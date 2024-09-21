Kintara Therapeutics تذكِّر المساهمين بالتصويت بحلول يوم الخميس للسماح باستكمال الاندماج المقترح مع TuHURA Biosciences

يجب على المساهمين التصويت بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 19 سبتمبر 2024 لاحتساب تصويتهم

مطلوب تصويت "لصالح التنفيذ" للمقترحين 3 و 5 من قبل حاملي أغلبية حقوق التصويت في أسهم Kintara القائمة اعتبارًا من 14 أغسطس 2024 للسماح باستكمال الاندماج المقترح مع TuHURA Biosciences

سان دييغو، 21 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تذكّر شركة "كينتارا ثيرابيوتكس إنك" (Kintara Therapeutics, Inc.) المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (NASDAQ: KTRA) ("كينتارا") ("Kintara") ، وهي شركة للمستحضرات الصيدلانية الحيوية تركز على تطوير علاجات جديدة لسرطانات الأورام الصلبة ، المساهمين بالتصويت في الاجتماع الخاص المقبل للمساهمين الذي سيُعقد في 20 سبتمبر 2024 للسماح بإتمام عملية الاندماج المقترحة ("الاندماج") مع شركة "توهورا بايو ساينسس إنك" (TuHURA Biosciences ، Inc.) ("توهورا") ("TuHURA").

تشجع كينتارا المساهمين على التصويت بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس ، 19 سبتمبر 2024 ، من أجل الحصول على موافقة المساهمين على المقترحات للسماح باستكمال الاندماج المقترح.

يشير جدولنا الأوّلي إلى عدم الوصول إلى حد التصويت على المقترحين 3 و 5. لا يمكن المضي قدمًا في الاندماج المقترح إلا إذا صوّت أصحاب أغلبية حقوق التصويت في أسهم "كينتارا" القائمة اعتبارًا من 14 أغسطس 2024 "لصالح التنفيذ" للمقترحين 3 و 5 (كما هو موضح أدناه).

وقد أوصت اثنتان من الشركات البارزة لخدمات الاستشارات بالوكالة، وهما "إنستتيوشنال شيرهولدر سيفرسس - [آي إس إس]" (Institutional Shareholder Services - [ISS]) و "جلاس لويس" (Glass Lewis)، المساهمين بالتصويت "لصالح التنفيذ" للمقترحين 3 و 5.

قال روبرت إي هوفمان ، الرئيس التنفيذي لشركة "كينتارا": "أصواتكم حاسمة لمستقبلنا ومهمتنا في مكافحة سرطانات الأورام الصلبة. من خلال الاندماج مع "توهورا"، نعتقد أنه يمكننا الجمع بين أصول علم الأورام وتقنياتنا للتغلب على مقاومة العلاج وتسريع خط الأنابيب لدينا ، مدعومًا بتمويل قدره 31 مليون دولار. إذا لم يتم الانتهاء من الاندماج المقترح ، فإن مستقبل "كينتارا" سيصبح في محل شك."

يهدف الاقتراح 3 إلى الحصول على موافقة المساهمين على تعديل لوائح تأسيس "كينتارا" ، بصيغتها المعدلة ، لزيادة عدد الأسهم المعتمدة في "كينتارا" التي سيتم تنفيذها في ذلك الوقت والتاريخ الذي يحدده مجلس إدارة "كينتارا" وفقًا لتقديره الخاص.

يهدف الاقتراح 5 إلى الحصول على موافقة المساهمين على إعادة تأسيس "كينتارا" من ولاية نيفادا إلى ولاية ديلاوير وخطة التحويل المرفقة ببيان الوكالة النهائي لشركة "كينتارا" والمنشور النهائي المقدم إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات - [إس إي سي]" (Securities and Exchange Commission - [SEC]) في 19 أغسطس 2024 كملحق "د" (D) ، بما في ذلك شهادة تأسيس "كينتارا" لمرحلة ما بعد إعادة تأسيسها في ولاية ديلاوير المرفقة بهذه الوثيقة كملحق "ج" (G).

