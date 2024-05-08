Locus توسع شبكة شركات الشحن ShipFlex لتتجاوز 160 شركة، معززة بذلك قدرات إدارة عمليات الشحن متعددة الشركات

سان فرانسيسكو، 8 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Locus.sh ، وهي واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي AI وتقدم حلولًا برمجية كخدمة SaaS، أنه أصبح لديها الآن أكثر من 160 شركة شحن، وذلك من خلال شبكة شركات الشحن العالمية الخاصة بها ShipFlex (حل الشركة المبتكر لإدارة عمليات الشحن متعددة الشركات). يعكس هذا التوسع الكبير التزام شبكة ShipFlex المستمر بإعادة تعريف المرونة والكفاءة في مجال الخدمات اللوجستية لشركات الشحن على مستوى العالم.

ShipFlex from Locus Expands Global Carrier Network to Over 160 Carriers, Enhancing Multi-Carrier Parcel Management Capabilities

وفي هذا الصدد، صرح السيد Nishith Rastogi، مؤسس شركة Locus ورئيسها التنفيذي CEO، قائلًا: "إن توسيع شبكة شركات الشحن العالمية الخاصة بنا بكفاءة، سيجعل من شبكة ShipFlex حلاً رائدًا في السوق يتمتع بالمرونة لتلبية احتياجات الشركات في تنفيذ عمليات الشحن عبر مختلف المناطق الصناعية، وكذلك نماذج تنفيذ عمليات الشحن وأنواع أساطيل الشحن، بالإضافة إلى عوامل أخرى ضرورية لشركات الشحن".

وتعد شبكة ShipFlex بمثابة حليف قوي لشركات البيع بالتجزئة والتصنيع والسلع الاستهلاكية المعلبة (CPG) التي تلجأ إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم، حيث يعمل على تحسين تنفيذ عمليات الشحن عبر الأساطيل الداخلية والأساطيل المتعاقد معها، إلي جانب الأساطيل المتعاقد معها من الباطن وحتى الهجينة. وأضاف Rastogi قائلًا: "يأتي في أولويات هذه القطاعات كل من التحسين الشامل للعمليات والتكاليف لتقديم تجارب استثنائية للعملاء. تمكن شبكة ShipFlex شركات الشحن من تلبية كل من المتطلبات الحالية والمستقبلية بكفاءة عبر أنواع أساطيل الشحن المختلفة المستخدمة في هذه الصناعات من خلال أتمتة عملية اتخاذ القرار بشأن اختيار مزودي خدمات التوصيل من جهات خارجية".

وستتيح شبكة ShipFlex للشركات إدارة عمليات توصيل سلسة باستخدام شركات شحن متعددة، مع مراعاة قيود العمل الخاصة بكل جهة مثل التكلفة والسرعة والكفاءة. وتوفر منصة الشبكة واجهة موحدة تُبسط الخدمات اللوجستية للحصول على سعة شحن إضافية وتوزيع البضائع على شركات شحن مختلفة.

كما تتميز شبكة ShipFlex بمرونة عالية في اختيار شركات الشحن، مع قدرتها على إدراج شركات جديدة بكل سهولة. وتمتد فوائد شبكة ShipFlex لتشمل توفير رؤية شاملة ومتكاملة لرحلة الطلبات، حيث تتيح خاصية تتبع حالة الطلبات لحظة بلحظة وتحديث العملاء بمعلومات دقيقة في الوقت الفعلي، وهو ما يقلل من الحاجة إلى إعادة محاولة التسليم ويضمن تجربة مميزة لخدمة ما بعد الشراء.

نبذة عن شركة Locus

تساعد شركة Locus، من خلال برنامج إدارة الشحن والتوصيل الخاص بها القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI، الشركات على تحسين عملياتها اللوجستية وتحويلها من مراكز للتكلفة إلى مولدات للإيرادات من خلال خوارزميات التحسين المتقدمة وحلول التشغيل الآلي لعملية سير العمل البديهية. وقد ساعدت الشركة، بفضل دعم من مؤسسات استثمارية كبرى مثل GIC Singapore وTiger Global وQualcomm Ventures، أكثر من 200 عميل حول العالم عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك بعض الشركات العملاقة علي غرار Unilever وNestle وBlueDart-DHL، وغيرهم على تنفيذ أكثر من مليار عملية توصيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

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