Komainu تتعاون مع FIGMENT لتمكين المؤسسات من كسب مكافآت الرهان على Solana وPolkadot

لندن، 13 يوليو 2023 --/PRNewswire/ أعلنت شركة Komainu، وهي جهة حراسة منظمة للأصول الرقمية للمؤسسات، تأسست كمشروع مشترك بين Nomura وLedger وCoinshares، اليوم عن الشراكة مع فيجمنت (Figment)، المزود الرائد للبنية التحتية للرهانات.

تسمح الشراكة لمديري الأصول والمكاتب العائلية وصناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين بكسب مكافآت بروتوكولية، في البداية على Solana وPolkadot، مع الحفاظ على أصولهم الرقمية آمنة في حل Komainu. سيحتفظ عملاء Komainu بالسيطرة على أصولهم الرقمية المقيدة أثناء وجودهم في الحجز حيث توفر Figment خدمة حصص غير احتجازية.

ويضيف سيباستيان ويدمان، رئيس الاستراتيجية في Komainu: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع فيجمنت، مما يزيد من توسيع عرض حصتنا. من خلال دمج خبرة Figment في مجال الرهن مع حل الوصاية الموثوق به من Komainu، نحن قادرون على تعزيز قدرة عملائنا المؤسسيين على المشاركة بنشاط في نمو وتطوير النظام البيئي لسلسلة الكتل. ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بتزويد العملاء المؤسسيين بالأدوات والفرص التي يحتاجونها للتنقل في مشهد الأصول الرقمية المتطور".

حصص البروتوكول هي عملية يشارك فيها حاملو التوكنات توكناتهم للمساعدة في تحقيق اللامركزية في شبكات البلوكتشين وتأمينها والحفاظ على صحتها. في المقابل، يتلقى المستخدمون مكافآت الرهان مباشرة من الشبكة.

تضيف إيفا لورانس، رئيسة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Figment: "نحن متحمسون للشراكة مع كومينو أثناء توسيع استراتيجيتهم المؤسسية. تتمتع Figment وKomainu بالأمان والامتثال كمحور أساسي لعروضنا، ويسعدنا العمل معًا لدعم نمو واعتماد النظام البيئي Web3. تواصل هذه الشراكة نمو Figment كمزود موثوق به لخدمات الرهان في أوروبا وآسيا والعالم".

نبذة عن Figment

Figment هي المزود الرائد للبنية التحتية للرهانات مع أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي الأصول المرهونة. على Ethereum، نحن أكبر مزود للرهانات غير الوصائية مع ما يقرب من 5% من ETH على مدققي Figment. نحن نقدم الحل الأكثر شمولاً لتداول الأسهم لأكثر من 250 عميلًا مؤسسيًا، بما في ذلك مديري الأصول والبورصات والمحافظ والمؤسسات وأمناء الحفظ وأصحاب الرموز الكبيرة، لكسب مكافآت على أصولهم الرقمية. يعتمد هؤلاء العملاء على خدمة Figment المؤسسية، بما في ذلك التطوير السريع لواجهة برمجة التطبيقات، والإبلاغ عن المكافآت، وتكامل الشركاء، وخفض الحماية. يدعم Figment خبراء الصناعة والمؤسسات المالية وفريقنا العالمي في ثلاثة وعشرين دولة. يؤدي كل هذا إلى مهمتنا المتمثلة في دعم اعتماد نظام Web3 البيئي ونموه ونجاحه على المدى الطويل. لمعرفة المزيد عن Figment، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت على https://figment.io

نبذة عن Komainu

Komainu هو أمين إيداع للأصول الرقمية منظم تم إنشاؤه من قبل مؤسسات للمؤسسات وتم إنشاؤه كمشروع مشترك بين Nomura، ومدير الأصول الرقمية CoinShares، وشركة أمن الأصول الرقمية Ledger. من خلال تقديم دعم متعدد الأصول مع الامتثال التنظيمي، تقوم Komainu بدمج الخدمات المالية التقليدية مع المعايير الأمنية الرائدة للجيل القادم من الوصاية المؤسسية. تخضع خدمات الرهن التي تقدمها Komainu للأنشطة المسموح بها وفقًا لسلطات الترخيص في الولاية القضائية المرخصة. يقع المقر الرئيسي لشركة Komainu في جيرسي ولها مكاتب في لندن ودبلن ودبي وسنغافورة، وهي منظمة من قبل لجنة جيرسي للخدمات المالية (JFSC) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.komainu.com

للتواصل الإعلامي: مسؤول التواصل دى Komainu: أرميل ليزلي، بيكس ستراتيجيز، ، [email protected] ؛ مسؤول التواصل لدى Figment: سابرينا تريكاريكو، Figment، [email protected]+1 (914) 320-7620

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