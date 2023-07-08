Kexing Biopharm تنضم لأفضل 20 شركة صيدلانية حيوية في الصين (منتجات الدم واللقاحات والأنسولين) لمدة عامين متتاليين

شينزين، الصين, 8 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- حققت Kexing Biopharmaceutical (688136.SH) الإنجاز المثير للإعجاب المتمثل في الاعتراف بها في 27 يونيو كواحدة من "أفضل 20 شركة صيدلانية حيوية في الصين" (منتجات الدم واللقاحات والأنسولين) لمدة عامين متتاليين. هذه القائمة الفرعية المرموقة هي جزء من "أفضل 100 شركة صيدلانية في الصين لعام 2022". يمكن أن يُنسب إدراج Kexing Biopharmaceutical إلى أبحاثها وتطويرها القوي، بالإضافة إلى قدراتها الإنتاجية الاستثنائية وبراعتها التسويقية الرائعة.

يركز اختيار "أفضل 100 شركة صيدلانية في الصين لعام 2022" على القوة الدافعة للابتكار وقوة الترويج المهني للشركات الصيدلانية، وهي واحدة من أكثر جوائز القائمة تأثيرًا في الصناعة.

أعطت Kexing Biopharm الأولوية باستمرار للتطورات العلمية والتكنولوجية واستثمرت فيها، والتي لا تزال في صميم مهمة الشركة وقيمها. في عام 2022، حققت Kexing Biopharm خطوات كبيرة في مجال البحث والتطوير، باستثمار جدير بالملاحظة قدره 193 مليون يوان، مما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 57.21% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. شهدت Kexing Biopharmaceutical تقدمًا سريعًا للعديد من المنتجات، حيث انتقلت من مرحلة التطوير إلى المراحل السريرية، بما في ذلك كبسولة SHEN26، وهو دواء فموي صغير الجزيء مضاد لـ COVID-19، وحقن العامل المحفز للخلايا المحببة البشرية المبلمرة بغليكول البولي إيثيلين، وما إلى ذلك، وحقن هرمون النمو البشري، والذي تمت الموافقة عليه للتو للاستخدام السريري في الصين. علاوة على ذلك، فإن الشركة هي أيضًا واحدة من شركتين فقط مصنعتين محليتين مرخص لهما تبيّن مواصفات 36000IU.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع Kexing Biopharm بنظرة إيجابية قوية للآفاق المستقبلية للاقتصاد الحيوي. في عام 2022، قامت الشركة باستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة مثل اللقاحات الحيوانية والبيولوجيا التركيبية والعاثيات. والجدير بالذكر أن شركة Kexing Animal Healthcare التابعة لها قد أنشأت بسرعة محفظة قوية تضم أكثر من عشرة لقاحات متعددة التكافؤ.

في عام 2022، نجحت Kexing Biopharmaceutical في الحفاظ على حصتها السوقية المهيمنة داخل الصين. تضمنت شبكة توزيع الشركة مجموعة واسعة من مرافق الرعاية الصحية، والتي تتضمن ما يقرب من 20000 مستشفى على مستويات مختلفة ومؤسسات الرعاية الأولية والصيدليات، بما في ذلك ما يقرب من 7000 مستشفى وأكثر من 8900 محطة خارجية وأكثر من 4000 صيدلية.

في عرض شامل لقدرتها على الابتكار وقوة المنتج وتأثير علامتها التجارية، تم الاعتراف بشركة Kexing Biopharm مرة أخرى من قبل أفضل 100 شركة صيدلانية في الصين. مع قوة دافعة مبتكرة قوية وترقية مهنية وقدرات تشغيل وإدارة عالية الجودة للمؤسسة، يجب على الشركة اغتنام فرص التطوير وتوطيد أساس التطوير.

https://www.menet.com.cn/info/202307/202307070932403240_146002.shtml

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