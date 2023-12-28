Jung Kwan Jang تطلق إصداراً محدودًا من الجينسينج الأحمر بمناسبة الذكرى الـ 124 لتأسيسها

سيول، كوريا الجنوبية، 28 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- قامت العلامة التجارية الكورية Jung Kwan Jang في الحادي والعشرين من ديسمبر لعام 2023 بتكريم الذكري 124 على تأسيسها من خلال إسدال الستار عن الإصدار التراثي من منتج الجينسينج الأحمر، وذلك تكريما لاحترام الشركة للتراث الثقافي الكوري.

وينظر إلى هذا الإصدار التراثي من منتج الجينسينج الأحمر كونه "متحفاً صغيرً خاصاً بك"، وهو منتج بإصدار محدود يحمل توقيع Jung Kwan Jang، ويأتي هذا الإصدار في ستة تصاميم رائعة مستوحاة من التراث الثقافي الكوري المعادل للكنوز الوطنية.

Jung Kwan Jang Red Ginseng Extract Heritage Edition

وتعود بداية استخراج الجينسنغ الأحمر في كوريا إلى عام 1899 والذي كان العام الـ 36 من الحقبة التاريخية للإمبراطور الكوري Gojong، وهو الأمر الذي يتأصل في التاريخ المشترك للعلامة التجارية Jung Kwan Jang ومسار عملها. وأدى احتكار الإمبراطورية الكورية للجينسنغ الأحمر إلى تحقيق إيرادات كبيرة للعائلة الإمبراطورية، وقد شكلت إيرادات الجينسنغ الأحمر أكثر من نصف ميزانية العائلة الإمبراطورية السنوية. وقد أولت الإمبراطورية الكورية، من خلال اعتمادها لنهج وطني في إدارة الجينسنغ الأحمر، اهتمامًا خاصًا لتطوير طرق المعالجة لتسهيل استهلاك نبات الجينسنغ الأحمر، خارج الأشكال التقليدية التي كانت تتلخص في استخدام جذوره. وعلى إثر ذلك، أُنتج أول منتج مُصنع يركز في تركيبه على مادة الجينسنغ الأحمر على غرار منتج Red Ginseng Extract Jung الحالي والذي أنتج عام 1912 في مدينة كايسونج الكورية بمقاطعة غيونغي-دو.

ومن جانبها، تحافظ شركةKorea Ginseng Corporation (KGC)، وهي الشركة الكورية الرائدة في مجال المكملات الغذائية، بإخلاص على هذا التقليد. وتقوم شركة KGC بتمهيد طريق فريد من نوعه، يصعب على أي أحد أن يتبعه، نحو تشجيع زراعة نبات الجينسنغ الأحمر وعولمتها من خلال نظام منهجي لإدارة زراعة الجينسنغ الأحمر، وكذلك من خلال ضمان الجودة والبحث والتطوير والاتجاه إلى الأسواق العالمية.

وقد ساهمت الشركة، بصفة خاصة، في ترسيخ مكانة الجمهورية الكورية كإحدى الدول الرائدة التي تأتي في مقدمة الدول المنتجة لنبات الجينسنغ، ويرجع استخدام الجينسنغ الأحمر لفوائده الصحية الأربعة التي تتمثل في، تحسين الدورة الدموية وتحسين الذاكرة وتنشيط مضادات الأكسدة وكذلك تحسين صحة النساء في سن اليأس، إلى تقنيات شركة Jung Kwan Jang، وذلك إلى جانب فوائد أخرى تم الاعتراف بها من قبل وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية.

قام مركز البحث والتطوير التابع لشركة KGC بنشر ما يقرب من 290 ورقة بحثية في المجلات الأكاديمية داخل البلاد وخارجها، ويمتلك حوالي 200 براءة اختراع تقنية و15 من حقوق الحماية للحفاظ على الأنواع التي يزرعها من نبات الجينسنغ حصريًا. وفي عام 2016، حصل تحليل الجينسينوسيد الذي أجرته شركة KGC على أول اعتماد عالمي من خلال نظام اعتماد المختبرات الكورية (KOLAS).

وفقًا لمؤسسة البحوث السوقية العالمية Euromonitor International، احتلت العلامة التجارية Jung Kwan Jang، التي قامت بتصدير حوالي 250 منتجًا إلى حوالي 40 دولة، الصدارة في سوق التجزئة العالمية لمنتجات الجينسنغ من حيث المبيعات لمدة 10 سنوات متتالية. وقد أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة Euromonitor لعام 2022 أن السوق العالمي لبيع منتجات الجنسنغ بلغت قيمته 2.47 مليار دولار العام الماضي، وأضاف التقرير أن العلامة التجارية Jung Kwan Jang حافظت على مكانتها كأفضل علامة تجارية للجينسنغ بحصة سوقية قدرها 41.9%.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2303951/Jung_Kwan_Jang_Red_Ginseng_Extract_Heritage_Edition.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1902566/Logo_KGC_new.jpg