LongShine تقود مسيرة الصين نحو الأسواق العالمية للطاقة

بكين، 25 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- عقد مؤخّرا مؤتمر التحول العالمي في مجال الطاقة 2024 مؤخرًا في بكين، حيث ركز المندوبون من جميع أنحاء العالم على القضايا الحاسمة المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة الخضراء والابتكار التكنولوجي الرقمي في خضم التحول الذي يشهده القطاع. أشار تقرير "النهوض بتصنيع التكنولوجيا النظيفة" الصادر مؤخرًا عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) إلى أن الاستثمارات العالمية في تصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة ارتفعت إلى 200 مليار دولار في عام 2023، مما يساهم بحوالي 4٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تعمل الصين، وهي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها في العالم، على تشجيع شركات الطاقة لديها بنشاط على التوسع على الصعيد العالمي والمشاركة في الجهود التعاونية للتحول العالمي للطاقة. تعمل LongShine، وهي شركة صينية بارزة في مجال تكنولوجيا الطاقة، في أكثر من 10 دول، بما في ذلك بنغلاديش ونيجيريا وطاجيكستان ونيبال وسنغافورة، وتقدم حلول مخصصة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المهنية.

طرحت LongShine حل LS-EnergyPack، وهو حل Meter2Cash متكامل للغاية. يلتزم حل LS-EnergyPack بإطار عمل المرافق الدولية، مع دمج أفضل ممارسات LongShine من صناعة الطاقة المحلية في الصين، والتي يمكن أن توفر مجموعة كاملة من دعم تطبيقات المعلومات من الجهاز النهائي إلى المستخدم النهائي لشركات المرافق الخارجية. يتضمن LS-EnergyPack وحدات فرعية لجمع بيانات الطاقة وإدارة البيانات وإدارة الدفع المسبق وتطبيقات إدارة الفواتير. توفر الوحدات الأربع لشركات المرافق في جميع أنحاء العالم، دعما شاملا لتطبيقات المعلومات من الجهاز إلى المستخدم.

أقامت LongShine شراكات مع فاعلين رئيسيين مثل Ikeja Electric، وهي أكبر مرفق كهربائي في نيجيريا، وهيئة كهرباء نيبال. من خلال هذا التعاون، قدمت LongShine مجموعة من الخدمات الميدانية التي ساعدت هذه المؤسسات في إنشاء أنظمة آمنة وموثوقة لفوترة الكهرباء وتحصيلها. لم يقتصر دور هذه الخدمات على خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة فحسب، بل أدت أيضًا إلى رفع جودة الخدمة ورضا العملاء.

في مجال إنترنت الطاقة، قامت LongShine بتصدير تقنياتها الرقمية المحلية التي أثبتت جدارتها وممارساتها في مجال الإنترنت عبر الهاتف المحمول المتطورة إلى الأسواق الدولية. على مدار العقد الماضي، قامت الشركة بتوسيع نطاق عروضها لتشمل منصة دفع فواتير الخدمات العامة (المشار إليه في ما يلي بِـ (« UBP »)، والنقل، والرياضة الرقمية، ومواقف السيارات الذكية، والتجارة الإلكترونية، وحجز التذاكر في أكثر من عشر دول. يربط المنتج الرئيسي، UBP، بسهولة بين مؤسسات دفع فواتير الخدمات العامة، ويوفر للمستخدمين خدمات دفع مريحة عبر الإنترنت، بما في ذلك وظائف الاستعلام والدفع والدفع التلقائي والاشتراك.

في بنغلاديش، يتعاون نظام UBP مع bKash، وهو الرائد في مجال الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية في البلاد، ويدعم قطاعات متعددة، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مستخدم، أي أكثر من 10٪ من سكان البلاد.

في إندونيسيا، تتعاون LongShine مع بنك Mandiri، وهو بنك مملوك للدولة، لتعزيز خدمات تطبيقات النقل وحجز التذاكر والتجارة الإلكترونية، مما يساعد التجار على التواصل مع المستخدمين النهائيين وتسريع التحول الرقمي للبنك.

مدفوعة بالتقدم في مجال رقمنة الطاقة وإنترنت الطاقة، تستفيد LongShine من جذورها العميقة في السوق الصينية للتوسع في الاقتصادات الناشئة. توفر استراتيجية الشركة الدولية وشراكاتها المثمرة دروسًا أساسية للحكومات والعملاء من رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، مما يضع معايير جديدة لشركات الطاقة الصينية التي تدخل الأسواق العالمية.

الموقع الرسمي لـ LongShine هو: https://en.longshine.com