كيف تصوّت:

بالهاتف: يرجى الاتصال بشركة "ألايانس أدفايزورس" ( Alliance Advisors )، مستشار الوكالة التابع لشركة "كينتارا" ، مجانًا ، على الرقم (866)-619-8907 ، إذا كنت في أمريكا الشمالية. يمكن للناخبين الدوليين الاتصال بالرقم +1 (551) 210-9859. يمكنك أيضًا الاتصال بشركة "ألايانس أدفايزورس" إذا كانت لديك أي أسئلة حول التصويت.

عبر الإنترنت: قم بالتصويت على www.proxyvote.com باستخدام رقم التحكم الخاص بك من خلال اتباع التعليمات التي يشاركها من الوسيط أو البنك أو المرشح الآخر الخاص بك.

إذا كنت من حملة أسهم "روبن هوود" ( Robinhood )، يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتصويت بالوكالة بواسطة [email protected] ويتم استضافة التصويت بواسطة "ساي تكنولوجيس" ( Say Technologies ). ستتمكن من التصويت وعرض المواد مباشرةً من بريدك الإلكتروني.

يمكنك تغيير صوتك قبل الموعد النهائي للتصويت. لتغيير تصويتك ، يرجى الاتصال بشركة "ألايانس أدفايزورس" حسب المبيّن أعلاه.

يجب على المساهمين التصويت بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي في 19 سبتمبر 2024. حتى إذا لم تعد تمتلك أسهم "كينتارا" ، فأنت مؤهل للتصويت إذا كنت تمتلك أسهم "كينتارا" اعتبارًا من 14 أغسطس 2024. لا يلزم اتخاذ أي إجراء إذا كنت قد أتممت التصويت بالفعل ولا ترغب في تغيير تصويتك.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على بيان الوكالة النهائي والمنشور النهائي الذي قدمته "كينتارا" إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" في 19 أغسطس 2024.

حول TuHURA Biosciences, Inc.

شركة "توهورا بايو ساينسس إنك" (TuHURA Biosciences ، Inc.) هي شركة لعلاجات السرطان المناعية في فترة التسجيل للمرحلة الثالثة تعمل على تطوير تقنيات جديدة للتغلب على مقاومة العلاج المناعي للسرطان. تم تصميم منتج "توهورا" المرشح الرئيسي، لقاح IFx-2.0 ، للتغلب على المقاومة الأولية لمثبّطات نقاط التفتيش. تستعد "توهورا" لبدء تجربة فردية مخططة عشوائية باستخدام الدواء الوهمي لتسجيل المرحلة الثالثة للقاح IFx-2.0 تدار كعلاج إضافي لعلاج "كيترودا " (Keytruda®) [بيمبروليزوماب] في علاج الخط الأول لسرطان خلية ميركل المتقدم أو النقيلي.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم "توهورا" بالاستفادة من تكنولوجيا مستقبلات دلتا لتطوير مقترنات عقاقير مضادات الأجسام ثنائية الوظيفة الجديدة (ADCs) ، التي تستهدف "الخلايا المثبِّطة المشتقة من النخاع" لتثبيط تأثيراتها المثبِّطة على المناعة على البيئة الدقيقة للورم لمنع استنفاد الخلايا التائيّة والمقاومة المكتسَبَة لمثبِّطات نقاط التفتيش والعلاجات الخلوية.

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة tuhurabio.com والتواصل مع "توهورا" على فيسبوك ، و "إكس" ، و لينكد إن .

حول KINTARA THERAPEUTICS ، INC.

تقع "كينتارا" في سان دييغو ، كاليفورنيا ، وهي مكرسة لتطوير علاجات سرطانية جديدة للمرضى الذين يعانون من احتياجات طبية لم يتم تطوير علاجات لها. تقوم "كينتارا" بتطوير علاجات لاحتياجات طبية واضحة لم يتم تطوير علاجات لها مع برامج تطوير منخفضة المخاطر. برنامج "كينتارا" الرئيسي هو علاج REM-001 لسرطان الثدي النقيلي الجلدي.

