LONGi تطلق وحدات Hi-MO X6 ثورية مزدوجة الزجاج ثنائية الوجه: الحل المبتكر للبيئات ذات الرطوبة المرتفعة والحرارة العالية

شيان، الصين، 4 أبريل 2024 -- /PRNewswire/ LONGi، يسر شركة LONGi الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، أن تكشف عن وحداتها الشمسية الرائدة Hi-MO X6 مزدوجة الزجاج ثنائية الوجه خلال المؤتمر الدولي التاسع عشر لاستخدام الطاقة الشمسية المقام في الصين (جينان). يتضمن خط المنتجات المتطور هذا Hi-MO X6 Explorer و Hi-MO X6 )Guardian المضاد للرطوبة والحرارة(، مما يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في صناعة الطاقة الكهروضوئية (PV)، المصممة خصيصًا للبيئات ذات درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية.

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سلسلة Hi-MO X6 هي ذروة الابتكار المستمر لشركة LONGi استجابة للمتطلبات المتطورة لسوق الطاقة الكهروضوئية. مع تصنيف أكثر من 40٪ من المناطق العالمية على أنها مناخات ذات حرارة رطبة (DH)، فإن التحديات التي تواجه وحدات الطاقة الكهروضوئية في هذه المناطق كبيرة، بدءًا من تدهور التسرب إلى اصفرار الغشاء اللاصق وتفاعلات التحلل المائي. تم تصميم وحدات Hi-MO X6 مزدوجة الزجاج ثنائية الوجه للتغلب على هذه التحديات، مما يوفر موثوقية وأداء لا مثيل لهما حتى في أكثر الظروف تطلبًا.

الابتكارات من أجل مستقبل مستدام

يتميز نموذج Hi-MO X6 Guardian بمقاومته الاستثنائية للرطوبة والحرارة، وهو تقدم بالغ الأهمية بالنظر إلى الحاجة الكبيرة إلى حلول طاقة شمسية متينة وفعالة. كان فريق مشروع "وحدة مكافحة الرطوبة والحرارة" التابع لشركة LONGiفي طليعة هذا الابتكار، حيث طور سلسلة من التطورات التكنولوجية التي تشمل:

تصميم حر لنظام الموصلات الكهربائية يعمل على تحسين الجانب الأمامي لزيادة إنتاجية الطاقة.

معجون الألكترود المخصص لتعزيز مقاومة التدهور بشكل كبير في البيئات عالية الرطوبة والحرارة.

محلول مانع للتسرب عالي المقاومة للماء مقترن بوجود غشاء لاصق عالي الجودة لمنع تسرب بخار الماء للداخل.

تلبية متطلبات الاستخدامات المتنوعة بأداء عالي

تم تصميم وحدات Hi-MO X6مزدوجة الزجاج ثنائية الوجه من أجل التنوع، وهي تلبي مجموعة متنوعة من استخدامات الطاقة الكهروضوئية، مثل الأسطح الموزعة ومرائب السيارات الكهروضوئية والحدائق الشتوية. يسمح تصميمها ثنائي الوجه بتوليد الطاقة بكفاءة من خلال الاستخدام الفعال للضوء المنعكس على الجانب الخلفي، مما يوفر مكاسب إضافية لتوليد الطاقة. مما يجعل سلسلة Hi-MO X6 خيارًا مثاليًا للمواقع التي تتطلب مقاومة عالية للطقس وتشغيلًا آمنا وموثوقا.

أداء فائق وموثوقية

بالمقارنة مع وحدات TOPCon و PERC التقليدية، يظهر Hi-MO X6 Guardian ( المضاد للرطوبة والحرارة) أداءً متفوقًا، بما في ذلك:

فقط 45٪ من تدهور DH في TOPCon ، مما يضمن عوائد مستقرة على المدى الطويل.

تحسين الأداء في درجات الحرارة العالية وظروف الإشعاع المنخفضة.

انخفاض التدهور بشكل ملحوظ، مما يضمن توليد طاقة أقوى على المدى الطويل.

نبذة عن LONGi

تأسست LONGi في عام 2000 بهدف أن تصبح الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية في العالم، وهي ملتزمة باستخدام الطاقة الشمسية من أجل عالم أكثر خضرة. يشمل اهتمام الشركة خمسة قطاعات أعمال: رقائق السيليكون الأحادية، والخلايا والوحدات، وحلول الطاقة الشمسية الموزعة التجارية والصناعية، وحلول الطاقة الخضراء، ومعدات الهيدروجين. إن تخصص LONGiفي مجال الطاقة الخضراء ومنتجات الهيدروجين الخضراء وحلولها هو دليل على التزامها بتطوير الكربون الصفري العالمي.

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