Markopolo AI تعقد شراكة مع T2 لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 16 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Markopolo AI، وكيل الإيرادات المعتمد على الذكاء الاصطناعي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع T2، وهي شركة تقنية سعودية رائدة مقرها الرياض. يشكل هذا التعاون علامة فارقة في توسع Markopolo AI في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تعزيزًا لمكانة المملكة كمركز عالمي للتكنولوجيا ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

Markopolo AI team and T2 team at the signing ceremony

أقيم حفل توقيع الشراكة بحضور Fahmidul Hasan، رئيس النمو الاستراتيجي وشريك الأعمال، وSalman Saafi، مدير منتج النمو، عن Markopolo AI، إلى جانب عبدالكريم الجربا، الرئيس التنفيذي، ورياض العواد، الرئيس التنفيذي للأعمال، وزياد السويدان، مدير مكتب الرئيس التنفيذي، عن T2.

تتمتع شركة T2، المعروفة بدورها في قيادة التحول الرقمي عبر الأسواق الناشئة، بخبرات وشبكات إقليمية واسعة تسهم في تسريع نمو Markopolo AI ضمن منظومة التجارة الإلكترونية المزدهرة في المملكة العربية السعودية. وتُعد T2 في موقع مثالي للمشاركة في بيع وكيل الإيرادات المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Markopolo AI، وتوفير تكامل سلس للمنتج.

تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع احتفال المؤسِّسَيْن Tasfia Tasbin وRubaiyat Farhan بإنجازين بارزين: قبولهما في برنامج مسرعة الأعمال «تقدّم» (TAQADAM Accelerator) المرموق في المملكة العربية السعودية، التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) (الدفعة 8)، مع الحصول على منحة تبلغ 140,000 دولار أمريكي، والانضمام إلى برنامج الإقامة HF0، وهو أحد أكثر برامج إقامة المؤسسين انتقائية على مستوى العالم، في سان فرانسيسكو.

في عام 2025، جمعت Markopolo AI تمويلًا أوليًا بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، بقيادة «جوا كابيتال» (Joa Capital)، وهي شركة رأس مال جريء سعودية تركز على المشاريع التقنية عالية النمو. ويضع هذا الاستثمار، إلى جانب الدعم الذي يقدمه البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) في المملكة من خلال برنامج «تقدّم»، شركة Markopolo AI في قلب ثورة التجارة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وعند نقطة التقاء هذه الثورة مع رؤيتها الاستراتيجية لقيادة مجال الذكاء الاصطناعي.

وبدلًا من الاكتفاء بحلول التخصيص الأساسية، يقوم وكلاء الإيرادات المعتمدون على الذكاء الاصطناعي لدى Markopolo AI بتحليل الأنماط السلوكية في الوقت الفعلي، ولحظات التردد في الشراء، وتفضيلات التواصل، لتوجيه الرحلة الفريدة لكل عميل. وتتجاوز هذه التكنولوجيا حدود التقسيم الشرائحي لتصل إلى مستوى من الفهم الفردي الحقيقي.

وقالت Tasfia Tasbin، الرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة الشريكة: «تتمثل رؤيتنا في أن نصبح شركة عالمية تقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات خلال العامين المقبلين». وأضافت: «إن هذه الشراكة مع T2، إلى جانب وجودنا في برنامجي "تقدّم" وHF0، تُسرِّع تحقيق هذه المهمة، فيما نعمل على تقديم ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي بمستوى عالمي إلى المملكة العربية السعودية ووادي السيليكون وما بعدهما».

وأضاف Rubaiyat Farhan، الرئيس التنفيذي للتقنية والمؤسِّس الشريك: «في غضون خمس سنوات، ستكون كل معاملة في مجال التجارة الإلكترونية موجَّهة بواسطة وكيل إيرادات معتمد على الذكاء الاصطناعي. لقد بنينا محرّكًا للذكاء السلوكي يتيح أخيرًا تحقيق تخصيص حقيقي على نطاق عالمي».

تتبنى الشركة مهمة طموحة تتمثل في استعادة 100 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المفقودة بحلول عام 2030، لضمان ألّا يُعامَل أي عميل بوصفه مجرد شريحة مرة أخرى.