تمتلك "كينتارا" منصة علاج ديناميكية ضوئية للمراحل المتأخرة خاصة بها تبشّر بعلاج محلي أو أحشائي للأورام الجلدية، بالإضافة إلى دواعي الاستعمال المحتملة الأخرى. تمت دراسة العلاج REM-001 ، والذي يتكون من مصدر لضوء الليزر ، وجهاز لتوصيل الضوء ، ومنتج العقار REM-001 ، في أربع تجارب سريرية من المرحلة الثانية/الثالثة في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي النقيلي الجلدي الذين تلقوا سابقًا العلاج الكيميائي و / أو العلاج الإشعاعي الفاشل. في سرطان الثدي النقيلي الجلدي، لدى علاج REM-001 فعالية سريرية حتى الآن تبلغ 80٪ من الاستجابات الكاملة للإصابات القابلة للتقييم لسرطان الثدي النقيلي الجلدي وقاعدة بيانات سلامة حالية قوية لنحو 1,100 مريض عبر عدة دواعي استعمال.

يقع المقر الرئيسي لشركة "كينتارا ثيرابيوتكس إنك" (Kintara Therapeutics, Inc.) في سان دييغو ، كاليفورنيا. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.kintara.com أو متابعتنا على منصة "إكس" ( X ) على الحساب @Kintara_Thera ، وعلى الفيسبوك و لينكد إن .

عدم وجود عرض أو طلب

لا يُشكِّل هذا الإعلان عرضًا لبيع أو طلب عرض لشراء أية أوراق مالية أو طلب لأي وكالة، أو موافقة، أو تصريح، أو تصويت أو اعتماد، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في نطاق أية سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأية سلطة قضائية مماثلة.

لا يجوز تقديم أية أوراق مالية إلا عن طريق منشور يفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية").

معلومات إضافية عن الاندماج المقترح وأين يمكن العثور عليها

لا يشكل هذا البلاغ عرضًا لشراء أو بيع أو طلبًا لعرض لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو طلبًا لأي تصويت أو موافقة. يتعلق هذا البيان بالاندماج المقترح بين "كينتارا" و "توهورا". فيما يتعلق بالاندماج المقترح ، قدمت "كينتارا" المواد ذات الصلة إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، بما في ذلك "بيان تسجيل" على النموذج S-4 الذي يحتوي على بيان وكالة نهائي ومنشور نهائي لكينتارا ("بيان وكالة /منشور"). تم الإعلان عن تأثير "بيان التسجيل" هذا في 13 أغسطس 2024 وقد قدمت "كينتارا" أو قد تقدم وثائق أخرى تتعلق بالاندماج المقترح لـ "هيئة الأوراق المالية والبورصات". هذا البيان الإعلامي ليس بديلاً عن "بيان التسجيل" أو أي وثيقة أخرى قدمتها "كينتارا" أو قد تقدمها لـ "هيئة الأوراق المالية والبورصات" فيما يتعلق بالاندماج المقترح. لا يجوز طرح الأوراق المالية إلا عن طريق منشور يفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية. يتم حثّ المستثمرين وحملة الأوراق المالية على قراءة "بيان التسجيل"، وبيان الوكالة / المنشور النهائي وأي وثائق أخرى ذات صلة تم إيداعها لدى "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، وكذلك أي تعديلات أو وثائق مكمّلة لهذه الوثائق ، بعناية وبشكل كامل ، عندما تصبح متاحة ، ولأنها تحتوي وستحتوي على معلومات مهمة عن "كينتارا" ، و"توهورا" ، والاندماج المقترح والمسائل ذات الصلة التي يجب على المساهمين التفكير فيها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج المقترح. تم إرسال بيان الوكالة / المنشور نهائي إلى مساهمي "كينتارا". سيتمكن المستثمرون وحملة الأوراق المالية من الحصول على بيان الوكالة / المنشور وغيرها من الوثائق التي قدمتها "كينتارا" إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" (عند توفرها) مجانًا من موقع "هيئة الأوراق المالية والبورصات" على الإنترنت على موقع الويب www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المستثمرين والمساهمين أن يلاحظوا أن "كينتارا" تتواصل مع المستثمرين والجمهور باستخدام موقعها على الإنترنت (www.kintara.com) ، وموقع علاقات المستثمرين (https://www.kintara.com/investors) حيث سيتمكن أي شخص من الحصول على نسخ مجانية من بيان الوكالة / المنشور النهائي وغيرها من الوثائق التي قدمتها "كينتارا" إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، ويتم حث المساهمين على قراءة بيان الوكالة / المنشور النهائي والمواد الأخرى ذات الصلة (عندما تصبح متاحة). قبل اتخاذ أي قرار للتصويت أو الاستثمار فيما يتعلق بالاندماج المقترح.

