KSTAR تتصدر ترتيب سوق مركز البيانات المعيارية الجاهزة في الصين

شينزين، الصين، 30 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- تم اختيار KSTAR -المورد العالمي لحلول البنية التحتية لمركز البيانات- كأحد المزودين الرائدين في سوق مركز البيانات المعيارية الجاهزة (PFM) من قِبل شركة التحليل التقني ICT Research التي تتمتع بخامس أكبر حصة في السوق. وتحتل، على وجه التحديد، المرتبة الأولى في حلول الصف الواحد.

تُعد صناعة مراكز البيانات المعيارية في الصين في طليعة الابتكار والتطوير معززة بعوامل مثل خطة البلاد بين الشرق والغرب لتوجيه المزيد من موارد الحوسبة من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية الأقل نموًا وتسعى إلى تحقيق هدف حيادية الكربون في البلاد بحلول عام 2060.

KSTAR هي إحدى الشركات التي لها دور أساسي في هذه الصناعة المزدهرة، فهي أكبر شركة لتصنيع بطاريات الرصاص الحمضية في الصين. قامت الشركة التي تمتد خبرتها إلى 30 عامًا بابتكار حلول مركز بيانات معيارية جاهزة شاملة لسيناريوهات الاستخدام المختلفة.

نظرة عامة على مجموعة حلول مركز البيانات من KSTAR:

IDU Single Rack Solution لمركز البيانات الصغير

يُعد منتج IDU Single-Rack Micro Data Center حلًا بديلًا لغرفة تكنولوجيا المعلومات الصغيرة. من خلال الدمج الكامل لنظام مكافحة الحرائق والمراقبة والطاقة والتبريد واحتواء الخزانة، يمكن استخدام IDU لتخزين معدات تكنولوجيا المعلومات في تطبيقات "Edge-of-Cloud".

IDU Single-Row Solution لمركز البيانات المتوسط

KSTAR IDU Single-Row Solution هو حل مركز بيانات معياري رائج البيع يساعدك على مواكبة متطلبات العمل وأعباء العمل الحديثة. من خلال تعبئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في صف واحد من الممرات، فهو يلبي متطلبات توفير المساحة، والتطوير السريع، وإمكانية النشر عند الطلب.

IDB Container Data Center لمركز البيانات الخارجي

يُعد حل مركز البيانات المجهز للشحن في حاويات IDB من KSTAR حلًا جاهزًا للبنية التحتية لمركز البيانات في الخارج، والذي يمكن نشره بسرعة من خلال التصنيع المسبق للمصنع. وبفضل تصميم IDB المغلق بالكامل والامتثال لمعايير IP55 فهو مناسب للبيئات المختلفة.

تشمل جميع الحاويات منتجات KSTAR الشهيرة، مثل UPS عالية الكفاءة والبطاريات ومكيفات الهواء الدقيقة التي حققت بالفعل سمعة عالية في جميع أنحاء الصناعة من حيث الموثوقية.

"تعد مراكز بيانات KSTAR PFM الآن الخيار الأفضل للشركات التي تتطلع إلى تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها سواء أكانت لتوسيع البنية التحتية الحالية أو إنشاء بنية جديدة مع مراعاة فوائد كفاءة الطاقة وميزات الأمان المحسّنة وقابلية التوسع." سعيد كيفين شين، رئيس قسم المنتجات في KSTAR

نبذة عن KSTAR

تأسست KSTAR في عام 1993، وهي تقدم أكثر حلول البنية التحتية لمركز البيانات شمولًا في الصناعة. وبفضل 6 مرافق تصنيع عالمية، ستكون KSTAR هي شريكك الأمثل الموثوق به في مجال حلول الطاقة.

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البريد الإلكتروني: [email protected]

https://www.kstar.com/

Shenzhen KSTAR Science & Technology Co., Ltd SOURCE