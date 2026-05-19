Loyyal تطلق GiftOS Point ، منصة بطاقات الهدايا الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "لويال" (Loyyal)، منصة البرمجيات كخدمة المؤسسية التي تحوّل برامج الولاء والمدفوعات ، عن إطلاق GiftOS Point ، وهي منصة بطاقات الهدايا الرقمية المؤمَّنة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (البلوك تشين) المصممة لتجار التجزئة، والمراكز التجارية، والعلامات التجارية المتخصصة في البيع المباشر للزبائن، والشركات، ونظم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.

Loyyal Launches GiftOS Point, an AI and Blockchain Powered Digital Gift Card Platform

تمكِّن GiftOS Point الشركات من إطلاق وتوسيع نطاق برامج بطاقات الهدايا الرقمية، والمادية والرقمية مع مزايا الأمان من الدرجة المؤسسية، والأتمتة الذكية والدعم متعدد اللغات والعملات ، مع قدرات التوزيع العالمي.

تعد GiftOS Point من بين أول منصات المؤسسات في الصناعة التي تجمع بين الذكاء المدفوع بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المدعومة بسلسلة الكتل (البلوك تشين) لإصدار، وإدارة، وتوزيع بطاقات الهدايا.

وتحوّل GiftOS Point، التي تم إنشاؤها كبديل حديث لأنظمة بطاقات الهدايا ذات الحلقة المغلقة القديمة، بطاقات الهدايا إلى أصول رقمية ذكية وقابلة للبرمجة قادرة على تحفيز اكتساب العملاء، ودفع الإيرادات، وتفاعلات الولاء، وإدارة منظومات التجارة الإلكترونية.

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، تقدم المنصة سجلات معاملات آمنة وشفافة ، وقابلية التتبع في الوقت الفعلي ، وإمكانات منع الاحتيال المحسَّن ، وقدرات التشغيل البيني للمنظومات. يتم تضمين الذكاء الاصطناعي في المنصة لتحسين مراقبة الاحتيال، وأداء الحملات، وتحليلات القيم غير المستغلة، وتوصيات الهدايا الشخصية، وإدارة دورة الحياة.

قال "آشيش كومار سينج"، الرئيس التنفيذي لشركة "لويال": "مع GiftOS Point ، نقوم بتحويل بطاقات الهدايا من أدوات الدفع المسبق الثابتة إلى أصول رقمية ذكية وقابلة للبرمجة". "تحتاج الشركات اليوم إلى أكثر من مجرد نظام قسائم، فهي تحتاج إلى منصة قابلة للتوسع للتجارة وتفاعل العملاء قادرة على دفع الإيرادات، ونسب الاستحواذ على العملاء، والتوزيع الرقمي العالمي".

تدعم GiftOS Point:

بطاقات الهدايا الرقمية ، المادية ، والمادية الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال

منظومات بطاقات الهدايا متعددة العلامات التجارية وعلى مستوى المراكز التجارية

تكاملات واجهات برمجة التطبيقات مع منصات نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية، والمحافظ، ومنصات الولاء

إصدار بطاقات الهدايا للشركات والجملة

الهدايا العالمية عبر الإنترنت وخارج الإنترنت

على عكس منصات بطاقات الهدايا التقليدية ، تم تصميم GiftOS Point كمنصة لمنظومات التجارة الإلكترونية. ستتمكن الشركات التي تصدر بطاقات الهدايا من خلال GiftOS Point من الوصول إلى الشبكة العالمية الحالية والمتوسعة لشركة "لويال" من شركات الطيران، والفنادق، ومجموعات التجزئة، وبرامج الولاء، وشركاء التجارة ، مما يتيح إمكانات توزيع السوق في المستقبل، وفرص المبيعات الثانوية، والوصول الأوسع نطاقًا للمستهلكين لبطاقات الهدايا الصادرة.

تتوفر GiftOS Point الآن على مستوى العالم لتجار التجزئة، ومراكز التسوق، والمؤسسات، وبرامج الولاء، ومشغلي المنظومات.

نبذة عن Loyyal

"لويال" هي منصة للبرمجيات كخدمة للشركات للولاء والمدفوعات ، مبنية على بنية تحتية حاصلة على براءة اختراع لسلسلة الكتل (البلوك تشين). من خلال الحلول التي تشمل Access Point و Reward Point و Xpand Point و OfferPoint و Perk Point و GiftOS Point و Perxi.ai ، تساعد "لويال" الشركات على تحويل الولاء والتجارة إلى منظومات ذكية تولّد الإيرادات.

للتواصل:

Mayank Prakas

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2982279/Loyyal_GiftOS_Gift_Card_launch.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2970364/5975411/Loyyal_Technologies_Logo.jpg