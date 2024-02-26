Li Peng من Huawei: فتح الأبواب أمام نمو جديد في مجال التسويق التجاري لتقنيات الجيل 5G، والجيل 5.5G الجديد

برشلونة، إسبانيا، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Huawei اليوم قمة 5G Beyond Growth Summit على هامش فعاليات قمة MWC Barcelona لعام 2024. وفي القمة، ناقش Li Peng، نائب الرئيس الأول لشركة Huawei ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كيف يمكن لشركات الاتصالات تحقيق نجاح تجاري في ظل الجيل 5G وكيف ستفتح تكنولوجيا الجيل 5.5G إمكانات الشبكات وتهيئ فرص نمو جديدة.

Li Peng, Corporate Senior Vice President; President of ICT Sales & Service, Huawei Li Peng delivers opening remarks at the summit

وقال Li: "إن تكنولوجيا 5G تسير على الطريق الصحيح لنجاح الأعمال." بدأ تسويق 5G في عام 2019، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اكتسبت بالفعل 1.5 مليار مستخدم لها حول العالم. لقد استغرق الأمر تسع سنوات حتى تمكَّنت تقنية 4G من تحقيق ذلك. وحاليًا، يستخدم 20% من مشتركي الهاتف المحمول على مستوى العالم شبكات 5G. وتُعزى إلى هؤلاء المستخدمين نسبة 30% من إجمالي حركة الهاتف المحمول ويساهمون في 40% من إيرادات خدماته.

وأوضح Li قائلاً: "ستدخل تكنولوجيا 5.5G حيز الاستخدام التجاري في عام 2024، ومع تقارب 5.5G والذكاء الاصطناعي والسحابة، يمكن لشركات الاتصالات إطلاق العنان لإمكانات التطبيقات والقدرات الجديدة."

وأردف مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات حول العالم يجب أن تركز على الشبكات العالية الجودة، وتحقيق الدخل المتعدد الأبعاد، والخدمات الناشئة، والذكاء الاصطناعي التوليدي لاغتنام هذه الفرص.

لا تزال الشبكات العالية الجودة هي أساس نجاح الأعمال

لقد برهن مستخدمو الهاتف المحمول على رغبتهم في شراء ترقيات الخبرة لحزم هواتفهم المحمولة إذا كانت شبكاتهم ذات جودة عالية بما فيه الكفاية. ومن المتوقع - نتيجة لذلك - أن تزداد حركة النشاط الذي يمارسه هؤلاء المستخدمون بشكل كبير، ما يسمح لشركات الاتصالات بزيادة قيمة حركة النشاط إلى الحد الأقصى. وقد أدى ذلك إلى قيام المزيد من شركات الاتصالات باقتراح أهداف استراتيجية تشمل بناء شبكات 5G عالية الجودة.

على سبيل المثال، قامت بعض شركات الاتصالات في الشرق الأوسط بنشر شبكات الإدخال والإخراج المتعدد الضخم (Massive MIMO networks)، وقد أدت التجربة المثالية التي توفرها هذه الشبكات إلى نجاح طرح 5G ذات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA). وحاليًا، قامت شبكات 5G ذات FWA بتوفير الاتصال لنحو 3 ملايين أسرة، ما يجعلها محركًا قويًا لنمو إيرادات شركات الاتصالات.

يؤدي تحقيق الدخل المتعدد الأبعاد إلى زيادة قيمة كل بت

اعتمد أكثر من 20% من شركات اتصالات 5G العالمية بالفعل نماذج تسعير متدرجة السرعة. على سبيل المثال، أصدرت إحدى شركات الاتصالات في تايلاند مؤخرًا وظيفة إضافية هي 5G Boost Mode، والتي تتيح للمشتركين تحديد مستويات سرعة مختلفة لتلبية احتياجات الاستخدام الخاصة بهم على أفضل وجه. وقد ساعد هذا النموذج شركة الاتصالات في زيادة متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) الخاص بها بنحو 23%. أطلقت شركة طيران صينية أخرى حزمة اتصال تصاعدية مضمونة لتزويد القائمين بالبث المباشر بتجارب بث مباشر سلسة وعالية الوضوح. وأصبحت الحزمة شائعة جدًا وساعدت شركة الاتصالات في زيادة ARPU الخاص بها بأكثر من 70%.

تتيح الخدمات الناشئة الجديدة تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل

تحظى الخدمات الجديدة مثل New Calling والهواتف السحابية والعروض الثلاثية الأبعاد من دون نظارات باهتمام متزايد من المستهلكين. على سبيل المثال، أصبحت وظائف القيمة المضافة لـ New Calling مثل الصور الرمزية الافتراضية شائعة جدًا. وبات المستخدمون على استعداد لدفع المزيد مقابل الخدمات التي تقدم تجربة في الوقت الفعلي، مثل مطالبات التأمين على السيارات الشاملة.

وكذلك تم اعتماد 5G بين العديد من الصناعات. وفي الصين، دخلت أكثر من 50 ألف حالة استخدام لشبكة 5G حيز الاستخدام التجاري في أكثر من 50 صناعة. ومن المتوقع أن تخلق الإمكانات الجديدة لشبكات الجيل 5.5، بما في ذلك زمن الوصول الحتمي، وتحديد المواقع بدقة، وإنترنت الأشياء السلبي، المزيد من الفرص لشركات الاتصالات في سوق التجارة بين الشركات (B2B).

سيقود الذكاء الاصطناعي التوليدي صناعة الهواتف المحمولة إلى عصر تنتشر فيه كل أنواع الذكاء

وفقًا لمؤسسة IDC، ستصل الشحنات العالمية للهواتف المحمولة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى 170 مليونًا في عام 2024. وسيمثل هذا 15% من شحنات الهواتف الذكية كافة. ستتمتع هواتف الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي بقدرات تخزين وعرض وتصوير أكثر قوة. وستعمل تطبيقات حوسبة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AIGC) التي تدعمها هذه الهواتف على توليد مئات المليارات من بيانات الجيجابايت وتخلق فرصًا جديدة لشركات الاتصالات.

واختتم Li تصريحاته في القمة بوعد، قال عنه: "جنبًا إلى جنب مع شركات الاتصالات، سنطلق العنان لإمكانات 5G و5.5G، ونحقق نموًا جديدًا مذهلاً".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2346903/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President__President_ICT_Sales.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2346906/Li_Peng_delivers_opening_remarks_summit.jpg