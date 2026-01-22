K7 Security تحصل مرة أخرى على "جائزة أفضل منتج" من AV-TEST

دبي ، الإمارات العربية المتحدة

22 يناير 2026

/PRNewswire/ -- تم تصنيف "كيه سفن سيكيوريتي" K7 Security ، وهي شركة عالمية كبرى في مجال الأمن السيبراني ، مرة أخرى كأفضل منتج من قبل مؤسسة AV-TEST. يتم تقديم جائزة أفضل منتج من قبل مؤسسة AV-TEST عندما يحقق حل الأمن السيبراني درجة عالية عبر ثلاث فئات من الحماية والأداء وقابلية الاستخدام.

K7 Security received the Top Product Award from AV-TEST

حصلت "كيه سفن سيكيوريتي" على جوائز بصفة مستمرة من قبل وكالات الاختبار للتميّز في الحماية مع أبحاث التهديدات التي أجراها K7 Labs ، وهو مركز أبحاث التهديدات الإلكترونية المشهور عالميًا في "كيه سفن" ، والهندسة التي توفر الحماية مع الحد الأدنى من استخدام الأجهزة ومصادر الشبكات. جائزة AV-TEST هي أحدث اعتراف بتكنولوجيا الدفاع السيبراني المتفوقة لـ "كيه سفن".

AV-TEST هو معهد أبحاث مستقل لأمن تكنولوجيا المعلومات مقره في ألمانيا ، يركز على إجراء اختبارات مقارنة وفردية ومنح المنتجات أختام للأمن المعتمد. يقوم AV-TEST بتقييم حلول الأمن السيبراني مع سيناريوهات اختبار واقعية وضد تهديدات العالم الحقيقي ، وتتوافق اختباراته مع المعايير المنصوص عليها من قبل "منظمة معايير اختبار برامج مكافحة البرمجيات الضارة".

وتعليقاً على نتائج الاختبار ، قال السيد "إريك هيلاند"، رئيس مختبرات الاختبار في مؤسسة AV-TEST : "يسعد AV-TEST بالاعتراف بـ "كيه سفن سيكيوريتي" بجائزة أفضل منتجات بناءً على تقييمنا الشامل على مستوى الحماية والأداء وقابلية الاستخدام. تُظهر النتائج البارزة لـ "كيه سفن" في اختباراتنا ، بالإضافة إلى سجل حافل بالفوز بالعديد من الجوائز ، التميّز المستمر لـ "كيه سفن" في الحماية من التهديدات الإلكترونية ، بما في ذلك "هجمات اليوم صفر"، مع تجنب التحذيرات الكاذبة."

وأضاف السيد "كيسافاردانان جيه"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيه سفن سيكيوريتي": "في "كيه سفن" ، كنا نؤمن دائمًا أن مقياس التميّز في الأمن السيبراني هو تحقيق حماية عالية مع تأثير منخفض على الأداء وقابلية الاستخدام. يشهد AV-TEST على التميّز في الأمن السيبراني بنفس الطريقة ، ويسرني أننا قد حصلنا مرة أخرى على جائزة أفضل منتج ، والتي توفر تقييمًا محايدًا ومعرفيًا لتكنولوجيتنا التي يمكن للشركات استخدامها لتوجيه القرارات الموضوعية في استثمارات الدفاع السيبراني."

قائمة تقديرات وشهادات "كيه سفن" متوفرة على صفحة موقع الويب: www.k7computing.com/certifications

حول K7 Security

"كيه سفن سيكيوريتي" هي مزود أمن إلكتروني خالص تأسس في عام 1991 لحماية العالم من الهجمات الإلكترونية. تشمل مجموعة "كيه سفن" من حلول الأمن السيبراني حماية أنظمة Windows و Mac و Android و iOS للمستخدمين المنزليين ؛ والأمن المُدار ، وأمن نقطة النهاية وحماية الشبكات للشركات ، وتقديم الامتثال المؤكد والدفاع ضد التهديدات. تشتهر حلول الأمن السيبراني لشركة "كيه سفن سيكيوريتي" بتأثيرها المنخفض على موارد تكنولوجيا المعلومات وتم تصميمها ليتم نشرها بسرعة واستخدامها بسهولة مع الحد الأدنى من مساعدة تكنولوجيا المعلومات.

