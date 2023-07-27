Lunit تسرع في التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال جلب حلول الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أكبر مزود للرعاية الصحية في الشرق الأوسط

تعزز Lunit وجودها في الشرق الأوسط من خلال توفير حل فحص الثدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للسنوات الثلاث القادمة

سيول، كوريا الجنوبية،, 26 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Lunit (KRX: 328130.KQ)، المزود الرائد للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج السرطان، تواصل توسعها السريع في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعقد توريد جديد. بعد تعاونها الأخير مع مستشفى صحة الافتراضي في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Lunit اليوم عن توقيع عقد تجاري مع Cloud Solutions، وهي شركة تابعة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية (HMG)، المملكة العربية السعودية.

Jaemin Oh (center), VP of Business Development at Lunit, signs the contract with Abdulelah Al Mayman (Right), CEO of Cloud Solutions, Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, at the Kingdom of Saudi Arabia

وبموجب الاتفاقية، ستقدم Lunit حل الذكاء الاصطناعي لتحليل التصوير الشعاعي للثدي، Lunit INSIGHT MMG، إلى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تعتزم HMG دمج Lunit INSIGHT MMG في أنظمة تشخيص المؤسسات الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتحليل مئات الآلاف من صور التصوير الشعاعي للثدي سنويًا.

بالإضافة إلى عقد التوريد، ستتعاون Lunit والحلول السحابية لتعزيز حلول Lunit التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بناءً على منصة الذكاء الاصطناعي السحابية المتطورة للحلول السحابية. يهدف هذا التعاون إلى تحسين عروض Lunit بشكل أكبر وتوفير تجربة أكثر تقدمًا وسلاسة للمملكة.

من المقرر أن تقدم الاتفاقية بين Lunit والحلول السحابية خدمات طبية عالية الجودة للمرضى في جميع أنحاء المملكة، ومعالجة التحديات الملحة مثل نقص الأطباء أو السكان الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية. علاوة على ذلك، ستساهم هذه الشراكة في البرنامج الوطني لفحص السرطان في المملكة، بناءً على نجاح وتأثير تعاون Lunit مع مستشفى صحة الافتراضي.

لمزيد من الابتكار في فحص الثدي للمرضى في المملكة العربية السعودية، تخطط Lunit أيضًا لتقديم Lunit INSIGHT DBT، وهو حل ثلاثي الأبعاد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل تخليق المقطعي للثدي، إلى HMG في وقت لاحق من هذا العام. ستوفر القدرات المتقدمة لـ Lunit INSIGHT DBT تشخيصًا أكثر دقة مقارنة بالتصوير التقليدي للثدي ثنائي الأبعاد، مما يساهم في الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية هي أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الشاملة في الشرق الأوسط، مع 20 موقعًا طبيًا منتشرًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

قالت الدكتورة Fatina Al Tahan، كبيرة الاستشاريين في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Lunit، مما يمثل أول خدمة رعاية صحية قائمة على الذكاء الاصطناعي متاحة في المملكة العربية السعودية". "يمثل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين سكان المملكة العربية السعودية بشكل عام. مع حل الذكاء الاصطناعي من Lunit، نتوقع ابتكارًا كبيرًا في خدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى مع الكشف المبكر عن سرطان الثدي".

"يسعدنا تقديم حلول السرطان التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمرضى السعوديين من خلال مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. وقال Brandon Suh، الرئيس التنفيذي لشركة Lunit: "تحمل الشراكة إمكانات هائلة لـ Lunit حيث أن تحول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط آخذ في الارتفاع ويكتسب زخمًا". "هدفنا هو تعزيز تشخيص السرطان ونتائجه العلاجية من خلال توفير حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

وفقًا لـ Data Bridge Market Research، سوق التصوير الطبي في الشرق الأوسط، الذي تجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2021، من المتوقع أن يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 5.5% من عام 2022 إلى عام 2029. مع استحواذ المملكة العربية السعودية على 52.3% من الحصة في مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا التعاون يحمل إمكانات هائلة لتوسع Lunit وتأثيره في المنطقة.

نبذة عن Lunit

Lunit هي شركة ذكاء اصطناعي طبية قائمة على التعلم العميق في مهمة للتغلب على السرطان. ينصب تركيزنا على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للتشخيص الدقيق والعلاجات، وضمان التشخيص والعلاج الصحيحين، بالتكلفة المناسبة لكل مريض. تكرس Lunit جهودها لتطوير تحليلات المتقدمة للصور الطبية والمؤشرات الحيوية القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر أحدث التقنيات.

تأسست Lunit في عام 2013، وقد تم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم لتكنولوجيا متقدمة ومتطورة وتطبيقها في الصور الطبية. تم الاعتراف بتقنيتها في مسابقات الذكاء الاصطناعي الدولية متجاوزة الشركات العملاقة مثل Google و IBM و Microsoft. بصفتها شركة ذكاء اصطناعي طبية تستند إلى أدلة سريرية، يتم تقديم نتائج الشركة في المجلات الرئيسية الخاضعة لمراجعة الأقران مثل مجلة Clinical Oncology و JAMA Network Open والمؤتمرات العالمية بما في ذلك ASCO و AACR.

بعد الحصول على تصريح إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وعلامة CE، يتم استخدام جناح Lunit INSIGHT الرائد الخاص بنا سريريًا في ما يقرب من 2000 مستشفى ومؤسسة طبية في أكثر من 40 دولة. يقع المقر الرئيسي لشركة Lunit في سيول، كوريا الجنوبية ولها مكاتب وممثلون في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع lunit.io

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