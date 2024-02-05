LANZAJET تحتفل بالافتتاح الكبير لأول مرفق في العالم لإنتاج وقود الطيران المستدام من الإيثانول

القادة يحتفلون بإنجاز تاريخي مع إطلاق LanzaJet للجيل التالي من تكنولوجيا وقود الطيران المُستدام (SAF).

سوبرتون، جورجيا, 5 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- انضمت شركة LanzaJet، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الوقود المستدام ومنتجة له، إلى المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والشركاء والداعمين لافتتاح شركة LanzaJet Freedom Pines Fuels، وهي أول منشأة في العالم لإنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) من الإيثانول، وذلك في 24 يناير 2024.

تعد تقنية LanzaJet القائمة على الإيثانول أول تقنية من الجيل التالي في العالم للوقود SAF قادرة على توسيع نطاق الإنتاج إلى المستويات اللازمة لنزع الكربون من مجال الطيران.

LanzaJet Freedom Pines Fuels From left: U.S. Deputy Secretary of Energy David Turk, LanzaTech CEO and LanzaJet Board Chair Jennifer Holmgren, LanzaJet CEO Jimmy Samartzis, U.S. Secretary of Agriculture Tom Vilsack

يقع مقر LanzaJet Freedom Pines Fuels في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تُنتج 10 ملايين جالون من وقود SAF والديزل المتجدد سنويًا من الإيثانول المنخفض الكربون والإيثانول المعتمد، بما يلبي المعايير الأمريكية والعالمية. تعد LanzaJet Freedom Pines Fuels خطوة أولى لاستخدام الابتكار الأول من نوعه لتوسيع نطاق إنتاج وقود SAF وتمكين تطلع LanzaJet إلى إنتاج مليار جالون من وقود SAF بحلول عام 2030.

وقال Jimmy Samartzis، الرئيس التنفيذي لشركة LanzaJet: "إن هذا الإنجاز التاريخي هو شهادة على ما تتطلبه الصناعة والحكومة والممولون لتعزيز الابتكار وتوسيع حدود ما يمكن تحقيقه من أجل التصدي لتغيُّر المناخ. وبفضل تنوع المواد الخام وتوافر الكفاءة والاقتصاد الذي يتيح التوسع عالميًا، نحن على استعداد لتحقيق أهداف نزع الكربون من مجال الطيران."

وانضم إلى LanzaJet في هذا الحدث وزير الزراعة الأمريكي Tom Vilsack، ونائب وزير الطاقة الأمريكي David Turk، وقادة في مجال المناخ، والمديرون التنفيذيون بالصناعة، والمسؤولون الحكوميون والمحليون في جورجيا.

وقال Tom Vilsack، وزير الزراعة الأمريكي: "تلتزم حكومة Biden-Harris بتسخير الإمكانات الكاملة لوقود SAF بينما نواصل بناء اقتصاد قوي ومستدام ومرن وتنافسي ويحافظ على ازدهار الأماكن الريفية. وستساعد منشأة LanzaJet في تسريع صناعة SAF وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمنتجين من أجل مستقبل أكثر استدامة."

وشهد افتتاح Freedom Pines Fuels مشاركة المساهمين في LanzaJet مثل خطوط British Airways، وLanzaTech، وMitsui & Co، وShell، وSuncor Energy والممولين مثل صندوق الابتكار المناخي التابع لشركة Microsoft، وBreakthrough Energy، وAll Nippon Airways (ANA).

معلومات عن LANZAJET

LanzaJet هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الوقود المستدام، تكرس جهودها لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وباعتبارها مزودًا ومنتجًا لتكنولوجيا وقود الطيران المستدام (SAF) باستخدام تقنية تحويل الكحول إلى نفاثات (ATJ) القائمة على الإيثانول والحاصلة على براءة اختراع، تهيئ LanzaJet فرصًا للأجيال القادمة من خلال تسريع نشر SAF وغيره من التقنيات النظيفة المهمة للتصدي لأزمة المناخ وتحويل الاقتصاد العالمي. يتوفر المزيد من المعلومات على https://www.lanzajet.com/

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