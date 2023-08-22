Komainu تحصل على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي

وهي واحدة من أوائل الكيانات التي حصلت على الترخيص التشغيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 22 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- Komainu ، أعلنت اليوم شركة تقديم خدمات حجز الأصول الرقمية المنظمة التي أنشأتها المؤسسات لخدمة المؤسسات، أنها حصلت على رخصة التشغيل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي بعد حصولها على رخصة الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق MPV في نوفمبر الماضي.

إن تحقيق هذه الخطوة الأخيرة في عملية الترخيص لدى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA يسمح لـ Komainu بتقديم مجموعة كاملة من خدمات الوصاية، بما في ذلك الرهن المؤسسي وإدارة الضمانات عبر منصتها الاتصال بـ Komainu للعملاء في الإمارة.

يقع مقر Komainu MEA FZE في دبي، وهي التزام إضافي من Komainu بمواصلة بناء منظمة كبيرة لتحقيق أهدافها في المنطقة.

قال Sebastian Widmann، رئيس الاستراتيجية في Komainu: "نرى فرصًا هائلة لتوسيع نطاق أعمالنا هنا وسط طفرة كبيرة في الأصول مدفوعة بتكوين الصناديق وإطلاق البورصات". "تتمتع دبي بمنظومة أصول رقمية نابضة بالحياة ومجموعة رائعة من المواهب، ونحن فخورون بالمساهمة في نمو هذا المركز المالي المبتكر. إن وجودنا ووضعنا التنظيمي المرغوب فيه في المنطقة يمثل تمييزًا آخر لنا ونحن ننفذ المرحلة التالية من أعمالنا. "

تم تصميم لوائح هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA لتلبية احتياجات توفير الأنشطة والخدمات المسموح بها للعملاء والمستثمرين من إمارة دبي. من خلال القواعد والمبادئ التوجيهية المصممة خصيصًا لتوفير الوضوح وضمان اليقين والتخفيف من مخاطر السوق، طورت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA إطارًا نموذجيًا للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تتمحور بالفعل حول الابتكار بلا حدود وتكنولوجيا تتوافق مع الكل، وتركز على المستقبل.

تأسست Komainu في عام 2018 لملء الفراغ وتزويد المؤسسات بخدمة وصاية آمنة ومتوافقة للاستثمار في الأصول الرقمية. وحدث إطلاق Komainu في شهر يونيو 2020، وتحتفظ حاليًا بالأصول للبورصات والمؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات والوكالات الحكومية.

نبذة عن Komainu

Komainu هو أمين إيداع للأصول الرقمية منظم تم إنشاؤه من قبل مؤسسات للمؤسسات وتم إنشاؤه كمشروع مشترك بين Nomura، ومدير الأصول الرقمية CoinShares، وشركة أمن الأصول الرقمية Ledger. من خلال تقديم دعم متعدد الأصول مع الامتثال التنظيمي، تقوم Komainu بدمج الخدمات المالية التقليدية مع المعايير الأمنية الرائدة للجيل القادم من الوصاية المؤسسية. يقع المقر الرئيسي لشركة Komainu في جيرسي ولها مكاتب في لندن ودبلن ودبي وسنغافورة، وهي منظمة من قبل لجنة جيرسي للخدمات المالية (JFSC) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.komainu.com

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