Masar Alnumou Finance تتشارك مع Newgen من أجل خدمة القرض الشخصي

سيساعد الحل الذي يقدم الموافقة اللحظية على القروض على دعم زيادة الحصة السوقية للشركة

نويدا، الهند، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Newgen Software أن Masar Alnumou Finance اختارت حلها للبنوك التجارية لتحسين عملية إنشاء القروض الشخصية لديها.

مع مسرع الحلول Solution Accelerator من Newgen للقروض الشخصية، ستكون الشركة قادرة على تقليل الوقت اللازم للحصول على قرض، خافضًا إياه إلى 5 دقائق فقط.

حول التنفيذ الناجح للحل، قال السيد سلطان الشريدة، رئيس الأعمال في Masar Alnumou Finance: "كواحدة من أهدافنا الرئيسية لزيادة رضا العملاء وتزويد القطاع بحلول جديدة، أثبتت Newgen كونها شريك قوي وقللت بفاعلية من التدخل البشري المطلوب لمعالجة القروض. المعرفة الممتازة بالأعمال والدعم المستمر من الفريق سيساعداننا على خدمة قاعدة أكبر من العملاء.".

عمل فريق البنوك التجارية في Newgen على حل إنشاء القروض الموجود، ضامنًا الأتمتة الكاملة للعملية. كما تم تجديد نظام إدارة القروض أيضًا، إلى جانب التكامل مع البوابات. بالإضافة إلى ذلك، نفذت الشركة هذا الحل لإدارة التحصيلات للقروض الشخصية.

متحدثًا عن الحل، قال Vivek Bhatnagar، نائب الرئيس للمبيعات في Newgen Software: "طورنا الحل مع المتكاملين المتاحين، مهيئين الموارد. منصتنا المتطلبة القليل من البرمجة NewgenONE، ونهجنا المرن ساعدانا على مراعاة احتياجات العميل المتغيرة. الأتمتة التي أحرزناها ستمكن البنك من صرف القروض الشخصية في دقائق.".

سيدعم الحل نمو الأعمال الأسرع للشركة عبر المواقع المختلفة. Newgen توفر دعمًا بعد الإنتاج لضمان التنفيذ السلس للحل.

عن Masar Alnumou Finance:

تم بناء Masar Finance على الأساس الخاص بسابقتها، "Deutsche Gulf Finance"، والتي لعبت دور مهم في قطاع المال. نتيجة لنموها، ظهرت Masar Alnumou لتقدم مجموعة من الحلول المالية التي تلبي احتياجات العملاء.

علاوة على ذلك، تدعم الشركة من قبل مساهمين ذوي بصيرة وخبرات واسعة، ومجلس إدارة يشرف على عمليات الأعمال ويضمن توافقها مع المبادئ الأخلاقية والمهنية، ومديرين يستغلون خبراتهم للمساهمة في Masar Alnumou Finance.

عن Newgen Software Technologies Ltd

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع أتمتة العمليات، وخدمات المحتوى، وإدارة الاتصالات، وأيضًا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML).

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