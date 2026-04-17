Kabuni، شركة تكنولوجيا رياضية مقرها المملكة المتحدة، تعيّن لاعب الكريكيت الفائز بكأس العالم Shane Watson في منصب Super Coach

لندن, 17 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Kabuni، وهي شركة تكنولوجيا رياضية تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها وتركّز على تدريب الكريكيت وتطوير اللاعبين، عن تعيين لاعب الكريكيت الدولي الأسترالي السابق Shane Watson كأول Super Coach لها.

تأسست Kabuni في عام 2025 على يد رائد الأعمال المقيم في لندن Nimesh Patel، وتطوّر تقنية صُممت لدعم تدريب منظم وسهل الوصول إليه. تجمع منصتها بين تحليل الفيديو والميكانيكا الحيوية وبيانات الأداء لتقديم ملاحظات واضحة وعملية يمكن للاعبين والمدربين تطبيقها أثناء التدريب.

سيعمل Shane Watson، الذي مثّل أستراليا أكثر من 300 مرة عبر مختلف صيغ اللعب الدولية، مع فريق Kabuni للمساعدة في تحويل خبرته على مستوى النخبة إلى رؤى تدريبية يسهل على اللاعبين في طور التطور استيعابها من الناحيتين الفنية والذهنية.

وقال Nimesh Patel، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kabuni:

"منذ تأسيس الشركة، انصبّ تركيزنا على إتاحة التدريب عالي الجودة على نطاق أوسع، مع بناء منصة تدعم التدريب القائم وتعزّزه. كما يعزّز هذا التوجّهَ التعاونُ مع لاعب يتمتع بخبرة Shane Watson، في وقت نواصل فيه تطوير التقنية المملوكة لـKabuni.

كما نؤمن بأن الأداء يتأثر بكلٍّ من الإعداد البدني والعقلية، وسيضطلع Shane بدور في استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم اتخاذ القرار لدى اللاعبين واستجابتهم تحت الضغط."

وأضاف Shane Watson:

"يرتكز نهج Kabuni على الوضوح والعملية. فالتحسينات الصغيرة والمفهومة جيدًا يمكن أن تُحدث فرقًا ملموسًا، ويمكن لتقنية Kabuni أن تدعم اللاعبين في مراحل مختلفة من تطورهم."

مع مواصلة Kabuni التوسع دوليًا، تقول الشركة إنها لا تزال تركّز على تطوير المنتجات بمسؤولية، وترسيخ ثقة المستخدم، وخلق قيمة طويلة الأجل عبر الرياضة القاعدية ورياضة النخبة.

