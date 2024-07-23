Kylian Mbappé وAccor يُشكلان تحالفًا قويًا لتمكين الأجيال الصاعدة

شراكة قوية لفتح آفاق جديدة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا

باريس, 22 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ --

معا نحو الشمول والاستدامة

يُجسد Kylian Mbappé ومجموعة Accor، في جبهة موحدة، التزامهما المشترك ببناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة للجميع. تشكل هذه الشراكة تعهدًا طويل الأمد يهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم مبادرات Kylian Mbappé حول العالم. ستقدم المجموعة الدعم الإيوائي والمساعدات اللوجستية لأنشطة مؤسسة "Inspired by KM" الخيرية، حيث سيستفيد Kylian Mbappé من شبكة Accor الواسعة من خلال تفعيل حملات توعوية عبر قنوات مجموعة Accor، ولا سيما من خلال منصة الولاء والتوزيع الخاصة بها، ALL.com. كما يُثري هذا التعاون الاستراتيجي من جاذبية منصة ALL.com الخاصة بالمجموعة، حيث تستفيد المنصة من تأثير Kylian Mbappé الملحوظ لجذب الأعضاء والضيوف مع التمسك بالقيم الأساسية لمجموعة Accor. واليوم نشهد لحظة محورية بتعاون Kylian Mbappé مع مجموعة Accor لرفع تأثير هذه المساعي، وتعزيز نطاق الإسهامات من خلال البرامج التعليمية وتنمية المجتمع ودعم الجيل الجديد.

وفي هذا الصدد، قال Kylian Mbappé، رئيس مؤسسة "Inspired by KM": "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة Accor لتعزيز جهودنا في تمكين الشباب. فيمكننا معًا أن نصنع فارقًا مهمًا ونخلق العديد من الفرص لمستقبل واعد. إن شراكتنا تجسد المشاركة والانتقال بالمعرفة، مما يجعلنا سفراء لجيل الشباب في جميع أنحاء العالم".

هذا وقال Sébastien Bazin، رئيس مجلس إدارة مجموعة Accor والرئيس التنفيذي CEO لها: "نحن في Accor نؤمن بالقدرة التحويلية لقطاع الضيافة على إحداث تغييرات إيجابية عديدة. وإنه لفخر لنا أن نتعاون مع Kylian Mbappé، وهو فرد استثنائي يتردد صدى احترافه وتفانيه بشكل عميق مع قيمنا. إن شراكتنا مع Kylian Mbappé تتوافق تمامًا مع التزامنا بإحداث تغيير في المجتمعات التي نُسخر مواردنا لخدمتها".

مؤسسة Inspired by KM

يُعرف Kylian Mbappé ليس فقط بمهاراته الاستثنائية في كرة القدم، بل أيضًا بتفانيه الراسخ في تمكين الشباب وتحفيز التغيير الإيجابي في المجتمعات حول العالم، والآن يرتقي بتعهده هذا إلى مستوى جديد. فمن خلال مؤسسته Inspire by KM""، يسعى Kylian Mbappé إلى الارتقاء بالشباب فكريًا من خلال الرياضة والتعليم والمبادرات الاجتماعية. واليوم نشهد لحظة محورية بتعاون Kylian Mbappé مع مجموعة Accor لرفع تأثير هذه المساعي، وتعزيز نطاق الإسهامات من خلال البرامج التعليمية وتنمية المجتمع ودعم الجيل الجديد.

ريادة فن الضيافة المسؤولة وجسور للتقارب بين الثقافات برعاية صادقة

تتجلى ريادة مجموعة Accor، كشركة عالمية رائدة في مجال الضيافة، بشكل دائم من خلال التزامها بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وذلك عبر مبادرات التضامن المتنوعة التي تشمل دعم المجتمعات المحلية، والاستدامة البيئية، وتحفيز الموظفين، والشراكات والتعاون، والمشاركة في إغاثة المنكوبين. ويساهم صندوق Accor Heartist Solidarity في مساعدة وتمكين الفئات الضعيفة اقتصاديًا واجتماعيًا على الخروج من دائرة الفقر والتهميش. كما تتعاون Accor مع المنظمات غير الحكومية NGOs لتقديم حلول طويلة الأجل، بما في ذلك توفير فرص للتدريب ودعم إنشاء مشاريع تجارية جديدة.

نبذة عن مجموعة ACCOR

مجموعة Accor، هي شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة، تقدم تجارب مميزة في أكثر من 110 دولة، وتضم شبكة تتكون من 5600 منشأة فندقية، و10000 مطعم ومقهى، بالإضافة إلى مراكز صحية ومساحات عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا في المجال، وتضم أكثر من 45 علامة تجارية فندقية، بدءًا من العلامات التجارية الفندقية الفخمة إلى الاقتصادية، إلى جانب علامات تجارية مميزة لنمط الحياة على غرار Lifestyle with Ennismore. تلتزم Accor باتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المسؤولة، والتنمية المستدامة، والتواصل مع المجتمع، والتنوع والشمول. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) (رمز التداول:ACCYY) بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة group.accor.com أو متابعتنا على منصة X، أوFacebook، أو

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جهات الاتصال للتواصل الإعلامي

مجموعة ACCOR

Line Crieloue

نائبة رئيس قسم إدارة السمعة والتأثير العالمي، الاتصالات الدولية

[email protected]

Mélanie Mahiette

كبيرة مديري مشروعات الاتصالات

[email protected]

مؤسسة INSPIRED BY KM

Valentine Fabry

[email protected]

Juliette Guémas

[email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2159137/Accor_Logo.jpg