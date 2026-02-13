LegayX تدخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الشراكة الاستراتيجية مع Optima Sports وCapital ؛ وتوقع مع لاعب الجولف الإماراتي "أحمد سكايك"

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 13 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- دخلت شركة "ليجاكسي" ((LegaXy، منصة الترفيه الرياضي وإدارة المواهب الرائدة في الهند ، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شراكة استراتيجية مع شركة "أوبتيما سبورتس آند كابيتال" (Optima Sports and Capital) ومقرها الإمارات العربية المتحدة. يمثل ذلك أول توسع دولي لشركة "ليجاكسي" ، مما يجعلها أول منصة هندية للترفيه الرياضي تؤسس عمليات في المنطقة.

ستخلق الشراكة منظومة متكاملة لإدارة الرياضة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي ذلك تمثيل الرياضيين، وشراكات العلامات التجارية، والمبادرات التجريبية، والمحتوى الأصلي، ويتم إطلاقها بتوقيع "أحمد سكايك"، أفضل لاعب جولف محترف في الإمارات العربية المتحدة، كأول رياضي إقليمي حصري.

قال "أحمد سكايك"، لاعب الجولف المحترف ، "هذه الشراكة تأتي في لحظة مهمة للغولف الإماراتي. تجلب "ليجاكسي" و"أوبتيما" رؤية طويلة الأجل تتجاوز الأداء ، مع التركيز على العلامة التجارية والتأثير والتواجد على المستوى العالمي. أنا فخور بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نبني شيء ذي معنى معًا."

قال "ساشين كيرور"، رئيس شركة "أوبتيما سبورتس آند كابيتال"، "وضعت "ليجاكسي" معيارًا قويًا في بناء العلامة التجارية للرياضيين. يسمح لنا الجمع بين نهجهم العالمي للترفيه الرياضي وخبرتنا الإقليمية بإنشاء منصة عالمية المستوى متجذرة في الشرق الأوسط. يعكس توقيع "أحمد سكايك" التزامنا تجاه المصداقية والتميز والمواهب الإقليمية."

وأضاف "آميتيش شاه"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليجاكسي": تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أسواق الرياضة الأكثر إثارة على مستوى العالم. يمثل "أحمد" الاحترافية والطموح والنظرة المستقبلية الدولية التي نعتقد أنها ستحدد الجيل القادم من الرياضيين في المنطقة."

قال "محمد سراج الدين"، المستشار المؤسس ، شركة "ليجاكسي" تقدم المنظومة الرياضية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة قوية للنمو العالمي. شراكتنا مع "أوبتيما" تجلب الرؤى المحلية اللازمة لخلق فرص جديدة للرياضيين والعلامات التجارية."

حول LegaXy

هي منصة إدارة الترفيه الرياضي والمواهب التي تساعد الرياضيين على بناء علاماتهم التجارية وحمايتها وتحقيق الدخل منها من خلال التخطيط الاستراتيجي والإعلام والشراكات التجارية ، وتوفر نهجًا منضبطًا متمحورًا حول الرياضيين لخلق القيمة على المدى الطويل.

تعمل "ليجاكسي" مع كبار الرياضيين الهنود بما في ذلك "يوزفندرا تشاهال"، و "هارشيت رانا"، و "هارباجان سينغ"، و "إيشانت شارما" لدعم حياتهم المهنية داخل وخارج الملعب.

حول Optima Sports and Capital FZ LLC

هي شركة استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة متخصصة في الشراكات الرياضية وتمثيل المواهب واستراتيجيات الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. مع وجود شبكة دولية قوية ، تدعم "أوبتيما" العلامات التجارية وأصحاب الحقوق باستراتيجيات الرعاية، ومفاوضات الحقوق، وتنفيذ حملات التنشيط ، مع تمثيل المواهب وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار الرياضية. تقدم الشركة أيضًا استشارات حول الاستراتيجيات التجارية والسوقية ، مما يساعد المنظمات على الدخول والنمو والفوز في المنطقة.

