KHLOÉ KARDASHIAN تطلق عطرها المميز الأول بالتعاون مع LUXE BRANDS

نيويورك، 25 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تطلق الأيقونة العالمية ورائدة الأعمال Khloé Kardashian، بالشراكة مع Luxe Brands، عطرها المميز الأول باسم: XO Khloé. سيحظى XO Khloé بعرضه الأول في العالم في متجر Harrods الفاخر في المملكة المتحدة بدءًا من اليوم، يليه متجر Ulta Beauty، الشريك الأمريكي الحصري ووجهة الجمال في 12/1.

XO Khloé, The Debut Fragrance by Khloé Kardashian

تستمد العلامة التجارية إلهامها من Khloé نفسها – مجسدةً روحها الإيجابية والنور الذي تتشاركه مع الجميع – الأمر الذي أوصلها إلى إبداعها الأخير الشخصي الأكثر تعبيرًا عنها حتى هذه اللحظة. يبرز XO Khloé، بتصميمه ورائحته الفاخرة، مسيرة تطور Khloé التي تجمع بين وجوهها المختلفة – رائدة أعمال وأخت وأم. من الزجاجة الفاتنة إلى حساسيتها الحديثة ورسالتها الملهمة، تتفوق العلامة التجارية على أساليب التنفيذ التقليدي ضمن هذه الفئة لتقدم عطرًا رفيع المستوى يقف منفردًا عند تقاطع كل من الفخامة، والسرد التفاعلي، وفن العطور الراقية.

تقول Khloé Kardashian: "كان ابتكار هذا العطر رحلة خاصة بالنسبة لي. أتخذ نهجًا عمليًا في أي مشروع أشارك فيه، وأردت أن يبدو كل تفصيل من XO Khloé بمظهر متعمد وهادف. من تصميم الزجاجة إلى الحملة الترويجية، كنت مندمجة تمامًا في العملية منذ البداية إلى النهاية. أنا فخورة بشكل خاص بالرائحة، لأننا قضينا فيها الكثير من الوقت لنخرج بنتيجة مثالية، وأنا سعيدة جدًا بالمنتج النهائي. لا أتوق الانتظار لمشاركته مع الجميع!".

XO Khloé هو تعاون فريد من نوعه بين اثنين من صانعي العطور العالميين الحاصلين على جوائز؛ إذ عمل صانع العطر الرئيسي، Alberto Morillas، وصانع العطر القدير، Clément Gavarry من Firmenich، معًا لصنع هذه التحفة العطرية.

يجمع العطر الفاخر الجديد بين صناعة العطور الحِرَفية الراقية، وسحر العطور العصرية. حيث يتميز عطر XO Khloé بمزيج مثير للحواس والعواطف، مع قاعدة من الزهور تغمر الحواس بباقة رقيقة من بتلات الورود المجففة ولمسة من حلوى البرالين مع روائح المسك الجذابة والأخشاب اللطيفة على حاسة الشم.

تقول Noreen Dodge، مديرة التسويق الرئيسية ومديرة الاستراتيجية الرئيسية في Luxe Brands: "Khloé هي واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم. نحن نعلم أن لديها القدرة على زلزلة صناعة العطور وإعادة بنائها في نفس الوقت. من خلال إحياء رؤية Khloé الرائعة للحياة، كانت نيتنا هي تقديم عطر جميل وحملة علامة تجارية غامرة وعالية المستوى تخاطب جمهور Khloé ومستهلكيها على مستوى العالم. لقد عززنا علاقتنا بشركاء تجزئة مذهلين - شراكتنا العالمية الرائدة مع Harrods ستطلق العلامة التجارية وتعزز مسارها لتسير بتميز. وفي الولايات المتحدة، سيوفر شريكنا الموثوق بالتجزئة، Ulta Beauty، تجربة لا مثيل لها للعملاء. نحن متحمسون لوضع الأساس لعلامة تجارية متميزة ذات تاريخ عريق".

ويقول Tony Bajaj، الرئيس التنفيذي لشركة Luxe Brands: "في Luxe Brands، نعمل على تطوير العلامات التجارية مع وضع الديمومة في الاعتبار. منذ البداية، وضعنا هدفًا ثابتًا لتطوير عطور عالية الجودة تلهم المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم أفضل تنفيذ من فئته وابتكار مستدام من المستوى التالي. يشرفنا أن نقيم شراكة مع Khloé في اقتراح العلامة التجارية التي فاقت هذه التوقعات. إن نهجها الاستراتيجي والمتقدم يتجلى في جميع مناحي هذا الإطلاق. لقد شهدنا طلبًا غير مسبوق، ونحن نتطلع إلى الإطلاق في ربيع 2025 وما بعده".

سوف يطلق عطر XO Khloé حصريًا في متجر Harrods الفاخر في المملكة المتحدة اليوم، وسيُطرح حصريًا لأول مرة في أمريكا الشمالية في متجر Ulta Beauty في 12/1، وسيُطرح أيضًا في مناطق رئيسية حول العالم في أوروبا وأستراليا والمكسيك خلال ربيع 2025.

حول Khloé Kardashian

Khloé Kardashian هي رائدة أعمال ومنتجة تنفيذية، إلى جانب كونها واحدة من النساء الأكثر شهرة على الإنترنت. مع أكثر من 300 مليون متابع على Instagram وحده، كانت أصالتها وصلتها مع جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي السبب في جعلها واحدة من أكثر الأشخاص متابعة وتأثيرًا على مستوى العالم.

تتجلى روح Khloé الريادية في نجاحها كمؤسِّسة مشاركة لعلامة Good American، التي أُعلِن عن إطلاقها بمجموعة من الدينم تحتوي على خيارات متنوعة من الأحجام. أنشأت Khloé العلامة التجارية عندما لاحظت نقص التنوع والشمول لأنواع الأجسام في صناعة الأزياء، وهي انعكاس لقيمها التي ترى بأن النساء يجب أن تشعرن بحال جيدة وتبدون بحال جيدة. تعرض الحملات الإعلانية نساء من أشكال وأحجام وألوان وخلفيات متنوعة، وقد لاقت العلامة التجارية نجاحًا على نطاق واسع بين النساء من جميع أنواع الجسم. سجلت شركة Good American أكبر حدث إطلاق لمنتجات الدينم في التاريخ، إذ حققت أكثر من مليون دولار من المبيعات في يوم الإطلاق، ومنذ ذلك الحين وسّعت مجموعتها إلى الملابس الجاهزة للارتداء والملابس الرياضية وملابس السباحة.

حول شركة LUXE Brands، Inc.

LUXE Brands هي شركة منتجات تجميل عالمية مرموقة مكرسة لاستحداث علامات تجارية لمنتجات التجميل عالمية المستوى تُلهِم المستهلكين حول العالم. عبر مكاتبها في مدينة نيويورك وفلوريدا، حصلت LUXE Brands على العديد من الجوائز لنهجها المبتكر في التصميم والتسويق وبناء العلامة التجارية بروح رقمية أولاً.

تضم مجموعة أعمال LUXE الكاملة Ariana Grande، وKhloé Kardashian، وNicki Minaj، وEau de Juice من Cosmopolitan، وشراكة ترخيص مع General Motors بشأن علامة Hummer التجارية.