المشاركون في الطلب

يمكن اعتبار "كينتارا" و "توهورا" ومديريهما وموظفيهما التنفيذيين والأعضاء الآخرين في الإدارة والموظفين وبعض المساهمين المهمين في كل منها مشاركين في طلب الوكالات من مساهمي "كينتارا" فيما يتعلق بالاندماج المقترح. تتوفر المعلومات حول المدراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في بيان الوكالة الصادر عن "كينتارا"، الذي تم تقديمه إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" في 17 مايو 2024 لعقد الاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2024، وتقرير "كينتارا" السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، الذي تم تقديمه إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" في 18 سبتمبر 2023، وتقرير الوكالة/المنشور النهائي. المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن، بموجب قواعد "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، أن يعتبروا مشاركين في طلب الوكالة ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازة الأوراق المالية أو غير ذلك، كانت وستكون موجودة في بيان الوكالة / المنشور النهائي وغيرهما من المواد ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" فيما يتعلق بالاندماج المقترح عندما تصبح متاحة. يجب على المستثمرين قراءة بيان/منشور الوكالة النهائي بعناية عندما يصبح متاحًا قبل اتخاذ أي قرارات تصويتية أو استثمارية. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من "هيئة الأوراق المالية والبورصات" و "كينتارا" كما هو موضح أعلاه.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الإعلامي على بيانات تطلعية تستند إلى توقعات "كينتارا" و "توهورا" الحالية. ويتضمن هذا الإعلان "بيانات تطلعية" في إطار مضمون "قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995". يتم تحديد البيانات التطلعية من خلال المصطلحات مثل "تعتقد" ، "قد" ، "سوف" ، "تقدّر" ، "تواصل" ، "تتوقع" ، "تعتزم" ، "يمكن" ، "يجب" ، "سيكون" ، "مشروع" ، "خطة" ، "توقّع" ، "هدف" ، "سعي" ، "مستقبل" ، "على الأرجح"، أو النفي أو الجمع من تلك الكلمات أو التعبيرات المماثلة. وتشمل الأمثلة على مثل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بتوقعات أو آمال أو معتقدات أو نوايا أو استراتيجيات فريق إدارة "كينتارا" أو "توهورا" فيما يتعلق بالمستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاندماج المقترح والآثار المتوقعة، والفوائد أو الفرص المتوقعة، والجدول الزمني ذي الصلة فيما يتعلق بهذه الوثيقة، والتوقعات المتعلقة بالتجارب السريرية وبرامج الأبحاث والتطوير، ولا سيّما فيما يتعلق بمقترنات عقاقير مضادات الأجسام ثنائية الوظيفة الجديدة (ADCs) الخاصة بمنتج "توهورا" المرشح الذي يحمل اسم IFx-Hu2.0، وأي تطورات أو نتائج مرتبطة بها ؛ والتوقيت المتوقع لنتائج تلك الدراسات والتجارب ؛ والتوقعات المتعلقة باستخدام الموارد الرأسمالية ، بما في ذلك صافي العائدات من التمويل الذي تم إغلاقه فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق النهائي ، والفترة الزمنية التي ستكون فيها الموارد الرأسمالية للشركة المدمجة كافية لتمويلها المتوقع العمليات؛ والتداول المتوقع لأسهم الشركة المدمجة في سوق رأس المال ناسداك (Nasdaq). هذه البيانات هي مجرد تنبؤات. استندت "كينتارا" و "توهورا" في هذه البيانات التطلعية إلى حد كبير على توقعاتها واستشرافاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية ، فضلاً عن معتقدات الإدارة وافتراضاتها. تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والعوامل