LUNA X HK568/HK568U من HiStone: حل نقاط البيع الذي يغير قواعد اللعبة يعيد تعريف تجارب البيع بالتجزئة والضيافة

تكشف HiStone عن LUNA X HK568/HK568U، وهو نموذج لنقاط بيع شاملة (POS) يحدث ثورة في صناعات البيع بالتجزئة والضيافة

تشينغداو، الصين, 28 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة HiStone، المزود الرائد لحلول أجهزة نقاط البيع والدفع الذاتي المبتكرة، عن إطلاق أحدث إضافاتها إلى مجموعة طرازات LUNA X، وهي HK568/HK568U. يضع نموذج نقطة البيع المتكامل هذا معايير جديدة في الأداء والمرونة وتجربة المستخدم، مما يعزز مكانة HiStone كبائع تكنولوجيا موثوق به وعالي الجودة في هذه الصناعة.

Unleash the Power of the New Generation Luna X (HK568/HK568U) All-In-One-POS: Limitless Versatility

تم تجهيز HK568/HK568U بوحدات المعالجة المركزية Intel® Celeron® Elkhart Lake J6412 و Intel® Core™ Tiger Lake i3 على التوالي، مما يوفر قوة معالجة وأداء لا مثيل لهما لتلبية المتطلبات المتزايدة باستمرار للشركات الحديثة. هذه القدرة المعززة على المعالجة تمكّن تجار التجزئة ومقدمي خدمات الضيافة من التعامل مع العمليات المعقدة بكفاءة، مما يضمن خدمات دفع خالية من الاحتكاك لعملائهم.

باعتبارها واحدة من الميزات البارزة في HK568/HK568U، فإن تصميمها المفصلي الذكي يتيح دوران الشاشة السلس وارتفاع الشاشة القابل للتعديل. تعمل هذه المرونة على تعزيز راحة المستخدم ورفاهيته، مما يوفر للمشغلين مزيدًا من الحرية لتكوين الجهاز وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

توفر شاشة نقطة البيع العريضة مقاس 15.6بوصة تجربة بصرية غامرة. توفر هذه الشاشة الأكبر مزيدًا من الوضوح والتفاصيل في المقدمة، مما يعزز تفاعلات العملاء وواجهة المستخدم الشاملة للمشغلين. مع HK568/HK568U، يمكن للشركات تزويد عملائها برحلة شراء سلسة وممتعة.

تصميم صندوق Cube X يضيف قيمة من خلال تحسين مساحة العداد حيث يكون الفراغ مشكلة. يضمن عامل الشكل المدمج أن تتمكن الشركات من زيادة كفاءتها التشغيلية إلى أقصى حد دون المساس بالأداء أو الوظائف.

"تمثل HK568/HK568U من HiStone علامة فارقة في رحلتنا لتوفير الحلول الأكثر موثوقية وعالية الجودة لصناعات التجزئة والضيافة" هذا ما قاله Mohamed Berihi، مدير تطوير الأعمال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في HiStone. "مع فهم تحديات الأعمال اليوم، نقدم حلول نقاط البيع التي تضمن تجربة عملاء مثالية على نطاق واسع."

مع إطلاق HK568/HK568U، تظهر HiStone مرة أخرى التزامها بقيادة التحول الرقمي ودعم الشركات في قطاعي التجزئة والضيافة.

لمزيد من المعلومات عن HiStone و HK568/HK568U، يرجى زيارتنا على https://www.hics.histonetec.com/luna-x-hk568-all-in-one-pos .

نبذة عن HiStone

HiStone هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال توفير حلول الأجهزة المبتكرة، والمتخصصة في أنظمة نقاط البيع والدفع الذاتي. مع التركيز القوي على الموثوقية والأداء وتجربة العملاء النهائية، تقدم HiStone حلولًا عالية الجودة تمكّن الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة في العصر الرقمي.

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