KERUI: عقد منتدى الطاقة العالمي 2024 وإطلاق منتج جديد بنجاح

دونغينغ، الصين، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- من 16 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول، عقد الحدث الكبير، منتدى الطاقة العالمي للتصنيع الذكي - مستقبل أكثر اخضرارًا 2024، وإطلاق المنتجات الجديدة في دونغينغ، الصين.

اجتمعت أكثر من 100 من كبار شركات النفط والغاز وشركات الخدمات النفطية والشركات الهندسية من أكثر من 40 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى أكثر من 300 خبير في صناعة الطاقة النفطية والغاز وممثلي موردي التعاون الاستراتيجي لمناقشة الوضع الجديد والتحديات التي يواجهها قطاع تطوير النفط والغاز واستكشاف سبل حل الاختناقات التقنية التي تعيق تطوير حقول النفط والغاز.

2024 Global Energy Forum & New Product Launch Opening Ceremony 2024 Global Energy Forum & New Product Launch Forum Ceremony

شمل المنتدى جلسات متعددة مثل إطلاق المنتجات الجديدة وزيارة قاعدة التصنيع وعرض المعدات وحلقة النقاش وتوقيع التعاون الاستراتيجي وما إلى ذلك. أظهر بشكل شامل أحدث إنجازات KERUI في مجال "التصنيع الأخضر والذكي". وقد توصل أكثر من 10 عملاء عالميين وشركاء استراتيجيين إلى نوايا التعاون مع KERUI، ووقعوا اتفاقيات تعاون استراتيجي بقيمة العقد المزمع تتجاوز مليار دولار.

خلال المنتدى، تم إطلاق نظام الحفر الذكي KRIDS على مستوى العالم. يمكن للمعدات تحقيق التحكم الذكي بضغط زر واحد، مما يحسن بشكل كبير من وقت التشغيل الفعال لجهاز الحفر. يمكن لتكنولوجيا الحفر الرقمية زيادة سرعة الحفر بنسبة 30٪؛ ويمكن لتكنولوجيا تخزين الطاقة الكهربائية تقليل انبعاثات الكربون بفعالية بنسبة تصل إلى 20٪. ويمكن لنظام ZMS2.0 تحقيق إدارة سلامة الأفراد والمعدات.

كما تم إطلاق منتجات جديدة أخرى منخفضة الكربون وذكية، طورتها شركة KERUI بشكل مستقل بناءً على الاتجاه التكنولوجي في الصناعة وطلبات العملاء، بما في ذلك أول مجموعة في العالم من معدات التقاط وحقن غاز المداخن في الغلاية البخارية، وأول مجموعة من وحدة أنابيب المعالجة المتكاملة الذكية في الصين، ووحدة ضاغط استرجاع الغازات في خطوط الأنابيب المحمولة على شاحنة "SECOND GENERATION" من KERUI، ومزلقة الضاغط متعددة الوظائف لرفع الغاز ونقل الغاز والسائل المختلط. ستساعد هذه المنتجات الجديدة العملاء على تحقيق التخصيص الأمثل للموارد وتحسين كفاءة الطاقة بشكل عام.

تكرس شركة KERUI جهودها لتوفير حلول مخصصة وشاملة وتطوير معدات ذكية فعالة وتوفير الطاقة لمساعدة العملاء على زيادة كفاءة استخدام الموارد. أنشأت KERUI آلية استجابة سريعة لتوفير الدعم الفني والخدمة طوال دورة الحياة الكاملة، مما يضمن التشغيل السلس للعملاء.

في المستقبل، ستقوم KERUI بتحديث مستوى المعدات الرقمية والذكية بشكل أكبر من خلال دمج التقنيات الرقمية بنشاط مع الأعمال الأساسية. ستواصل KERUI تعميق تعاونها مع الشركاء العالميين، واستكشاف مسار منخفض الكربون بشكل مشترك، وتعزيز مشاريع الطاقة الخضراء، وبالتالي تسهيل التنمية المستدامة لصناعة النفط والغاز والمساهمة في التحول العالمي للطاقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2533268/01_2024_Global_Energy_Forum___New_Product_Launch_Opening_Ceremony.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2533269/02_2024_Global_Energy_Forum___New_Product_Launch_Forum_Ceremony.jpg