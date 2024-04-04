LOTTE rental شركة تأجير السيارات رقم 1 في كوريا تتوسع في تصدير السيارات المستعملة إلى منطقة الشرق الأوسط العربية

سول، كوريا الجنوبية، 4 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- تقوم LOTTE Auto Global، العلامة التجارية الخاصة بـ LOTTE rental لمزادات السيارات المستعملة، بالتوغل بقوة في الشرق الأوسط استنادًا إلى خبرتها لتحقيق النجاح في سوق السيارات المستعملة في كوريا.

ويقوم مقيم المركبات في لوتي أوتو جلوبال بفحص جميع المركبات وفقًا لمعايير صارمة. تحظى لوتي أوتو جلوبال بثقة المستهلكين من خلال توفير معلومات المركبات بأعلى مستوى من الشفافية، بما في ذلك الإفصاح للمشترين عن الصور والفيديوهات الداخلية والخارجية إلى جانب نتائج الفحص. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أكثر من 1000 سيارة كورية، بما في ذلك هيونداي و كيا، والتي تمثل حوالي 15٪ من مبيعات السيارات في سوق الشرق الأوسط (بناءًا على مبيعات 2023)، مما يضمن مجموعة واسعة من الخيارات للمشترين.

باديء الأمر، أكبر ميزة هي أن الشراء المريح والشفاف ممكن من خلال موقع لوتي أوتو جلوبال الإلكتروني (https://www.lotte-autoglobal.net/). تدير لوتي أوتو جلوبال "دايركت مول" حيث يمكنك شراء السيارة التي تريدها على الفور و"المزاد على الإنترنت" حيث يمكنك الشراء من خلال منافسة عادلة.

ابحث عن المركبة التي تريدها في شاشة "سيارة للبيع" على "دايركت مول (شراء سيارة)"، بعد التأكد من المعلومات التفصيلية للمركبة وتحويل التكلفة إلى حساب الشركة، تقدم الشركة خدمة مضمونة حتى الشحن. والمشاركة في المزادات عبر الإنترنت بسيط أيضًا. بعد التحقق من المعلومات الخاصة بالمركبات المعروضة في "المزاد على الإنترنت أو مزايدة سيارة مستعملة" على موقع لوتي أوتو جلوبال، أدخل قيمة المبلغ التي تريدها وقدم عرضك.

بالإضافة إلى ذلك، المستشارون المحترفون في كل منطقة خارجية يقدمون استشارات مخصصة عبر الإنترنت حول إجراءات الشراء، معلومات المركبات، خيارات المعاملات، إلخ. يقوم المستشارون بتوفير أفضل خدمة للمشترين، بما في ذلك 'دعم خدمات اللوجستيات' لإدارة تكاليف الشحن، مواعيد الشحن، حتى وصول المركبة.

LOTTE هي مجموعة الأعمال السادسة من حيث الحجم في كوريا، مع 99 شركة فرعية في قطاعات الأغذية، التوزيع، الكيماويات، والتأجير (اعتبارًا من أواخر 2023). LOTTE معروفة جيدًا بـ 'LOTTE World Tower' الخاص بها، أطول ناطحة سحاب في كوريا وخامس أطول برج في العالم.

LOTTE rent-a-car، العلامة التجارية رقم 1 لتأجير السيارات في كوريا، تدير ما مجموعه أكثر من 260,000 سيارة. واحدة من شركاتها الفرعية الكبرى هي LOTTE Auto Care، التي توفر إدارة تنقل شاملة من السيارات إلى معدات البناء.

حول LOTTE rental

LOTTE rental، الشركة الوحيدة للتأجير الشامل في كوريا، توفر قيمة أفضل مع محافظ أعمال متنوعة، بما فيها خدمات التنقل التي تشمل حياة السيارة 'car life'، خدمات حلول الأعمال التي تدعم الأعمال الأكثر كفاءة.

LOTTE rent-a-car تخلق حياة سيارات مبتكرة كالعلامة التجارية رقم 1 لتأجير السيارات. Greencar، أول علامة تجارية لمشاركة السيارات في كوريا، تقوم برسم خدمة تنقل أفضل.

LOTTE rental تتقدم كقائدة للتنقل توصل بين حياة العملاء الثمينة.

لمزيد من المعلومات حول LOTTE rental، يرجى زيارة: https://www.lotterental.com/