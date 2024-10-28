KUMI Watch Gear GT3: ثورتك في الحياة الذكية مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لوس أنجلوس, 28 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في الحياة السريعة اليوم، لم تكن الحاجة إلى ساعة ذكية متعددة الوظائف تمتزج بسلاسة بين الأناقة والفائدة أكبر من أي وقت مضى. تستعد علامة KUMI لإطلاق سلسلتها الجديدة الأنيقة GT—ساعة KUMI Watch Gear GT3—في 20 أكتوبر. تتميز هذه الساعة الذكية بتصميم تاج دوار مزدوج، وشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة، وهي مجهزة بقدرات صوتية متقدمة مدعومة بتقنية ChatGPT، بالإضافة إلى الترجمة متعددة اللغات عبر الإنترنت.

تخيل ارتداء ساعة KUMI Watch Gear GT3 على معصمك. كل دوران للتاج الدوار يوفر لحظة من الراحة. تقدم التاجين الدوارين تجربة سلسة وسريعة الاستجابة، مما يتيح لك تبديل القوائم، وتغيير واجهات الساعة، والتحكم في مستويات التكبير. سواء كنت في العمل أو تمارس الرياضة، هذه الساعة الذكية تبقيك متصلاً.

تتميز شاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة بألوان زاهية ودقة 466x466، مما يضمن وضوح كل التفاصيل.

إحدى الميزات البارزة في ساعة KUMI Watch Gear GT3 هي وظيفتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت بحاجة إلى تعيين تذكيرات، أو الإجابة عن الأسئلة، أو ترجمة اللغات عبر الإنترنت، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي هنا للمساعدة. كما يدعم الترجمة الفورية في 10 لغات، مما يسهل التواصل أثناء السفر أو الدردشة مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

تتميز هذه الساعة الذكية أيضًا بوظيفة رائعة "التقاط اللحظة". مع ميزة الكاميرا عن بُعد، يمكنك التقاط الصور مباشرة من معصمك، مما يجعلها مثالية لتوثيق اللحظات العفوية.

تعتبر تخصيص واجهة الساعة بالذكاء الاصطناعي من الميزات المميزة الأخرى في KUMI Watch Gear GT3. تتيح وظيفة التاج الذكي للمستخدمين إنشاء واجهات ساعات شخصية باستخدام الأوامر الصوتية. فقط عبّر عن تفضيلاتك، وستقوم الساعة بتصميم واجهة تعكس أسلوبك.

مصممة للأشخاص دائمًا في حركة تتضمن GT3 نظام ملاحة مدمج من Baidu لتوجيهك بسهولة إلى وجهتك. مع أكثر من 100 وضع رياضي ومراقبة صحية على مدار الساعة، ستحصل على رؤى فورية حول صحتك، مما يمكنّك من اتخاذ قرارات مستنيرة. تقدم البطارية عمرًا يصل إلى 10 أيام، مما يخفف القلق بشأن البطارية. كما أن تصنيف IP68 المقاوم للماء يحمي الساعة من العرق والمطر والغبار.

حول الأسعار والتوافر

منذ إنشائها، كانت KUMI ملتزمة بأن تصبح رائدة عالمية في علامات أجهزة الطرف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تدمج KUMI Watch Gear GT3 الميزات الذكية في تصميم عصري، بسعر 69.99 دولارًا فقط. وهي متاحة للشراء في المتجر الرسمي على AliExpress.

لمزي من المعلومات، يرجى زيارة https://en.kumi.top/ ومتابعتنا على فيسبوك وانستغرام

اتصال:

Ya Li, [email protected]

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2539300/gt3.mp4