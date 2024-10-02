LANDO NORRIS يحمل مجموعة TURIN الجديدة من TUMI وحقيبة ALPHA X الشّهيرة في رحلة في أنحاء منطقة حول الريفيرا الفرنسية

نيويورك، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- اليوم، تكشف العلامة التّجارية العالمية للسّفر والحياة اليوميّة TUMI عن مجموعة Turin الفاخرة الجديدة كلّياً للرجال. لإطلاق أحدث منتجاتها الفاخرة، قامت TUMI بتعيين Lando Norrisسائق سيارة McLaren المحبوب في سباقات Formula1 وسفير علامة TUMI العالميّة منذ فترة طويلة، ليشارك في حملة مثيرة مع Turin والمجموعات الشّهيرة للعلامة التّجارية، بما في ذلك Alpha X وDegree Titanium 19و TUMI | McLaren تُبرز الحملةُ روح لاندو المرِحة والمليئة بالتحدي، حيث يوازن بشكل سلس بين عالم ألعاب الرياضة السريعة الوتيرة وبين الفخامة المريحة، كلُّ ذلك مع الحفاظ على بقاء TUMI كرفيقٍ دائم له.

صور الحملة: هنا

تتخطّى Tumi مرّة أخرى حدود الأداء الفاخر من خلال مجموعة Turin الجديدة كلّياً. صُنعَت هذه المجموعة من الجلد الإيطالي الفاخر مع لمسات من قطع معدنيّة راقية، وصُمِّمت للرجل المتعدّد المهام. من العمل إلى السّفر إلى التّسلية، تقدِّم Turin سبعة أنماطٍ أنيقةً—حقائب الظّهر، وحقائب العمل، وحقائب اليد، والحقائب الكبيرة، والمزيد— بأسعار تتراوح بين 450 و1495 دولارًا أمريكيًا. تتميّز كل قطعة باللّون الأسود الأنيق، وبشعار TUMI الجديد "T"، الذي يمزج بين الفخامة والتّصميم المُبتكَر.

وباعتبارها الإطلاق الرّسمي لمجموعة Turin، تقدّم الحملة شكلاً ومظهرًا جديدين لعلامة TUMI من خلال وضعِ رياضيٍّ في قمّة عطائه وتملؤه الحيويّة —والذي يجسّده Lando تماماً—على خلفيةٍ فخمةٍ لقصرٍ على شاطئ البحر في فرنسا.

وقد أبدعت المصوِّرة Emma Panchot بخبرتها وبالتّعاون مع المخرج Arnaud Uyttenhove لنرى شخصيّة Lando تتألّق بينما يأخذنا في رحلة عبر يومٍ من أيام حياته المليئة بالمغامرة مع منتجات TUMI المفضّلة لديه.

قالت Jill Krizelman، النّائب الأوّل لرئيس التّسويق العالمي والتجارة الإلكترونيّة: "لقد كان Lando شريكًا لا غنىً عنه في شركة TUMI لأكثر من ثلاث سنوات، حيث كان دائمًا يعمل على خلق الحماسة فيما يتعلّق بتعاوننا وحملاتنا". "تتميّز هذه الحملة بطابعٍ خاص، حيث تقدّم رؤيةً جديدةً ومليئة بالحيوية عن Lando، وتجسّد أسلوبَه المميَّز وشخصيَّته الفريدة بطريقة جديدة. لا يوجد حقًا من هو أفضل منه للكشف عن مجموعة Turin الجديدة."

قال Lando Norris: "لقد كان العمل مع TUMI في السّنوات القليلة الماضية تجربةً رائعة، خاصَّة في هذه الحملة الجديدة حيث يبدو المحتوى خاصّاً للغاية بالنسبة لي". "تمنحُ قطع Turin الجلديّة إحساسًا حقيقيًا بالتميُّز، وهي بديل رائع وأنيق لمجموعة TUMI | McLaren التي أحملها معي إلى السباقات."

وتضمّ الحملة إلى جانب Turin: مجموعتَي Alpha X و19 Degree Titanium الشّهيرتين من TUMI، إلى جانب تصاميم مجموعة TUMI | McLaren – في إشارة إلى مسيرته المهنيّة العريقة مع العلامة التجارية. Alpha X هي أقوى مجموعة من TUMI حتى الآن، مصنوعةٌ من نسيج PX6 فائق المتانة مع مزيج فريد من القوّة العالية ومقاومة الخدوش. تتميّز تشكيلة Alpha X بلمسات نهائيّة راقية بما في ذلك الجوانب الخارجيّة الصّلبة والنّاعمة والأجزاء المعدنية ذات اللّون البرونزيّ، ويتراوح سعرها من 125 إلى 1495 دولارًا أمريكيًا.

تقدّم مجموعة Degree Titanium 19 المتميّزة منتجاتٍ مصمَّمة للسّفر تم تصنيعها باستخدام التيتانيوم الأصلي الذي يوفّر قوّة فائقة ومتانة ومقاومة تحمي من الخدوش. تشتمل تشكيلة Degree Titanium 19حقيبة يد للأسفار الدوليّة، وحقيبة سفر للرحلات الطويلة، وحقيبة مستندات، وتتراوح أسعارها بين 3000 إلى 4500 دولار أمريكي.

مجموعة TURIN الجديدة من TUMI متاحة الآن على موقع TUMI.com وفي متاجر TUMI في جميع أنحاء العالم، إلى جانب Alpha X وDegree Titanium19 وTUMI | McLaren. ترقّبوا محتوىً حصريًا من وراء الكواليس من الحملة على قنوات التواصل الاجتماعي @TUMITravel.

نبذة عن TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزماتٍ للسّفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصّيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التنقُّل مع جعلها أسهل وأجمل. فمن خلال الدمج بين الأداء المثاليّ وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائنِنا كوننا شريكٌ مدى الحياة لمحبّي السّفر والمبدعين الذين يسافرون سعياً وراء شغفهم.

لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضّلوا بزيارة TUMI.com وبمتابعة حساباتنا على انستغرام، وتيك توك، وفيسبوك، ويوتيوب.

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جهات الاتصال الإعلامية في شركة TUMI

Alexandra Gillis

TUMI

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Hailey Hauldren

SHADOW

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