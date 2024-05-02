JIDU تظهر لأول مرة في معرض Mobility Live ME 2024، لعرض مستقبل التنقل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Middle East - Arabic Middle East - English JIDU 02 مايو, 2024, 09:05 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال JIDU made a significant appearance at Mobility Live ME 2024 JIYUE 01 showcased in Galaxy Purple and Mars Orange at Auto China 2024 “Most Beautiful 7 Series" JIYUE 07 made its debut at Auto China 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- الإبحار إلى العالم، شعار رائع لصناعة السيارات الذكية الصينية التي تخطو إلى الشرق الأوسط. ظهرت شركة JIDU بشكل لافت في معرض Mobility Live ME 2024 في 30 أبريل، بسيارتها الرياضية (SUV) الكهربائية النقية المجهزة بالذكاء الاصطناعي JIYUE 01 لأول مرة في الخارج، مما يدل على البراعة التكنولوجية للمركبات الذكية الصينية في المنطقة. يأتي ذلك بعد مشاركة JIDU مؤخرًا في معرض Auto China 2024، مما يمثل الدخول الأوَّلي للعلامة التجارية في معرض دولي للسيارات كتمثيل للابتكار التكنولوجي للذكاء الاصطناعي في الصين في قطاع السيارات، وعرض مستقبل التنقل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ظهور JIYUE 01 للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على مستقبل مشرق للسيارات الذكية الصينية

ويعد معرض Mobility Live ME 2024، الذي يقام على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع مركبات الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط. وباعتبارها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ونقطة محورية لصناعة سيارات الطاقة الجديدة NEV))، تعد أبوظبي مركزًا لوضع السياسات وأكبر سوق لهذه المركبات، ومع إطلاق العديد من سيارات الطاقة الجديدة NEV))، والدفع باتجاه استراتيجيات النقل الصديقة للبيئة، ظهرت الإمارات العربية المتحدة كسوق سريع النمو للسيارات الكهربائية.

شركة JIDU هي شركة ناشئة للسيارات الآلية، تأسست بالشراكة بين شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Baidu وشركة تصنيع السيارات Zhejiang Geely Holding Group. تركز الشركة على الهندسة والبحث والتطوير وتسويق تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة والتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر HCI))، وتهدف إلى إنشاء السيارات الآلية التي تركز على الإنسان.

تشتهر أول سيارة آلية JIYUE 01 من JIDU بتصميمها المذهل وتجربة القيادة الممتازة والذكاء المتقدم، وبفضل تقنية النماذج الكبيرة الشاملة للذكاء الاصطناعي من Baidu وهندسة التجربة المستدامة (SEA) الواسعة من Geely أصبح JIYUE 01 النموذج الأول عالميًا الذي يدمج نموذجًا كبيرًا يعمل بالذكاء الاصطناعي في السيارة، والنموذج الصيني الوحيد وواحد من النموذجين العالميين الوحيدين اللذين يقدمان قيادة ذاتية عالية المستوى تعتمد على الإدراك البصري وتجربة التعامل الاستثنائية.

في Mobility Live ME 2024، تم عرض JIYUE 01 باللونين Galaxy Purple وMars Orange، إلى جانب محطات الشحن الخاصة بالعلامة التجارية، وقد اكتسب النموذج اعترافًا واسع النطاق بجمالياته الاستثنائية المستوحاة من الروبوت وقدراته الفكرية.

وضع غزو JIDU الدولي معيارًا جديدًا للسيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، وفتح نافذة جديدة للشرق الأوسط لفهم المركبات الذكية الصينية، وفتح الأبواب أمام المزيد من المركبات الذكية الصينية لدخول الأسواق الخارجية. وبالتطلع إلى المستقبل، ستعمل JIDU على توسيع آثارها العالمية بشكل نشط، وتعرض المفهوم المبتكر للسيارات الآلية في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لخلق تجربة سفر مريحة ومتحررة وآمنة للتكنولوجيا الذكية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

من خلال التركيز على الأسواق المحلية والدولية، تبشر JIDU بعصر جديد من التنقل القائم على الذكاء الاصطناعي

تعتبر هذه السيارة أكثر من مجرد مَركبة، حيث أصبحت طرازات سيارات JIDU الآلية جزءًا لا يتجزأ من حياة المستخدمين، ومن خلال التكامل العميق لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في SIMO، فإنها توفر تفاعلًا صوتيًا أكثر طبيعية يغير عادات المستخدمين. يتمتع مستخدمو JIDU بمتوسط يومي لمعدل الولوج إلى التفاعل الصوتي يبلغ 98%، حيث يبلغ متوسط كل سيارة حوالي 63 تفاعلًا يوميًا، في الوقت الحالي، ويستخدم ما يقرب من 90٪ من المستخدمين نظام القيادة الذكية PPA من JIDU، باعتبارها ممثلًا لتكنولوجيا القيادة الذكية للرؤية النقية في الصين. وحصلت JIYUE 01 أيضًا على لقب البطل في تحدي City NOA في مسابقة القيادة الذكية الصينية الثانية في بكين.

