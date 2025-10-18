KFin Technologies تستحوذ على حصة مسيطرة بنسبة %51 في Ascent Fund Services مقابل 35 مليون دولار أمريكي، موسّعةً نطاق أعمالها في قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية العالمية

يمثّل هذا الاستحواذ خطوة محورية في استراتيجية التوسّع العالمي لشركة KFintech ، معزّزًا مكانتها كشركة رائدة في البنية التحتية المالية القائمة على التكنولوجيا. على مستوى المجموعة الموحّدة، تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة ( AUA ) في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية العالمية لكلٍّ من Ascent و KFintech أكثر من 340 مليار دولار أمريكي، مما يعزّز التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية وشرائح العملاء. تعمل Ascent و KFintech حاليًا عبر أكثر من 230 مكتبًا في أكثر من 15 دولة حول العالم، بكوادر عالمية تتجاوز 6700 موظف، من بينهم أكثر من 1300 خبير تقني، لقيادة التحوّل الرقمي، وتحسين العمليات، وتعزيز مرونة تقديم الخدمات، وتحقيق التآزر في التكاليف عبر الأسواق.

صرّح السيد سريكانث ناديلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة KFin Technologies ، قائلاً:

«يمثّل هذا الاستحواذ خطوة فارقة في مسيرة تحوّلنا إلى شركة عالمية رائدة في البنية التحتية المالية. إن الحضور الدولي القوي لـ Ascent يكمّل تميّزنا التكنولوجي والتشغيلي. ترفع هذه الصفقة مساهمة أعمالنا الدولية من % 5 إلى أكثر من % 16 ، ونستهدف تجاوز % 25 في الأمد القريب.»

من جهته، صرّح السيد كوشال مانداليا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة في Ascent Fund Services ، قائلاً:

«تجمع هذه الشراكة بين الهدف المشترك والثقة والشغف، وتمثّل تلاقيًا استثنائيًا بين التكنولوجيا والخبرة التخصصية، مما سيُعيد صياغة مفهوم إدارة الصناديق الاستثمارية عبر الأسواق العالمية. إنها تعكس إيماننا بأنه عندما تتحالف مؤسستان رائدتان في القيم والرؤية، لا تكون النتيجة مجرد جمع، بل مضاعفة للفرص والقدرات والأثر. معًا، ستواصل Ascent و KFintech الابتكار، وتمكين العملاء، وإرساء معايير جديدة للتميّز في خدمات الصناديق على الصعيد العالمي.»

أضاف السيد جايديب موخاريا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة:

«تمثّل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تحويلية لتعزيز مكانتنا في القطاع. يقوّي هذا التكامل قدراتنا على خدمة العملاء، والتوسّع في أسواق جديدة، والريادة في مشهد يتّسم بالديناميكية والتنافسية المتزايدة.»

قال السيد صامويل تشين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة:

«يُمهّد هذا الإنجاز الطريق لعصر جديد من النمو والابتكار ونجاح العملاء. معًا، نمثّل قوة أكبر في السوق، مجهّزون بشكل أفضل لتسريع الابتكار، وتبسيط العمليات، وتطوير تقنيات طليعية.»

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2798968/KFintech_Ascent.jpg