KOSA وMegazoneCloud تترأسان الوفد الكوري للذكاء الاصطناعي في "أديبك 2025"

سيول، كوريا الجنوبية، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تشارك جمعية الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الكورية ( KOSA ) وشركة MegazoneCloud في معرض "أديبك" (معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول) 2025، أكبر معرض للطاقة في العالم، المقرر عقده من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري في أبوظبي.

تأتي المشاركة ضمن "برنامج دعم التوسع العالمي للازدهار المشترك" الذي تنظمه "مؤسسة التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والزراعة ومصايد الأسماك"، حيث تستعرض KOSA أبرز الابتكارات الكورية في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجيات عبر "الجناح الكوري للذكاء الاصطناعي" تحت شعار "مستقبل الطاقة".

KOREA AI PAVILION Official Poster

يشارك في الوفد تسع شركات كورية متخصصة: Ecopeace و I-ESG و Serdic و PiA Space و Vueron Technology و Enhance و FutureMain و TreadLinx و Synergy Partner ، وتهدف جميعها إلى بناء شراكات دولية جديدة واستكشاف فرص الأعمال في قطاعي الطاقة والتحول الرقمي.

يقع الجناح الكوري في القاعة 17 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وينطلق تحت شعار "التحول الرقمي الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي"، مع التركيز على دور التكنولوجيا الكورية في قيادة التحول الرقمي لصناعة الطاقة العالمية. تعقد الشركات المشاركة لقاءات مباشرة مع المشترين الدوليين والمستثمرين وشركاء التكنولوجيا لتعزيز حضورها في سوق الشرق الأوسط.

كما تنظم KOSA فعالية "يوم الابتكار الكوري في الذكاء الاصطناعي" على هامش المعرض، توفر من خلالها منصة للتواصل مع مؤسسات محلية رئيسية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ( ADIA ) و Hub71 و Shorooq Partners ، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.

يُعقد "أديبك" تحت شعار "الطاقة. الذكاء. التأثير."، ويعد المعرض الأبرز عالمياً في قطاع الطاقة، إذ يستقطب أكثر من 2250 شركة من 170 دولة، ويستقبل أكثر من 200000 زائر سنوياً.

وقال ممثل MegazoneCloud :

"مشاركتنا في أديبك 2025 خطوة استراتيجية لدعم الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجيات خلال توسعها عالمياً. نسعى لتسريع نموها من خلال بنيتنا التحتية السحابية وشبكة علاقاتنا الإقليمية."

من جهته، قال جون-هي تشو، رئيس مجلس إدارة KOSA :

"في ظل التسارع الكبير للتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، تمثل هذه المبادرة فرصة مثالية للشركات الكورية لإبراز قدراتها التقنية وتنافسيتها في المنطقة. سنواصل دعم الشركات الكورية الساعية لقيادة الابتكار الصناعي عالمياً."

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2810154/1.jpg