وتتطور نماذج JIDU باستمرار وتصبح أكثر ذكاءً مع كل استخدام، حيث قدمت JIYUE 01 منذ إطلاقها تحديثات شهرية عبر الأثير، ليحظى مستخدميها بتجربة "قيادة سيارة جديدة كل شهر". سيتم طرح تحديث برنامج V1.5.0 القادم بالكامل، مع إتاحة القيادة الذكية PPA للتجربة في مائة مدينة، ومن المقرر أن يتم طرح نسخة متطورة أخرى من JIYUE 01 قريبًا، وهي النموذج الأول الذي يتميز بإصدار القيادة الذكي Baidu Maps V20 SR، وبحلول عام 2024، ستكون القيادة الذكية PPA لـ JIDU قابلة للاستخدام "في جميع أنحاء البلاد"، حيثما أمكن لخرائط Baidu التنقل.

وفي الصين، سيستفيد العملاء الذين يشترون JIYUE 01 أيضًا من عرض ترويجي لفترة محدودة، بما في ذلك اشتراك مجاني مدى الحياة في القيادة الذاتية المتقدمة عالية المستوى القائمة على الإدراك البصري.

ولا يزال معرض Auto China 2024 في الصين في حالة نمو تام، حيث تعرض JIDU أحدث تشكيلة، وهي عبارة عن النموذج الثاني للعلامة التجارية - سيارة سيدان كهربائية بالكامل تعمل بالذكاء الاصطناعي، JIYUE 07، ظهرت لأول مرة، وفازت بلقب "أجمل سيارة من السلسلة السابعة" بتصميمها الأصلي الصيني الرائع.

في النموذج الجديد JIYUE 07، يتم مزج العناصر الكلاسيكية من تاريخ تصميم السيارات بسلاسة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يلغي مقابض الأبواب التقليدية، ورادار السطح، وغيرها من المكونات المعقدة، ويخلق اعتماد تصميم أنيق مع نسبة ذهبية مظهرًا بسيطًا تقنيًا وديناميكيًا في نفس الوقت للسيارة الآلية. ومن اللافت للنظر أن الطراز يتميز بمعامل سحب مثير للإعجاب يبلغ 0.198، مما يضع معيارًا جديدًا للكفاءة الديناميكية الهوائية بين أقرانه.

تم تكريم JIYUE 07 بجائزة التصميم العالمية العليا، وهي جوائز Red Dot الألمانية وجوائز IF، لتصميمها الأصلي الصيني الفني. حتى الآن، فازت JIDU ROBOCAR بثلاثة من جوائز التصميم الأكثر شهرة في الصناعة، بما في ذلك جائزة Red Dot Design Award (ألمانيا)، وجائزة iF Design Award (ألمانيا)، وجائزة GOOD DESIGN Award (اليابان)، والتي تغطي بشكل جماعي مجموعة واسعة من الفئات وتعترف بتفوق JIDU في 15 جائزة متميزة، مما يجعل التصميم الأصلي الصيني يتربع في قمة التصميم العالمي.

أشاد Zeng Yuqun رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CATL، بشدة بنموذج JIYUE 07 مباشرة بعد ظهوره لأول مرة، وذكر علنًا أن هذا النموذج رائع، وأنه سيحصل على القطعة الأولى.

تعرض السيارات الآلية لـ JIDU باستمرار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تهدف JIDU إلى قيادة تطور صناعة السيارات الذكية، في عصر السيارات الذكية 3.0، مع نماذج كبيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي كجوهرًا لها.

نبذة عن JIDU

شركة JIDU هي شركة ناشئة للسيارات الآلية، تأسست رسميًا في مارس 2021 بين شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Baidu وشركة تصنيع السيارات Zhejiang Geely Holding Group. تركز الشركة على الهندسة والبحث والتطوير وتسويق تقنيات القيادة المستقلة المتقدمة والتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر HCI))، وتهدف إلى صناعة السيارات الآلية التي تركز على الإنسان، مما يتيح للمستخدمين المزيد من المساحة والوقت للوصول لمزيد من الاحتمالات. باعتبارها رائدة في ROBOCAR، تقوم JIDU بتأسيس معيار جديد للسيارات الذكية من خلال قدرات القيادة الذاتية المتطورة وقدرات HCI المتطورة للغاية، مما يخلق فئة جديدة من منتجات السيارات الذكية على نطاق واسع.

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