LOST MARY وQUAQ تفوزان بالعديد من جوائز التصميم الشهيرة

لندن، 28 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة LOST MARY العالمية المبتكرة للسجائر الإلكترونية اليوم عن حصول TAPPO، نظام الكبسولات الرائد القابل لإعادة التعبئة، على جوائز لتصميمات أصول علامتها التجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تعد الجوائز، بما في ذلك الجائزة الذهبية للتصميم الأمريكي الجيد 2024 والفائز الذهبي بجوائز لندن للتصميم 2023، بمثابة شهادة على مكانة TAPPO كقوة منقطعة النظير.

TAPPO’s key visual Launch event for QUAQ and TAPPO in London, November 2023

لقد أصبح أداء TAPPO القوي حقيقة واقعة من خلال حل التدخين الإلكتروني QUAQ، الذي حصل أيضًا على الجائزة الفضية للتصميم الأمريكي الجيد 2024، والفائز بالفضة في جوائز لندن للتصميم 2023، لتثبيته المذهل للحدث دون اتصال بالإنترنت.

العرض المرئي الرائج لـTAPPO

تفتخر TAPPO بغطاء من الألومنيوم المقاوم للصدأ يجسد الروح الرائدة للعلامة التجارية وتصميمها المريح. تجسّد لغتها البصرية الجريئة الجمالية الأنيقة والمتميزة بشكل كامل.

تسلط الصور والملصقات الضوء على تفاصيل TAPPO المعقدة ولفيفتها، مما يعكس بريقًا معدنيًا آسرًا مع قطرات ترمز إلى ملمسها الناعم.

بالإضافة إلى خلفيات التدرج أو التموج، تعرض اللافتات وصور المنتجات بشكل حيوي الجودة المتفوقة لـ TAPPO واللمسات النهائية اللامعة.

تتوافق الأشعة الأرجوانية على اللافتة مع مستقبل المنتج، بينما تعرض سلسلة من الصور لقطات قريبة من زوايا مختلفة، مما يكشف عن بنيتها الداخلية المعقدة.

تستخدم صفحات الويب خلفية سوداء عادية لإبراز مظهر TAPPO المذهل ومؤشرات المنتج، مما يخلق إحساسًا بالإثارة في تصميمها العام.

في مقاطع الفيديو الترويجية، يعرض المصممون البصريون لـ LOST MARY اندماج TAPPO بين التكنولوجيا والفخامة، مما يسلط الضوء على مظهرها المميز والملمس المتميز. تظهر مقاطع الفيديو أيضًا حل الذرية QUAQ القوي الذي يكمن في جوهر TAPPO.

QUAQ فن تثبيت الحدث دون اتصال بالإنترنت

كان جهاز تثبيت QUAQ - حل الدرية الرائد في الصناعة والذي يتكون من QUAQ MESH، وQUAQ CELL، وQUAQ CAPSULE - في وسط منطقة العرض في حدث إطلاق غير متصل بالإنترنت في لندن في نونبر/تشرين الثاني 2023.

توفر التقنيات الثلاثية، المصممة لتمكين منتجات LOST MARY وELFBAR، تجربة غامرة مع استكشاف النجوم كمفهوم تصميمها.

إن تفكيك جهاز التبخير، الذي يشبه الصاروخ، يمنح التركيب لمسة الخيال العلمي، ويوضح بشكل كامل أداء ذرية الحل واستكشافه لمناطق مجهولة.

في هذه الأثناء، تم تسجيل الدفعات القوية من النكهة والبخار، والتحكم الدقيق في درجة الحرارة، والتشبع الفوري للملف، وإعادة إنتاج النكهة بشكل متسق - وهي النتائج التي جلبتها QUAQ - وكيف أنها تكمل بعضها البعض لرفع تجربة المستخدمين البالغين.

في الموقع، تم إعداد أربع طاولات عرض لعرض العروض التوضيحية الموسعة لثلاث تقنيات، مما يؤكد نهج QUAQ الذي لا مثيل له في مجال البحث والتطوير مقارنة بالحلول التقليدية مع إتاحة الفرصة للزائرين للتفاعل مع أحدث المنتجات التي تدعم QUAQ.

نبذة عن شركة LOST MARY

تضع شركة LOST MARY، الشركة العالمية المبتكرة في عالم السجائر الإلكترونية، نصب أعينها مهمة اكتشاف قيمة السجائر الإلكترونية، وقيادة التواجهات ذات الصلة بالصناعة، وترسيخ أفضل معايير الجودة.

فعلى مدار العديد من السنوات، حققت شركة LOST MARY تقدماً ملحوظاً من خلال التحرر من أشكال المنتجات التقليدية، وخوض غمار مجالات ابتكارية غير مسبوقة، وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين من خلال تصميمات وتقنيات ونكهات جديدة كلياً.

تتواجد LOST MARY الآن في أكثر من 50 سوق حول العالم، حيث يفضل عشرات الملايين من المستخدمين البالغين منتجاتها. ووفقًا لبيانات صادرة عن جهات خارجية، تعد LOST MARY من بين أفضل العلامات التجارية المتخصصة في السجائر الإلكترونية في العديد من الأسواق من حيث الوعي بالعلامة التجارية وحجم المبيعات.

وتمتلك العلامة التجارية حاليًا أكثر من 200 براءة اختراع حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة lostmary.com.

نبذة عن شركة QUAQ

بدأت QUAQ، مزود حلول التدخين الإلكتروني العالمي، رحلتها في تطوير تقنيات الذرية في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، قامت QUAQ بالتنقل إلى مناطق مجهولة وعرضت تقنياتها "الترياثلون" في عام 2023. سيساعد هذا في دعم الجيل القادم من منتجات التدخين الإلكتروني عن طريق تقديم تجربة لا مثيل لها بالتعاون مع علامات تجارية رئيسية للتدخين الإلكتروني.

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