Liu Kang من Huawei: اعتماد 5.5G لإطلاق العنان لأرباح الصناعة

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر MWC Barcelona 2024، ألقى Liu Kang، رئيس قسم تسويق وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei، خطابا رئيسيا بعنوان "اعتماد تقنية الجيل 5.5G لإطلاق العنان لأرباح الصناعة"، وذلك في مؤتمر "5G Advanced: Completing the Enterprise Opportunity" وقال Liu Kang إن تقنيات 5G أصبحت ضرورية لرقمنة الصناعة، ومن المتوقع أن تؤدي الترقية إلى 5.5G إلى تعزيز قدرات الشبكة بمقدار 10 أضعاف. وأشار إلى أن هذا سيدفع الصناعات إلى تسريع التحول الرقمي الذكي وإطلاق العنان لجني أرباح الصناعة.

Liu Kang delivering a keynote speech

وبدعم من الميزات الرئيسية لتقنية 5.5G مثل الوصلة الهابطة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، والوصلة الصاعدة بسرعة 1 جيجابت في الثانية، والشبكة الحتمية، ودعم 100 مليار اتصال لإنترنت الأشياء، والذكاء المتأصل، يمكن لشركات الاتصالات تزويد مستخدمي المؤسسات بخدمات اتصال أفضل وباقة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة. وستدعم هذه الخدمات عمليات الإنتاج الأساسية للمؤسسات دعمًا فعالاً، وستمكن من ربط الأشياء بكل السيناريوهات وتوفير وسائل نقل ذكية أكثر موثوقية، ومن ثم تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

توفير خدمات اتصال أفضل لتعزيز اتصال الشركات الصغيرة والمتوسطة

بدعم من 5.5G، سيستمر الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) في التطور ليصبح FWA² الذي يتميز بزمن وصول منخفض يبلغ 20 مللي ثانية، وموثوقية عالية. وستعمل شركات الاتصالات على استبدال خطوط الموجات الدقيقة والخطوط النحاسية منخفضة السرعة بخدمات اتصال أفضل، وتوسيع نطاق خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) من المنزل إلى سيناريوهات المؤسسة، وتعزيز اتصال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قيمة الشبكة إلى الحد الأقصى.

تقديم مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة لتسريع رقمنة الصناعة

بفضل القدرات المحسنة، توفر شبكة 5.5G سرعات مضمونة تبلغ 300 ميجابت في الثانية، ومدة استجابة تبلغ 20 مللي ثانية بموثوقية نسبتها 99.999%. وعلاوة على ذلك، من خلال دعم متطلبات الصناعة الإضافية، مثل الشبكات والحوسبة والسحابة وإنترنت الأشياء، ستوجِد تقنيات 5.5G "قدرات X" للصناعات، مما يدفع الرقمنة والأتمتة للمزيد من سيناريوهات التطبيقات في المستقبل.

تقديم الدعم الفعال لعمليات الإنتاج الأساسية لدى المؤسسات لزيادة كفاءة الإنتاج

تتيح تقنية 5.5G معدلات وصلات صاعدة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وزمن وصول يصل إلى 4 مللي ثانية، وموثوقية تصل نسبتها إلى 99.999%. ويمكن لهذه القدرات أن تدعم عمليات الإنتاج الأساسية للمؤسسات دعمًا فعالاً، ما يعزز بشكل كبير كفاءتها الإنتاجية. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الإنتاج في مناجم الفحم، فسنجد أن العديد من المناجم الموجودة تحت الأرض لديها وجه تعدين ميكانيكي بالكامل يزيد طوله عن 100 متر. بفضل قدرة الوصلة الصاعدة الكبيرة جدًا التي تتيحها تقنية 5.5G، يمكن نشر أكثر من 100 كاميرا عالية الدقة لتحميل الفيديو في الوقت الفعلي، ويتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لدمج مقاطع فيديو بانورامية من وجوه التعدين الآلية بالكامل. يحقق حل التعدين الذكي المعتمد على تقنيات 5.5G هذا مبدأ "الرؤية الكاملة والشاملة والواضحة" للعمليات التي تُجرى تحت الأرض. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساهم بها تقنية 5.5G في الصحة والسلامة في ما يتعلق بصناعات التعدين تحت الأرض.

التكيف مع متطلبات إنترنت الأشياء في كل السيناريوهات لتسريع تطوير سوق يضم 100 مليار اتصال لإنترنت الأشياء

يمكن رؤية تحسينات 5.5G في مجالات مثل عرض النطاق الترددي للوصلة الصاعدة، وزمن الوصول، وتحديد المواقع، والعلامات السلبية، والتي يمكن أن تلبي متطلبات إنترنت الأشياء في كل السيناريوهات. ويؤدي انخفاض تكلفة RedCap وأجهزة إنترنت الأشياء السلبية إلى دفع سوق إنترنت الأشياء إلى التوسع بشكل أسرع والتحرك نحو تحقيق 100 مليار اتصال لإنترنت الأشياء.

تمكين التعاون بين المركبات والطرق لتحسين السلامة في أثناء القيادة وكفاءة إدارة حركة المرور

بحلول نهاية عام 2023، وصل عدد المركبات المتصلة عالميًا إلى 350 مليونًا. وتتيح مواقع الماكرو المعتمدة على تقنية 5.5G توفير زمن وصول منخفض يبلغ 20 مللي ثانية وموثوقية عالية تصل إلى 99%، ومن ثم تسريع التعاون بين المركبات والطرق لتعزيز السلامة في أثناء القيادة وكفاءة إدارة حركة المرور. وقد تم التحقق من هذا الحل من البداية إلى النهاية في شنغهاي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحسين كفاءة إدارة حركة المرور بنسبة 30% وتقليل متوسط أوقات التنقل بنسبة 20%. وأشار Liu Kang إلى أن الشراكات الصناعية الوثيقة لها دور فعال في نشر فوائد 5.5G. تكرس Huawei جهودها للتعاون مع شركاء الصناعة والنظام البيئي لاستكشاف التطبيقات الواسعة النطاق لتقنية 5.5G، ودخول عصر جديد من التوصيل البيني الذكي لتطبيقات الصناعة. وهذا سيمكِّن كل المشاركين من الاستفادة من تطوير 5.5G والاستمتاع بالنجاح المشترك.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350429/Liu_Kang_delivering_a_keynote_speech.jpg