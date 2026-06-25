Jereh NER تحصل على عقد قيمته أكثر من 100 مليون رنمينبي من شركة نفط الكويت

مدينة الكويت, 25 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة ، وقعت شركة "جيريه نيو إنرجي ريجينيريشن آند ريسايكلنج تكنولوجي كو ليمتد" (Jereh New Energy Regeneration and Recycling Technology Co. ، Ltd.) "جيريه إن إي آر" (Jereh NER) عقدًا لخدمة معالجة مخلفات الحفر النفطية مع "شركة نفط الكويت". تقدّر قيمة العقد بأكثر من 100 مليون رنمينبي مع فترة خدمة لمدة خمس سنوات.

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اجتذبت المناقصة منافسة قوية من أكثر من عشرة من الشركات الدولية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط والبيئة. تم إدراج شركة "جيريه إن إي آر" في القائمة القصيرة بناءً على قدراتها المثبتة المتمثلة في أدائها التقني، وحلول استخدام الموارد المتكاملة، وقدرتها القوية على التنفيذ عبر الحدود ، وأصبحت أول مزود خدمة يوقع رسميًا على العقد في هذه الجولة من المناقصة.

دعم الأداء الفني لشركة "جيريه إن إي آر" عرضها الفائز. تتوافق معدات إعادة تدوير مخلفات الحفر النفطية مع معايير عالمية المستوى ، حيث يمكن لكل وحدة معالجة 12 طنًا في الساعة ، ودعم العمليات المستمرة على نطاق واسع في حقول النفط الكويتية. بعد المعالجة ، يتم تخفيض محتوى النفط في المخلفات الصلبة باستمرار إلى أقل من 0.3٪ ، مما يفوق بشكل كبير الحد البيئي الإقليمي البالغ 1٪ في الشرق الأوسط. تتضمن المعدات تقنيات التدفئة الذاتية باستخدام الزيت المُعاد تدويره وتقنيات التدوير محكم الإغلاق ، مما يقلل من استهلاك الطاقة الإجمالي بأكثر من 18٪ مقارنة بالمعدات الدولية السائدة ، مع تحسين الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي.

يُظهر المشروع قدرات الخدمات البيئية الأوسع نطاقًا لشركة "جيريه إن إي آر". مع أكثر من عقدين من الخبرة ، تقدم الشركة حلولاً في مجال حماية البيئة من النفط والغاز ، ومعالجة مياه الصرف الصحي في حقول النفط ، وإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون ، وإعادة تدوير شفرات توربينات الرياح ، وإعادة تدوير الوحدات الكهروضوئية ، بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة وإصلاح التربة. وقد أنشأت قدرات متكاملة تشمل تطوير المعدات، وخدمات التكنولوجيا، وتنفيذ المشاريع. بدعم من قدرات التصنيع والهندسة الداخلية ، قدمت شركة "جيريه إن إي آر" العديد من المشاريع واسعة النطاق على مستوى العالم ، بما في ذلك العديد من قيم العقود التي تتجاوز 100 مليون رنمينبي. وتمتد عملياتها إلى أكثر من 60 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم ، مدعومةً بسجل حافل من تسليم المشاريع الدولية.

ما يميّز شركة "جيريه إن إي آر" عن مقدمي الخدمات الأقران هو قدرتها على الجمع بين شبكة خدمات متكاملة عالميًا مع قدرات تسليم مشروعات موثوق بها في ظل ظروف تشغيل متطرفة ، وكلاهما يحظى بتقدير كبير من قبل عملاء الشرق الأوسط. تحتفظ الشركة بمحطات خدمة محلية في جميع أنحاء المناطق الرئيسية المنتجة للنفط والغاز ، وتوفر إمكانات طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع للتشغيل والصيانة في الموقع ، والإمداد بقطع الغيار ، والدعم الفني.

في المستقبل ، ستستفيد شركة "جيريه إن إي آر" من مشروع الكويت هذا لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط ومواصلة تعزيز تقنياتها، وحلول معداتها، وقدرات الخدمة المحلية لدعم تطوير طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

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