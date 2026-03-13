Kosmera تُقدّم رؤيتها لسيارة هايبر مدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي (AWE) شنغهاي 2026

شنغهاي، 13 مارس 2026 /PRNewswire/ -- قدّمت Kosmera نموذجها الأولي لسيارة هايبر مدعومة بالذكاء الاصطناعي STAR MATRIX في معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي (AWE) 2026 في شنغهاي، في أحدث ظهور علني للعلامة التجارية في آسيا، وذلك عقب إطلاقها العالمي الأول في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2026.

وفي دورة هذا العام من المعرض، سلّطت Kosmera الضوء على STAR MATRIX بوصفها استشرافًا لمفهوم ذكاء القيادة المدفوع بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، إذ تُقدَّم المركبة لا بوصفها آلة ذات أداء فائق فحسب، بل بوصفها واجهة تنقّل متمحورة حول الإنسان ودائمة التطور.

STAR MATRIX: نظام AI Coach + AR Assistance في بؤرة الاهتمام

في صميم STAR MATRIX يكمن نظام AI Coach + AR Assistance للقيادة الحصري من Kosmera، وهو بنية تفاعل ذكية من الجيل التالي، صُممت لتوحيد الأداء الفائق وسهولة الاستخدام اليومي ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وعلى عكس أنظمة مساعدة السائق التقليدية التي تعمل في الخلفية، يعمل نظام AI Coach بوصفه رفيق قيادة لحظيًا، ويحلّل باستمرار المعطيات التالية ويفسّرها:

ديناميكيات المركبة

ظروف الطريق والبيئة المحيطة

سلوك السائق وحالته

ومن خلال التصور بالواقع المعزز، تُسقَط الإرشادات الأساسية مباشرةً ضمن مجال رؤية السائق، لتتحول البيانات المعقدة إلى رؤى بديهية قابلة للتنفيذ.

وضع الأداء: خفض منحنى تعلّم القيادة عالية السرعة

في سيناريوهات الأداء العالي، يولّد نظام AI Coach ديناميكيًا خطوط السباق المثالية ونقاط الكبح وإرشادات اجتياز المنعطفات، استنادًا إلى الظروف اللحظية وقدرات المركبة.

ومن خلال تصور هذه القرارات عبر تراكبات الواقع المعزز، تسعى STAR MATRIX إلى تحقيق ما يلي:

خفض منحنى التعلّم المرتبط بالقيادة عالية الأداء

تعزيز ثقة السائق وقابلية التحكم

تمكين أداء متسق وقابل للتكرار

وصُمم هذا النظام لا ليحلّ محل السائق، بل ليعزّز قدراته، بما يتيح للمهارة البشرية والذكاء الآلي أن يعملا في تناغم تام.

الوضع اليومي: وضوح ذكي للقيادة اليومية

بعيدًا عن الحلبات، يمتد نظام AR Assistance إلى سيناريوهات القيادة اليومية والقيادة لمسافات طويلة، ويوفر الدعم في المجالات التالية:

الوعي بالطريق والنقطة العمياء

مراقبة انتباه السائق

تنبيهات المخاطر والتنبؤ بها

التصور الواضح لبيانات الملاحة والسلامة الرئيسية

ومن خلال ترجمة التحليل الظرفي المعقد إلى إرشادات بصرية واضحة يسهل على السائق توقّعها، تهدف Kosmera إلى تقليل العبء المعرفي مع رفع مستوى الوعي الظرفي في الوقت نفسه.

رؤية متمحورة حول الإنسان لذكاء القيادة

شكّل معرض الأجهزة والإلكترونيات العالمي في شنغهاي، بصفته أحد أكثر معارض التقنيات الاستهلاكية تأثيرًا في آسيا، منصة مثالية لشركة Kosmera لعرض رؤيتها الأوسع، القائمة على دمج اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي مع التصور بالواقع المعزز، بهدف استحداث فئة جديدة من ذكاء القيادة.

وبدلًا من تقديم الذكاء الاصطناعي بوصفه ميزة إضافية، تنظر Kosmera إليه باعتباره طبقة تأسيسية في بنية المركبة، تُشكّل كيفية إدراك السائقين للأداء، واتخاذهم القرارات، وتفاعلهم معه.

وقال Winter Chen، الرئيس التنفيذي لشركة Kosmera: "لطالما تطلّبت القيادة في أعلى مستوياتها المهارةَ والحدسَ والشجاعةَ. ومع نظام AI Coach + AR Assistance، نبني نظامًا يفهم الآلة والإنسان معًا، مما يجعل الأداء أكثر سهولة، والذكاء أكثر بديهية."

وفي أعقاب مشاركتها في معرض AWE، ستواصل Kosmera تطوير وتحسين برنامج التطوير الديناميكي الخاص بـ STAR MATRIX، وذلك في إطار طموحها طويل الأمد لإعادة تعريف العلاقة بين السائق والآلة في عصر التنقل الذكي.

نبذة عن Kosmera

في Kosmera، لا نكتفي بابتكار المركبات، بل نصوغ مستقبل التنقل. صُممت ابتكاراتنا لدفع الحدود وتحدي الممكن. وانطلاقًا من إرث راسخ في الذكاء الاصطناعي وتقنيات محركات رائدة عالميًا وبصمة متجذرة في الإلكترونيات الاستهلاكية، تتمثل مهمتنا في هندسة حدود الأداء، مع تركيز واضح على السعي إلى تحقيق معايير عالمية جديدة للسرعة القصوى. وبدافع من نظام بيئي مترابط بالكامل يجمع الأفراد والمركبات والروبوتات والتجارب، نوجد لنبتكر ونبدع ونمكّن كل من يطمح إلى ما هو أبعد من المألوف. ومن أجل أصحاب الرؤى ورواد الإنجاز، نحن هنا من أجلكم، بلا كلل ودون مساومة.

