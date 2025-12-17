LT Foods تعيّن السيد روهيت جايسوال رئيساً للعمليات في LT Foods Middle East DMCC لقيادة المرحلة المقبلة من النمو

نيودلهي، 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة LT Foods Ltd، الشركة العالمية الرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران (FMCG) في قطاع الأغذية الاستهلاكية، والتي تُقدَّر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي، عن تعيين السيد روهيت جايسوال رئيساً تنفيذياً للعمليات (COO) في شركة LT Foods Middle East DMCC، التابعة غير المباشرة لـ LT Foods Ltd. وفي إطار مهامه الجديدة، سيعمل روهيت عن كثب مع السيد جورساجان أرورا، الرئيس التنفيذي للأعمال في الشرق الأوسط، متولياً مسؤولية صياغة وتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لنمو أعمال الشركة وتوسعها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

Rohit Jaiswal - COO, LT Foods Middle East DMCC

يُعد روهيت مسؤولاً تنفيذياً مخضرماً في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، ويتمتع بخبرة تزيد على 27 عاماً في فئات متعددة وبيئات وثقافات متنوعة، عبر مناطق جغرافية تشمل الهند وبنغلاديش والشرق الأوسط وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة (CIS) وآسيا الوسطى. ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة (IIM) في بنغالور، وهو أيضاً من خريجي كلية إنسياد (INSEAD) في فرنسا وكلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال (Stanford GSB) في كاليفورنيا. وقد نجح روهيت طوال مسيرته المهنية في التعامل مع بيئات أعمال معقدة، وتنفيذ مبادرات استراتيجية، وتحقيق إنجازات بارزة في قطاع يتسم بتنافسية عالية. وخلال هذه المسيرة المهنية المتصاعدة، شغل روهيت العديد من المناصب القيادية في المجالين الوظيفي والتجاري لدى شركات كبرى مثل Colgate Palmolive وMarico Limited وDabur International وDr. Reddy's.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال السيد في. كي. أرورا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة LT Foods Ltd: "يسعدنا أن نرحب بالسيد روهيت جايسوال في عائلة .LT Foods وانطلاقاً من رؤية LT Foods 3.0 التي تهدف إلى تطوير الشركة لتصبح شركة عالمية ومتنوعة في مجال الأغذية الاستهلاكية ضمن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، نتوقع أن تضفي خبرته الواسعة في هذا القطاع زخماً قوياً على خطط النمو لدينا. وسيلعب دوره القيادي دوراً محورياً في تعزيز أعمالنا وتوسيع حضورنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيز خاص على بناء القدرات وتعزيز الشراكات وطرح استراتيجيات مبتكرة تدفع بنموّنا إلى مستوى جديد."

من جانبه، صرّح السيد روهيت جايسوال، الرئيس التنفيذي للعمليات في LT Foods Middle East DMCC، قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى LT Foods، الشركة التي تحظى بثقة الملايين من المستهلكين حول العالم. ويأتي انضمامي في وقت يتطلع فيه المستهلكون إلى خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة. ويتمثل هدفي في مساعدتنا على الوصول إلى مزيد من الأسر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بعلامات تجارية تجسّد التزامنا بالجودة والرعاية. وأتطلع إلى العمل مع فرقنا وشركائنا لجعل LT Foods جزءاً أكبر من الوجبات اليومية في هاتين المنطقتين".

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2845472/LT_Foods_COO.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2633141/LT_FOODS_Logo.jpg