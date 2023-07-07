Mainbridge تعلن عن إصدار سندات محددة الأجل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تركز على أفريقيا

لندن, 7 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Mainbridge اليوم عن إصدار سندات ذات صلة بأفريقيا بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، من خلال شركة Mainbridge Percentile Limited، في بورصة فرانكفورت ,التي تم تنظيمها لجذب المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى الوصول إلى النمو الأفريقي.

Mainbridge هي شركة استثمارية تركز على أفريقيا وتستثمر في فئات الأصول التي ستشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفريقي في السنوات القادمة. وستركز عائدات إصدار السندات على الشركات والمشاريع التي تدعم البنية التحتية المادية والاجتماعية والاقتصادية عبر قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا.

- السند (ISIN: GB00BLCXWN03) لمدة 10 سنوات وهو منظم لدعم التزام Mainbridge LP لصندوق البنية التحتية الأفريقي القادم.

- إصدار السندات هو واحد من العروض القليلة المدرجة في البورصات الأوروبية القائمة التي تركز بشكل فريد على أفريقيا وتتيح للمستثمرين الأذكياء الوصول إلى محفظة استثمارية متنوعة وموجهة نحو المنتجات السائلة في جميع أنحاء القارة.

- ستعطي Mainbridge الأولوية للمشاريع التي تتضمن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

مواضيع الاستثمار:

لا تزال أفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموًا على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني. وفقًا للبنك الافريقى للتنمية ((AfDB، لا تزال التوقعات لأفريقيا إيجابية ومستقرة، مع انتعاش متوقع يصل إلى 4% في عام 2023 ومزيد من التوطيد يصل إلى 4.3% في عام 2024. تُظهر توقعات البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) أن 19 دولة أفريقية ستشهد معدلات نمو تتجاوز 5% في عام 2023، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 22% في عام 2024. يقود النمو الاقتصادي أحد أعلى معدلات التحضر في العالم ويدعم طبقة متوسطة نابضة بالحياة بشكل متزايد.

الاستثمار في البنية التحتية هو حجر الزاوية لتحقيق الإمكانات الاقتصادية لأفريقيا وشعبها. التحسينات في إدارة المخاطر السياسية وحوكمة الشركات توفر الإطار اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص المتنامي والمحنك، والذي يهدف Mainbridge إلى قيادته.

ولتحقيق ذلك، تواصل Mainbridge تنمية نظامها الإيكولوجي على مستوى القارة من الشبكات المحلية والتي توفر معلومات استخباراتية خاصة في الوقت المناسب تخلق منها رؤى مادية. ثم يتم استخدام هذه الرؤى لإنشاء إطار مصمم خصيصًا لإدارة الاستثمارات وتنفيذها وتحقيقها.

تقود Mainbridge فريق قيادة ذا خبرة ومعترف به دوليًا له بصمات أفريقية الجذور، وبصفتها شركة، فإنها تشترك في حوكمة الشركات السليمة التي تشمل الشفافية والمساءلة.

وأضاف Bola Adefehinti، الرئيس التنفيذي لشركة Mainbridge:

"يعد إدراج السندات لحظة تاريخية وتمثل مكونًا رئيسيًا في كتل البناء التي تشكل عرض القيمة الأساسية لشركة Mainbridge لإطلاق القيمة الخفية في جميع أنحاء القارة الأفريقية. إطلاق هذه القيمة الخفية يمكن تحقيقه من خلال مزيج من الاستخدام المستهدف لرأس المال وفرص الاستثمار في إطار يحقق استفادة من المساهمين التقليديين إلى الجزء الأكبر من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء أفريقيا."

ستكون الوثائق النهائية المتعلقة بإصدار السندات هذه متاحة على موقع Mainbridge.

ملحوظات: https://mainbridgegroup.com/

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2148227/Mainbridge_Logo.jpg

للتواصل الاعلامي:

Edward Staite

[email protected]

Mainbridge Group SOURCE