Li Peng من Huawei: احتضان 5.5G لتطوير العالم الذكي

برشلونة، اسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC Barcelona 2024، ألقى Li Peng، نائب رئيس مجلس إدارة Huawei ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، كلمة رئيسية حول الفرص الاستراتيجية الجديدة التي ستنفتح أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عالم ذكي.

"نحن نقترب بسرعة من عالم ذكي،". قال Li. "مع زيادة متطلبات الشبكات، أصبحت تقنية 5.5G خطوة رئيسية في الطريق إلى العالم الذكي. من المتوقع أن تدخل 5.5G حيز الاستخدام التجاري في 2024. لذا، دعونا نبني شبكات اليوم من أجل تطبيقات الغد لتحقيق التقدم للعالم الذكي."

Li states that the global digital economy will bring new strategic opportunities for the ICT industry Huawei calls on the industry to embrace 5.5G for a more prosperous intelligent world

الشروع في رحلة استخدام الـ 5.5G تجاريًا

شرح Li أنه على مدى العشرين عامًا الماضية، جلبت التحولات المعلوماتية والرقمنة فرصًا تقدر بتريليونات الدولارات لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هناك حاجة إلى متطلبات أعلى للشبكات من أجل هذا العالم الذكي، مثل النطاق فائق العرض للرفع، والاتصال بالنطاق العريض في الوقت الحقيقي، وإنترنت الأشياء لجميع السيناريوهات. يدفع ذلك إلى التطور السريع نحو 5.5G الذي سيكون قادرًا على تمكين سيناريوهات للتطبيقات ونماذج أعمال مبتكرين. بحلول 2030، من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتصاد الذكي أكثر من 18.8 تريليون دولار، جالبًا موجة جديدة من الفرص للصناعة.

في الصين والشرق الأوسط وأوروبا، قامت شركات الاتصالات بالفعل بالتحقق من قدرات 5.5G المتقدمة على الشبكات التجارية. اختباراتهم تغطي مجموعة واسعة من السيناريوهات، بما في ذلك الاتصالات الذكية للأشخاص والمنازل والمركبات والملاعب. علاوة على ذلك، المزيد والمزيد من المدن الذكية المشغلة بـ 5.5G بسرعة 10 جيجابت تظهر في مواقع حول العالم.

في MWC هذا العام، تقوم Huawei بإطلاق سلسلة كاملة من منتجات وحلول 5.5G لمجموعة واسعة من السيناريوهات المختلفة، إلى جانب أول نموذج اتصالات أساسي Telecom Foundation Model في الصناعة. سيساعد هذا النموذج شركات الاتصالات على تعظيم قيمة شبكاتها، خاصة في مجالات مثل تجربة الشبكة المضمونة والصيانة والتشغيل الآلي.

بينما تستمر تكنولوجيا الشبكات في إعادة تعريف تدفقات المعلومات والقيمة، وتكشف عن قوة الاتصال الشامل، سنجد أنفسنا قريبًا في عالم ذكي بالكامل.

إعادة تعريف تدفقات المعلومات: المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقود طفرة في حجم حركة البيانات الجديدة

التقنيات الذكية تتطور بسرعة وأصبحت التطبيقات الذكية أكثر انتشارًا. خلق ذلك فرصًا جديدة للصناعات.

من حيث تدفقات المعلومات، الذكاء الاصطناعي التوليدي يقوم بالفعل بتشغيل أنواع جديدة من الأشياء والسيناريوهات المتصلة، مثل البشر الرقميين والسيارات الذكية. هذه السيناريوهات الجديدة تتطلب بنية تحتية أفضل، بما في ذلك نماذج جديدة للتخزين والحوسبة التعاونيين بين الحلول السحابية والحافة والأجهزة. سيشغل AIGC إنشاء أكثر من 100 مليار جيجابايت من البيانات، ويقود أكثر من تريليون جيجابايت من حركة البيانات. تتوقع Huawei أنه، في عام 2026 وحدها، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أكثر من 250 مليار صورة و 70 مليون فيديو، معيدًا لتعريف نهج العالم تجاه إنشاء المحتوى بشكل كامل.

إعادة تعريف تدفقات القيمة: تحقيق الربح من خدمات الهاتف التي تفوق الاتصال

مع رؤية المزيد من الابتكار في التطبيقات الذكية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستنمو الحاجة إلى تجربة شبكة موثوقة خلال أبعاد متعددة. بشكل خاص، ستكون سرعة الرفع المضمونة وجودة الخدمة (QoS) ووقت الاستجابة حاسمين لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين والعملاء في الصناعة. سيقدم ذلك لشركات الاتصالات فرص نمو مذهلة جديدة، مع انفتاح تدفقات قيمة جديدة بمئات المليارات من الدولارات.

إحدى شركات الاتصالات الصينية، على سبيل المثال، أطلقت حزمة بث مباشر للجيل الخامس 5G لتوفير سرعة رفع مضمونة ليكون البث المباشر سلس. ساعد هذا العرض الجديد شركة الاتصالات على زيادة متوسط الإيرادات الشهرية لكل مستخدم بنسبة أعلى من 70٪.

في قطاع النقل، خدمات الاتصال الجديد New Calling للجيل الخامس 5G الخاصة بشركة اتصالات أخرى توفر تحديد الموقع في الوقت الحقيقي والتفاعل أثناء المكالمة لتطبيقات مثل مطالبات تأمين السيارات. يمكن ذلك مالكي السيارات من إكمال تقديم المطالبات التأمينية والمسح الميداني وتسوية المطالبات في حالة حادث مروري في خطوة واحدة. ساعد هذا النوع الجديد من الخدمات شركة الاتصالات على تحقيق الربح بنجاح من سوق العمل إلى العمل إلى المستهلك B2B2C.

إطلاق قوة الاتصال الشامل: خلق قيمة جديدة لجميع الصناعات

يساعد اتصال شبكة الجيل الخامس 5G عالي الجودة شركات الاتصالات على ربط المزيد من الأشخاص بالمزيد من الأشياء في أي وقت وفي أي مكان. الهواتف السحابية مثال رائع. بفضل عرض النطاق الأوسع ووقت الاستجابة الأقل، يمكن للمستهلكين لعب أكثر الألعاب المتصلة بالإنترنت استهلاكًا لقوة الحوسبة واستخدام أحدث تطبيقات العمل بإمكانيات أبعد بكثير من قيود التخزين المحلي للأجهزة وقوة المعالجة الخاصة بها.

التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء للمساحات الواسعة تغير أيضًا قواعد اللعب بالنسبة للتطبيقات الصناعية. بزيادة عشرة أضعاف في كثافة الاتصال والدقة، يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلبية احتياجات الاتصال لأي سيناريو صناعي، من شبكات الكهرباء الذكية إلى التصنيع والتخزين واللوجستيات.

الرواد يمهدون الطريق إلى العالم الذكي. اختتم Li Peng بدعوة الصناعة لاحتضان 5.5G وبناء أساس صلب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل عالم ذكي أكثر ازدهارًا.

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