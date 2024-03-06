Kohler و SR_A يعلنون عن المرحاض الذكي Formation 02 كإصدار محدود وعن التركيب في FuoriSalone خلال Milan Design Week 2024

كوهلر، ويسكونسن، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- عادت Kohler، وهي علامة تجارية عالمية لنمط الحياة ورائدة في منتجات المطبخ والحمام، إلى أسبوع تصميم ميلانو Milan Design Week بالعرض العالمي الأول لتركيب واسع النطاق وغامر بالتعاون مع الفنان والمصمم، والحاصل على رتبة عضو من الإمبراطورية البريطانية الدكتور Samuel Ross واستوديو التصميم الصناعي الخاص به، SR_A، إلى جانب الكشف العالمي عن Formation 02، مرحاض ذكي جديد، وهو ثاني منتجات الشراكة متعددة السنوات بين Kohler و SR_A.

Formation 02 هو مرحاض ذكي يتاح كإصدار محدود عبر sra.kohler.com بداية من 16 أبريل.

Kohler, a global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Milan Design Week with the world premiere of a large scale immersive installation in partnership with artist-designer, Dr. Samuel Ross MBE and his industrial design studio, SR_A, along with the global unveiling of Formation 02, a new smart toilet, the second product from the Kohler x SR_A multiyear partnership.

"Formation 02 يمد من شراكتنا المحتفى بها مع SR_A ودكتور Samuel Ross، جالبًا تصميم جديد وغير متوقع ومجسدًا تاريخ Kohler من التميز في التصميم والابتكار،". قال ذلك Scott Edmunds، نائب الرئيس للتسويق لدى Kohler. "يجمع Formation 02 بين خبرتنا الصناعية وقوتنا التقنية مع إيماننا القوي بقوة الإبداع لاستئناف ودفع التقدم إلى الأمام.".

التصميم

آخذًا الوحي من سرعة وقوة الماء في الطبيعة، يمثل Formation 02 انحرافًا في إتجاه لغة التصميم بهذه الصورة الظلية ذات الطابع الوحشي. باستخدام تقنيات قولبة وتشكيل فريدة، تقدم قاعدة المرحاض ألوان وحواف وزوايا دراماتيكيين، جنبًا إلى جنب مع نعومة الأشكال الأسطوانية المدمجة.

ينوي Ross من خلال هذا التصميم الجديد، إلى جانب صنبور Formation 01، أن يضخم حركة وتجربة المياه، مقدمًا مكان لإعادة التفكير بين الأشياء والطقوس اليومية.

يقول Samuel Ross عن التصميم: "نواصل النظر إلى قوة الطبيعة والإنجازات المعرفة للهندسة الصناعية. يتم ذلك من خلال التزيينات الفريدة لشخصية المياه، أو من خلال قوة الطبيعة لإعادة تشكيل المادة. مع Formation 02، سيتم تذكيرك بالرحلة التي يجب على المياه أن تبدأها.".

التكنولوجيا واللون

يجسد Formation 02 الابتكار في فئة المراحيض الذكية مع تقديم تصميم بصورة ظلية جديدة مبني على Eir Smart Toilet من Kohler. مع ميزات مريحة تتضمن مقعد مدفأ، وتنظيف قابل للتخصيص، وإضاءة ليلية، وفتح/إغلاق دون استخدام اليدين، وغسل تلقائي، بالإضافة إلى جهاز تحكم عن بعد بشاشة لمس، يجسد Formation 02 الابتكار والراحة.

تدرجات اللون البرتقالي المعروفة في الصناعة تحيي تراث Kohler الخاص بإطلاق "Tiger Lily" في خط حماماتها عام 1967، مازجًا لون Ross الذي يتميز به مع تراث Kohler من القيادة في الألوان. Formation 02 هو المنتج الثاني ضمن الشراكة، حيث يستمر في تبني النهج الفني الطليعي لـ Ross مع تكريم الـ 150 عامًا من تطوير Kohler للغة تصميم جديدة لحلول المياه.