غير المؤكَّدة، والعديد منها ينطوي على عوامل أو ظروف خارج سيطرة كل من "كينتارا" و "توهورا" ، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعلنة أو الضمنية في البيانات التطلعية بسبب عدد من العوامل ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1) خطر عدم استيفاء شروط إغلاق أو إنجاز الاندماج المقترح ، بما في ذلك عدم الحصول على موافقة مساهمي "كينتارا" على الاندماج المقترح ؛ (2) عدم اليقين فيما يتعلق بتوقيت إنجاز الاندماج المقترح وقدرة كل من "كينتارا" و"توهورا" على إنجاز المعاملات المزمع تنفيذها بموجب الاندماج المقترح ؛ (3) المخاطر المتعلقة بقدرة كينتارا و "توهورا" على تقدير نفقات التشغيل الخاصة بهما والنفقات المرتبطة بالاندماج المقترح بشكل صحيح ، حسب الاقتضاء ، فضلاً عن عدم اليقين بشأن تأثير أي تأخير في الإغلاق على الموارد النقدية المتوقعة للشركة المدمجة الناتجة عند الإغلاق والأحداث الأخرى والإنفاق والتكاليف غير المتوقعة التي يمكن أن تقلل من الموارد النقدية للشركة المدمجة ؛ (4) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف أو حالة أخرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الاندماج المقترح من قبل "كينتارا" أو "توهورا" ؛ (5) تأثير الإعلان عن أو تعليق الاندماج المقترح على علاقات "كينتارا" أو "توهورا" التجارية ، ونتائج التشغيل والأعمال بشكل عام ؛ (6) التكاليف المتعلقة بالاندماج المقترح؛ (7) نتيجة أي إجراءات قانونية قد تبدأ ضد "كينتارا" أو "توهورا" أو أي من المديرين أو الموظفين المعنيين بهما فيما يتعلق باتفاق الاندماج أو المعاملات المنصوص عليها فيه؛ (8) قدرة "كينتارا" أو "توهورا" على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهما؛ (9) ردود أفعال تنافسية على الاندماج المقترح ؛ (10) التكاليف أو الرسوم أو النفقات غير المتوقعة الناتجة عن الاندماج المقترح؛ (11) ما إذا كانت الأعمال المشتركة لـ "توهورا" و "كينتارا" ستنجح ؛ (12) التطورات التشريعية والتنظيمية والسياسية والاقتصادية؛ و (13) المخاطر الإضافية الموصوفة في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة "كينتارا" على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، و"بيان التسجيل" على النموذج S-4 فيما يتعلق بالاندماج المقترح المقدم إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات". يتوفر وصف الافتراضات والمخاطر والشكوك الإضافية بالتفصيل في بيانات تسجيل "كينتارا" والتقارير وغيرها من الملفات المقدمة إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، والتي تتوفر على موقع "كينتارا" على الإنترنت وعلى موقع الويب www.sec.gov. وبناءً على ذلك ، يجب ألا يتم الاعتماد على البيانات التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية. لا يمكن لـ "كينتارا" ولا "توهورا" ضمان أن الأحداث والظروف التي تظهر في البيانات التطلعية سيتم تحقيقها أو حدوثها ، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تتعلق البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان فقط بالأحداث اعتبارًا من تاريخ صدور البيانات. باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها ، لا تتعهد "كينتارا" و "توهورا" بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف الواردة بعد تاريخ صدور البيان أو لتعكس حدوث أحداث غير متوقعة. يجب على المستثمرين ألا يفترضوا أن أي نقص في تحديث "بيان تطلعي" صدر سابقًا يشكل إعادة تأكيد لذلك البيان.

استفسارات المستثمرين:

Robert E. Hoffman

Kintara Therapeutics

[email protected]