JoyLogistics تُطلق أكبر مركز إقليمي لقطع غيار السيارات لشركة XPeng Motors في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 20 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/-- أعلنت JoyLogistics، الذراع المتخصص في حلول سلسلة التوريد التابع لشركة JINGDONG Logistics، بالشراكة مع XPeng Motors، عن إطلاق مركز XPengالإقليمي لقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي. يخزّن المركز أكثر من 1000 قطعة غيار للسيارات، ما يدعم احتياجات صيانة طرازات متعددة من المركبات، ليصبح بذلك أكبر مركز لقطع غيار السيارات لشركة XPeng في الشرق الأوسط.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في المنطقة الحرة لجبل علي، يدعم المركز الجديد بكفاءة شبكة خدمات ما بعد البيع لشركة XPeng في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وباستفادته من خبرة JoyLogistics في تخطيط المستودعات وأدواتها الرقمية المتقدمة مثل الإدارة الذكية للمخزون، يقدّم المرفق خدمات متكاملة من البداية إلى النهاية، تشمل استلام الحاويات والتخليص الجمركي وفحص الجودة ومعالجة الطلبات والتغليف والشحن الصادر.

قال السيد كين وانغ، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة XPeng : «يُبنى النمو السريع لأعمالنا في الشرق الأوسط على أساس لوجستي راسخ. توفّر حلول JoyLogistics إمداداً دقيقاً وفي الوقت المحدد، مع تمكين الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء المحليين، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز سمعة علامتنا التجارية وقدرتنا التنافسية في السوق». حققت XPeng حضوراً سوقياً قوياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتصدر طرازاها G9 و G6 فئات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم ومتوسطة الحجم.

من جانبه، قال السيد تشارلي بينغ، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى JINGDONG Logistics : «سنواصل توسيع بنيتنا التحتية اللوجستية واستثماراتنا التقنية في الشرق الأوسط، وسنجمع بين خبرتنا المُثبتة في سلسلة التوريد واحتياجات السوق المحلية لتقديم حلول متكاملة وفعّالة من حيث التكلفة لمزيد من الشركات».

منذ افتتاح أول مستودع مُدار ذاتياً لها في المنطقة الحرة لجبل علي عام 2020، أنشأت JINGDONG Logistics مستودعات متعددة في الشرق الأوسط وعملت باستمرار على تطوير قدراتها في الأتمتة. كما تخطط JD.com ، الشركة الأم لـ JINGDONG Logistics ، لبناء مركز لوجستي ذكي في أبوظبي لتعزيز القدرات الإقليمية في مجال التخزين وتنفيذ الطلبات. اعتماداً على شبكة مستودعاتها العالمية، تعمل JINGDONG Logistics على بناء نظام متكامل من البداية إلى النهاية يشمل النقل عبر الحدود والتخزين المحلي والتوصيل في المرحلة الأخيرة. كما أطلقت الشركة العلامة التجارية للشحن السريع JoyExpress ، التي تخدم المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى.

نبذة عن JD.com, Inc.

تطورت شركة JD.com, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: NASDAQ: JD وفي بورصة هونغ كونغ بالرمز: HKEX: 9618 )، والمعروفة أيضاً باسم JINGDONG ، من منصة رائدة للتجارة الإلكترونية إلى مزوّد رائد للتقنية والخدمات مع سلسلة التوريد في صميم عملياتها. توسعت أعمال JD.com لتشمل تجارة التجزئة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والصناعات والتطوير العقاري والأعمال الدولية. تُصنف JD.com, Inc. في المرتبة 44 ضمن قائمة Fortune Global 500 ، وهي أكبر شركة تجزئة في الصين من حيث الإيرادات.

نبذة عن JINGDONG Logistics

تُعد JINGDONG Logistics (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: (HKEX: 2618 ، والمعروفة أيضاً باسم JD Logistics ، مزوّداً رائداً لحلول سلسلة التوريد القائمة على التكنولوجيا والخدمات اللوجستية. حتى 31 ديسمبر 2024، تدير JINGDONG Logistics أكثر من 3600 مستودع، بما في ذلك المستودعات السحابية التي يديرها أطراف ثالثة، بمساحة إجمالية تتجاوز 32 مليون متر مربع. قامت JINGDONG Logistics ببناء شبكة عالمية ذكية لسلسلة التوريد بشكل استراتيجي، تتميز بأنظمة تخزين عالية الأتمتة وحلول نقل دولية موثوقة. تدير الشركة حالياً أكثر من 130 مستودعاً جمركياً معلّقاً ومستودعاً للبريد المباشر ومستودعات خارجية، بإجمالي مساحة أرضية يتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 23 دولة ومنطقة حول العالم. JoyLogistics و JoyExpress هما علامتان تجاريتان للأعمال الدولية لشركة JINGDONG Logistics .

نبذة عن XPeng

تلتزم Xpeng Motors بقيادة تحوّل التنقل المستقبلي من خلال الاستكشاف التكنولوجي، لتصبح "مستكشف التنقل المستقبلي". يقع المقر الرئيسي للشركة في غوانزو، ولديها مراكز للبحث والتطوير في بكين وشنغهاي وشنتشن وتشاوتشينغ ويانغتشو، بالإضافة إلى قواعد تصنيع ذكية في تشاوتشينغ وغوانزو. تتمتع Xpeng Motors أيضاً بحضور عالمي في مجالي البحث والتطوير والمبيعات، مع مركز للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وفروع في مواقع متعددة في أنحاء أوروبا. تحافظ Xpeng Motors على التزامها بالتطوير الداخلي الشامل لبرمجيات القيادة الذكية المساعدة والمكونات الأساسية، ما يضمن تجربة قيادة ذكية فائقة لمستخدميها.