Kyvol تطلق Cybovac S60، أول مكنسة كهربائية روبوتية 5 في 1 أوتوماتيكية بالكامل في أكبر منصة بيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية وهي منصة Extra

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- شركة Kyvol العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أجهزة التنظيف المنزلية الذكية تطلق Cybovac S60 ، مكنسة كهربائية وممسحة روبوتية 5 في 1 من الجيل التالي، وذلك في سوق الشرق الأوسط مع دخولها منصة Extra، أكبر منصة بيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية.

Kyvol Cybovac S60 Fully Automatic Intelligent 5-in-1 Robot Vacuum and Mop

وCybovac S60، المكنسة الروبوتية الأكثر تقدمًا والأذكى من Kyvol حتى الآن، تقوم بتجربة تنظيف عميقة ذكية وتلقائية بالكامل، وتدمج بسلاسة الكنس والمسح وغسل الممسحة وتجفيفها وتفريغ الغبار. بفضل تقنيات Kyvol المبتكرة الرائدة في الصناعة، تحقق Cybovac S60 اختراقات في الوظائف والأداء والذكاء والتفاعل، مما يوفر أسهل طريقة للحصول على أفضل تنظيف.

Kyvol Cybovac S60 : بطل شامل يقدم تجربة تنظيف مثالية بدون استخدام اليدين

تنظيف تلقائي بالكامل 5 في 1: Cybovac S60 تجعل الحياة الصحية سهلة، مستفيدة من نظام محطة أساسية متكامل يجمع الغبار تلقائيًا ويغسل الممسحة ويجففها. استمتع بالتنظيف بدون استخدام اليدين لمدة 30 يومًا على الأقل مع حقيبة جمع الغبار سعة 3 لتر. ينظف خزان المياه سعة 4 لتر الممسحة من تلقاء نفسه مع خيارات 6/9/12 دقيقة. ثم يتم تجفيف الممسحة بالهواء الساخن لمنع الرائحة ونمو البكتيريا. تم تجهيز S60 أيضًا بوحدات تعقيم أيونات الأوزون والفضة لضمان نظافة كيس الغبار والممسحة، مما يجعل التنظيف العميق ذكيًا وتلقائيًا وصحيًا.

الدقة والكفاءة للتنظيف الفعال: يمكن لنظام الملاحة LDS 2.0 الدقيق المطور وتقنيات SLAM الذكية تعيين الغرفة بدقة لتحديد أفضل مسار تنظيف بكفاءة وتغطية عالية. يمكن التحكم في Cybovac S60 على تطبيق Kyvol، والذي يسمح للمستخدمين بتخصيص إعدادات التنظيف التي تتضمن رسم الخرائط في الوقت الفعلي، وجدولة التنظيف، وتجنب السجاد، والتحكم في الشفط، والمناطق المحظورة، والشحن التلقائي والمزيد.

أطول وأعمق وأذكى وأقوى : تحتوي Cybovac S60 على بطارية كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة يمكنها تنظيف ما يصل إلى 190 مترًا مربعًا مع عمر بطارية يبلغ 250 دقيقة. مزاياها التي تتضمن قوة شفط قوية 3000 باسكال، والكشف عن السجاد آليًا، وتحسين الشفط، وفرشاة المطاط الصلبة يمكن أن تنظف النفايات المنزلية والشعر والغبار على كل من الأرض والسجاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحكم في S60 صوتيًا باستخدام Amazon Alexa و Google Assistant و Yandex Alica و Marusya.

Kyvol Cybovac S60 متاحة الآن في Extra في المملكة العربية السعودية بسعر 4499 ريال سعودي، لسعر العرض الدقيق يرجى مراجعة Extra online shop والمتجر غير المتصل.

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