تثبيت FUORISALONE

سيتم الكشف عن Formation 02 في FuoriSalone من خلال تركيب محدد بالموقع وعلى نطاق واسع بعنوان Terminal 02، مستضاف في Palazzo del Senato في Via Senato 10 يوميًا من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً من الثلاثاء 16 أبريل وحتى الأحد 21 أبريل.

سيدعو Terminal 02 الزوار إلى رحلة عبر شبكة تشبه متاهة من الأنابيب الصناعية التي تؤدي إلى مرحاض Formation 02. ستسمح هذه التجربة الغامرة للزوار أن يشهدوا تدفق المياه بأشكال ومستويات مختلفة، وأفكار التدفق والتحكم، والذين إلى جانب الاكتشاف واللعب سيتم دمجهم من خلال مناظر جمالية تستخدم عناصر المناظر الطبيعية جنبًا إلى جنب مع الهندسة والقياس الصناعيين. المنتجات الصناعية ذات الطابع الوحشي والتركيب يستقرون وسط الأعمدة العظيمة لـ Palazzo del Senato التاريخي، عاكسة عناصره المعمارية الكلاسيكية والسماء في الأعلى. تكريمًا لتراث الحرفية التقليدية وكذلك للدفع نحو أفق جديدة لتغيير منظورنا حول المياه كعنصر ضروري، سيجسد التركيب الفلسفة المشتركة بين Kohler و SR_A.

ستعرض Kohler أيضًا أحدث ابتكاراتها في المنتجات على مستوى العالم في معرض Salone del Mobile، القاعة 22 - الجناح H10 H6

وسائل الإعلام مدعوة إلى استقبال حصري للمعاينة يوم الاثنين 15 أبريل بحضور الفنان المصمم Samuel Ross. المقابلات متاحة عند الطلب.

للحصول على معلومات وصور، اطلع على حزمة Kohler للصحافة لأسبوع ميلانو للتصميم.

حول SR_A

ستوديو SR_A، والذي أسسه الدكتور والحاصل على رتبة عضو من الإمبراطورية البريطانية Samuel Ross في عام 2019، هو استوديو تصميم تقدمي أنتج مشاريع تجارية تعاونية مع مجموعة LVMH ومجموعة Apple ومجموعة Nike، بالإضافة إلى شركات مستقلة تعتمد على التكنولوجيا والتصميم. هذه الدار البريطانية هي مهندسة معمارية للأشياء في مجالات التصميم الصناعي والتصميم المكاني والاتصال البصري. توفر الذراع الخيرية للاستوديو، Black British Artist Grants، تمويلًا أكاديميًا ومنحًا فنية للممارسين الممثلين تمثيلاً ناقصًا من أصل كاريبي بريطاني ومن أصل أفريقي بريطاني. وخلال القيام بذلك، قامت SR_A بتشكيل مجلس استشاري يتألف من المؤسسات التالية: متحف فيكتوريا وألبرت ، الكلية الملكية للفنون، مجلس الأزياء البريطاني، متحف التصميم وجامعة وستمنستر Westminster. إن SR_A SR_A هي طريقة لتوفير تصميم فكري موضوعي وجمالي وهيكلي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة sr-a.com.

حول Kohler Co

منذ 150 عامًا، وشركة Kohler رائدة عالميًا في التصميم والابتكار، مكرسة لتوفير حياة كريمة من خلال منتجات المطبخ والحمام؛ الخزائن الفاخرة والبلاط والإضاءة؛ حلول الطاقة الموزعة - الطاقة المنزلية، وأنظمة الطاقة الصناعية، وتقنيات مجموعات نقل الحركة - وتجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الجولف الكبرى. تأسست شركة Kohler Co ذات الملكية الخاصة في عام 1873 ويقع مقرها الرئيسي في كوهلر بولاية ويسكونسن الأمريكية. تطور الشركة أيضًأ حلولا لمعالجة القضايا المُلِحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

KOHLER Kitchen & Bath, Energy, Golf + Resort Destinations

للتواصل:

Vicki Hafenstein

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2354411/Kohler_x_SR_A_FuoriSalone_2024_Formation_Smart_Toilet.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg