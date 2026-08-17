LG webOS ومنصة stc tv تطلقان ميزة "الوصول السريع" للارتقاء بتجربة التلفزيون الذكي في دول الخليج

تطبيق stc tv سيصبح متاح مباشرةً على الواجهة الرئيسية لمستخدمي تلفزيونات "إل جي" الذكية التي تعمل بنظام webOS في السعودية والكويت والبحرين

ملخص الأخبار

أعلنت LG webOS عن شراكتها الاستراتيجية مع منصة stc tv ، خدمة البث الرقمي التابعة لمجموعة stc ، للارتقاء بتجربة الترفيه على التلفزيونات الذكية في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.

سيُتيح هذا التعاون لمستخدمي تلفزيونات "إل جي" الذكية الوصول المباشر إلى باقة stc tv الترفيهية المتميزة عبر خاصية "الوصول السريع" المخصصة على الشاشة الرئيسية لنظام webOS .

يُمكن لمستخدمي stc tv الجدد في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين الاستمتاع باشتراك مجاني لمدة 3 أشهر لبدء تجربة البث المتميزة.

أحدث الأفلام والبرامج والمسلسلات التي تعرضها منصة stc tv ستكون متاحة مباشرة على الواجهة الرئيسية لشاشات "إل جي" الذكية.

تتيح هذه الشراكة سهولة الوصول إلى محتوى stc tv في أبرز أسواق دول الخليج، وتدعم توجّه "إل جي" نحو تقديم تجارب ترفيه سلسة تلبي تطلعات الجمهور المحلي.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 17 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ --

LG webOS and stc tv launch ‘Quick Access’ feature, elevating Smart TV Experience in the GCC

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن شراكتها الاستراتيجية مع stc tv، خدمة البث الرقمي التابعة لمجموعة stc، للارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي للمستخدمين في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. ويجمع هذا التعاون بين منصة LG webOS والمحتوى الترفيهي المميز الذي تقدمه منصة stc tv الترفيهية، مما يُسهّل على المشاهدين الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى المحلي والعالمي. ومن خلال التكامل الجديد مع webOS، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى محتوى stc tv مباشرةً من الشاشة الرئيسية لتلفزيونات "إل جي" الذكية عبر ميزة الوصول السريع المخصصة. إضافةً إلى ذلك، سيتمتع مشتركو stc tv الجدد من مالكي تلفزيونات "إل جي" في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين باشتراك مجاني لمدة 3 أشهر، يمنحهم وصولاً غير محدود إلى مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية وقنوات البث المباشر المتميزة.

ومع استمرار تزايد الطلب على أنظمة الترفيه المنزلي المتطورة والراقية، تعزز "إل جي" ريادتها في سوق التلفزيونات الذكية من خلال شراكتها مع إحدى أبرز شركات الإعلام الرقمي في المنطقة. ووفقاً لدراسة استقصائية عالمية أجرتها شركة أوليفر وايمان حول وسائل الإعلام المنزلية، يستخدم العملاء في دول الخليج حالياً حوالي ثلاث خدمات فيديو حسب الطلب، ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، مما يؤكد إقبال المنطقة على المحتوى المتميز. وتشير توقعات ريسيرش آند ماركتس إلى أن سوق التلفزيونات الذكية في دول الخليج سينمو من 5.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 16.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مما يسلط الضوء على أهمية واجهات المستخدم السلسة التي تركز على المحتوى، مثل نظام التشغيل LG webOS، في تلبية احتياجات المشاهدين المتغيرة.

يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة stc tv التزام "إل جي" المستمر بتقديم تجارب ترفيه منزلي متميزة تركز على العملاء. ومن خلال دمج ميزة الوصول السريع المخصصة مباشرةً على الشاشة الرئيسية لنظام webOS، ترتقي هذه الشراكة براحة المستخدم إلى مستوى جديد، موفرةً بوابة ترفيهية أكثر سلاسة واستجابة وسهولة في الوصول إليها مباشرةً من المنزل.

تجربة ترفيهية مميزة تركز على تلبية احتياجات العميل

يدمج نظام webOS الجديد منصة LG webOS الشهيرة والمعروفة بواجهتها سهلة الاستخدام، مع مجموعة stc tv الترفيهية المتكاملة. ومن خلال وضع ميزة الوصول السريع مباشرةً على الشاشة الرئيسية، تقدم "إل جي" ومجموعة stc تجربة تلفزيونية مميزة تتمحور حول سهولة الوصول والراحة:

الوصول المباشر : تظهر هذه الميزة المخصصة بشكل بارز على الشاشة الرئيسية لنظام webOS ، مما يوفر بوابة أسرع وأكثر راحة للوصول إلى المحتوى المميز.

الاكتشاف السلس للمحتوى : تظهر العناوين الشائعة والإصدارات الجديدة والبرامج الرائجة المعروضة حالياً على stc tv مباشرةً على الشاشة الرئيسية لتلفزيونات "إل جي"، مما يتيح للمستخدمين العثور على برامجهم الترفيهية المفضلة دون الحاجة إلى فتح التطبيق أولاً.

التوصيات المخصصة : يستفيد مستخدمو تلفزيونات "إل جي" الذكية من الاقتراحات المخصصة وقوائم المحتوى المنتقاة التي تعرض أحدث الأفلام والمسلسلات على stc tv بناءً على سلوكيات المشاهدة وتفضيلات المستخدم.

مصمم خصيصاً لمنطقة دول الخليج : صُمم خصيصاً للجمهور في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، لضمان سهولة الوصول إلى المحتوى المميز المحلي والعالمي بنقرة واحدة.

التكامل السلس : تصفح سلس وسريع الاستجابة مُحسَّن لجهاز التحكم عن بُعد Magic Remote ونظام LG webOS .

يدعم هذا التكامل جهود مجموعة stc لإثراء حياة عملائها من خلال الحلول الرقمية المبتكرة والتجارب المميزة. وبفضل وجودها على الشاشة الرئيسية لنظام webOS، ستوفر stc tv للمستخدمين في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين طريقةً أسهل وأكثر مباشرة لاستكشاف باقة الترفيه الواسعة والوصول إليها.

تقدم stc tv تجربة ترفيه رقمية متميزة، مع مجموعة متنوعة من المحتوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتجمع المنصة خيارات ترفيهية متعددة مصممة لتلبية مختلف أذواق المشاهدين وتوفير تجربة مشاهدة سلسة على مختلف الأجهزة، من الإنتاجات الحصرية والأفلام والمسلسلات الشهيرة إلى قنوات البث المباشر والمحتوى الرياضي.

وصول سلس على تلفزيونات "إل جي" الذكية

تؤكد هذه الشراكة التزام "إل جي" بتطوير تجربة الترفيه المنزلي من خلال خدمات منصة فريدة وإبرام علاقات تعاون محلية استراتيجية. فمن خلال الوصول الفوري والمباشر إلى مكتبة واسعة من المحتوى الترفيهي والرياضي على منصة stc tv عبر الشاشة الرئيسية، تُمكّن "إل جي" المستخدمين من الاستمتاع بتجارب مشاهدة مميزة مصممة خصيصاً لتلبية متطلباهم.

ستواصل LG webOS في المستقبل توسيع شبكة شركائها الإقليميين والعالميين لتقديم مزايا مخصصة للشاشات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

نبذة عن منصة webOS:

WebOSهي المنصة المشغلة لتلفزيونات "إل جي" منذ أكثر من عقد، وحظيت بإشادة واسعة بفضل واجهة المستخدم التي تتيح للمستخدمين الحث عن المحتوى وتخصيص تجربتهم بكل سهولة. ومع منظومتها المتنامية من الشركاء حول العالم، من المتوقع أن تسهم webOS في دعم نمو "إل جي" مستقبلاً عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة والتجارب الترفيهية.

وتوفر LG Channels، خدمة البث المجانية والحصرية من "إل جي"، مجموعة واسعة من المحتوى المتميز المباشر وعند الطلب، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والأخبار والرياضة والكوميديا والأنمي وغيرها. ومع استمرار توسع خيارات القنوات المتاحة، يمكن لمستخدمي تلفزيونات "إل جي" والشاشات الذكية وأجهزة العرض الوصول بسهولة إلى برامجهم المفضلة عبر تطبيق LG Channels. كما تتوفر الخدمة في أنظمة الترفيه المخصصة ضمن الفنادق.

للمزيد من الأخبار حول منصة webOS للتلفزيونات الذكية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.lg.com

نبذة عن مجموعة stc:

تُعدّ مجموعة stc أحد عوامل تمكين التحوّل الرقمي من خلال تقديم الحلول المتطورة التي تؤدي دوراً مهماً في عملية الرقمنة. وتوفر stc مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والمدفوعات الرقمية والوسائط الرقمية والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

لمعرفة المزيد عن مجموعة stc: يرجى الضغط هنا