضوء على دور المرأة في الإمارات.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- ستستضيف أبو ظبي الممثلة والمنتجة ورائدة الأعمال والموسيقية والمضيفة والمؤلفة متعددة المواهب والمناصِرة للقضايا، Jada Pinkett Smith. ستستضيف محادثة حماسية مستوحاة من برنامجها الحواري الحائز على جائزة إيمي "Red Table Talk" في 6 نوفمبر في أبو ظبي. ويمثل هذا الحدث المحطة الأولى لجدة في الشرق الأوسط وهي تشرع في الجولة العالمية المرتقبة لمذكراتها المعنونة "Worthy."

Jada Pinkett Smith will bring her 'Red Table Talk' experience to Abu Dhabi in November

وأعربت Pinkett Smith عن حماستها لهذا الحدث قائلة: "يسعدني الاحتفاء بالروح الرائعة لسيدات الأعمال في أبوظبي. وأنا حريصة على تشابك قصصنا وتبادل الأفكار فيما بيننا واستكشاف آفاق جديدة لرواية القصص لشركة Westbrook، Inc. في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. وفي كل مسعى وقصة، نحن جميعًا جديرون بقصص Worthy وأتطلع إلى عقد محادثات تترسخ في الذاكرة في فعاليات هذا الحدث ".

مع الإصدار العالمي لـ Worthy في 17 أكتوبر، تعد مذكرات Pinkett Smith مذكرات آسرة ومُلهمة تعد باجتذاب القراء بأمانتها الخالصة ورؤاها العميقة. نالت Jada العديد من الجوائز على مدى ثلاثة عقود من خوض غمار مهنة متعددة الأوجه كموسيقي ومؤلف ومناصرة وغير ذلك الكثير. والآن، وبصفتها أيقونة حائزة على جوائز، فإنها تأخذ رسالتها المتمثلة في المرونة واكتشاف الذات على طريق رحلتها العالمية، ابتداءَ في أبوظبي كأول وُجهة لها في الشرق الأوسط.

تشارك في استضافة الحدث إلى جانب Jada Pinkett Smith العلامة التجارية الشهيرة للشركة ومطورة القيادة سعاد السركال وSarah Omolewu المؤسس المشارك لـ Maven Global Access شاركت Omolewu حماستها، قائلة: "أنا متحمسة للغاية ويشرفني أن أرحب بـ Jada في الشرق الأوسط لعقد سلسلة لا تنسى من الأحداث التي تحتفي بالنمو والجدارة واكتشاف الذات. Jada هي الأيقونة التي أثارت إعجابي لرباطة جأشها في لحظات الضعف. يسلط هذا الحدث الضوء بشكل جميل على التآزر بين Maven Global Access ومهمة "Worthy" - للإشادة بما تستطيع رائدات الأعمال فعله عندما تُتاح لهن الفرص والوصول للإمكانات، والقوة في الوحدة والمجتمع ".

يستعد الحدث الذي تقيمه Pinkett Smith ليكون منصة ملهمة لرائدات الأعمال في أبوظبي مستلهمًا من صيت برنامجها الحواري الحائز على جائزة إيمي ، "Red Table Talk"، والذي ضمّ ضيوفًا مثل Venus و Serena Williams و Matthew McConaughey و Alicia Keys و Sandra Bullock و Keanu Reeves, وDemi Moore ، يهدف الحدث إلى تعظيم قصصهن، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهنها، والأهم من ذلك، تكريم ثقافات وروايات النساء التي تمهد الطريق لسيدات الأعمال في أبوظبي.

يتألق ذكاء Pinkett Smith في ريادة الأعمال من خلال مشاركتها في تأسيس شركة Westbrook Inc مع زوجها Will Smith ومع Miguel Melendez وKo Yada، لتمكين الفنانين من سرد القصص التي تربط العالم. حققت Westbrook منذ إنشائها في عام 2019، صعودًا هائلاً، حيث وسَّعت بصمتها العالمية في مجال الترفيه، وعزَّزت قائمة مشاريع متنوعة عبر الأفلام وبرامج التلفزيون والمحتوى الرقمي من خلال قسم الأفلام والتلفزيون المتميز، Westbrook Studios، وحاضنة IP المتكاملة رأسياً، واستوديو محتوى العلامة التجارية، وشركة الإنتاج Westbrook Media.

بالإضافة إلى Red Table Talk، تقف Westbrook وراء العديد من المشاريع السينمائية والتلفزيونية التي نالت استحسان النقاد والشعبية الكبيرة ونذكر منها مسلسل BEL-AIR وهو إعادة التمثيل الدرامية الشهيرة لشخصية الأمير التي أداهاWill Smith، في مسلسل The Fresh Prince Of Bel-Air والذي تم تجديده مؤخرًا لموسم ثالث، بالإضافة إلى فيلم KING RICHARD المرشح لجائزة الأوسكار ست مرات وفيلم EMANCIPATION الذي تم إصداره مؤخرًا، والذي تم بيعه إلى Apple في أكبر صفقة استحواذ على المهرجان في تاريخ السينما. تشمل المشاريع المرتقبة القادمة BAD BOYS 4، وREDD ZONE بطولة Pinkett Smith، والفصل التالي من I AM LEGEND، وبرنامج الأكشن والكوميديا REGULATORS مع Nicky Jam

وسيتم الإعلان عن تواريخ جولة إضافية في الشرق الأوسط. يرجى زيارة www.worthymena.com للحصول على معلومات وتحديثات إضافية حول تواريخ الجولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعلومات قطع التذاكر.

