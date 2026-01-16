MASSPHOTON تشارك في برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" في المملكة العربية السعودية لتطوير تطبيقات الفوتونيات والإلكترونيات القائمة على نيتريد الغاليوم في الشرق الأوسط

هونغ كونغ ، 16 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ماس فوتون" MASSPHOTON ، الشركة الرائدة عالميًا في الإلكترونيات البصرية وإلكترونيات الطاقة القائمة على نيتريد الغاليوم (GaN) ، عن مشاركتها الرسمية في برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" ، وهو برنامج متميز للهبوط الناعم يوفر دعمًا متخصصًا للشركات الناشئة التكنولوجية ذات الرؤية من جميع أنحاء العالم للتوسع في المملكة العربية السعودية ، بدعم من "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا". تمثل هذه المشاركة علامة فارقة رئيسية في توسع "ماس فوتون" في الشرق الأوسط.

باعتباره أحد منصات الهبوط الناعم التكنولوجية المتقدمة المتميّزة في المنطقة ، فإن برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" لا يعترف إلا بعدد محدود من المشاريع المتطورة من مئات المتقدمين العالميين كل عام. من بين 556 طلبًا من مناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ هذا العام ، تم قبول 10 طلبات فقط؛ بمعدل اختيار أقل من 2٪. تميزت "ماس فوتون" عن طريق نقاط قوتها الأساسية في المواد المتقدمة والتكنولوجيا الصحية ، لتصبح واحدة من المشاريع العالمية القليلة المختارة في عام 2025.

تضع هذه الفرصة "ماس فوتون" في مكانة تسمح لها بالاستفادة من خبرتها في التصنيع في الحلول الفوتونية وحلول الطاقة القائمة على نيتريد الغاليوم ، والانخراط في النظام البحثي العالمي من "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" ، والاستفادة من دعم برنامج ScaleX للتوطين وتكامل الأعمال. معًا ، تخلق هذه العناصر إمكانات قوية لتطوير وتطبيق تقنيات التطهير بالأشعة فوق البنفسجية من النوع C (UVC)، وأنظمة معالجة المياه الذكية ، وإلكترونيات الطاقة المتقدمة ، وحلول السلامة العامة المخصصة لسوق الشرق الأوسط.

ثلاثة مجالات أساسية للتعاون المحتمل

1. البحث والتطوير في مجال الإلكترونيات البصرية القائمة على نيتريد الغاليوم

مع قيادة "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" العالمية في علوم المواد والفوتونيات، ترى "ماس فوتون" إمكانات قوية لاستكشاف فرص التطوير المشترك في تقنيات البصرية الإلكترونية ذات النطاق الأشعة فوق البنفسجية وأجهزة الطاقة القائمة على نيتريد الغاليوم. تهدف الشركة إلى تقديم خبرة عملية متقدمة ومعدات مخصصة للمملكة العربية السعودية وتقوم بتقييم طرق للاستفادة من قدرات التصنيع الحديثة في "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" للتحقق من صحة التكنولوجيا المستقبلية وتطويرها.

2. منصة معالجة المياه الذكية

لمعالجة تحديات موارد المياه في المنطقة ، تخطط "ماس فوتون" لتطوير نظام معالجة مياه ذكي من الجيل التالي مصمم خصيصًا للسوق السعودية. قد يدمج هذا النظام ابتكارات "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" في معالجة المياه مع تقنيات التطهير العميق بالأشعة فوق البنفسجية بمؤشرات ليد (LED) من "ماس فوتون" ومنصة الإدارة الذكية ، ما يوفر نهجًا فعالاً ومستدامًا للبنية التحتية المأمونة للمياه الصالحة للشرب.

3. حلول السلامة البيئية العامة

تستكشف "ماس فوتون" أيضًا نشر نظامها المتكامل للوقاية من الأوبئة بالأشعة فوق البنفسجية "UV+" في الأماكن العامة الرئيسية مثل المستشفيات والمطارات في الرياض وجدة. من خلال الاستفادة من شبكة برنامج ScaleX المحلية والمواءمة مع أولويات الصحة العامة ، يمكن للمبادرة أن تسهم في تعزيز السلامة البيئية الحضرية ومكافحة العدوى في جميع أنحاء المملكة.

التآزر الاستراتيجي لتطوير منظومة الابتكار

برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" ظهر كواحد من أطر الهبوط الناعمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الثورية. علق عبد الرحمن باصقر ، مدير برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا"، قائلاً: "تتماشى نقاط القوة في "ماس فوتون" في التطهير بالأشعة فوق البنفسجية والتقنيات الفوتونية المتقدمة بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال التكنولوجيا الصحية والتنمية المستدامة. هذا ليس فقط تعاونًا تقنيًا ولكن أيضًا جهدًا مشتركًا لتعزيز منظومة قوية للابتكار."

وقال السيد "إيفين زاهو" ، كبير مسؤولي التسويق في "ماس فوتون" : "إن اختيارنا لهذا البرنامج للهبوط الناعم ذي المستوى العالي يمثل تأكيدًا قويًا لقدراتنا التكنولوجية". "سنستفيد من التميز البحثي لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" ومنظومة برنامج ScaleX لتسريع التوطين والتبنّي الإقليمي للحلول التي تعمل بنظام نيتريد الغاليوم في الشرق الأوسط."

MASSPHOTON: تتخصص في مجال البحث والتطوير والتطبيق الصناعي للتقنيات الفوتونية وتقنيات الطاقة القائمة على نتريد الغاليوم. وتشمل المنتجات الأساسية للشركة أنظمة تنقية الهواء والماء القائمة على الأشعة فوق البنفسجية والإلكترونيات عالية الكفاءة لتطبيقات الرعاية الصحية والبنية التحتية. تجمع "ماس فوتون" بين تقنيات العمليات الخاصة بها وقدرات التصنيع القابلة للتطوير لتقديم حلول قوية وعالية الأداء للأسواق العالمية.

"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا": هي جامعة بحثية للدراسات العليا تقع على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية ، مكرسة لدفع الابتكار من خلال العلوم والتكنولوجيا. مع مراكز الأبحاث ذات المستوى العالمي وقاعدة المواهب العالمية ، تقدم "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" اختراقات في مجالات تشمل الطاقة والمياه والبيئة والغذاء والصحة والاقتصاد الرقمي. مهمتها هي أن تكون حافزًا للابتكار والتنمية الاقتصادية وتنمية المواهب في المملكة وخارجها.

ScaleX: هي منصة الهبوط الناعم التكنولوجية العميقة الرائدة في "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" مصممة لمساعدة الشركات الناشئة العالمية على التوسع في المملكة العربية السعودية. مدعومًا بالخبرة البحثية والمنظومة الاستراتيجية لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا"، يمكّن برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" مشاريع التكنولوجيا عالية التأثير من التوسع من خلال دعم التوطين والوصول إلى السوق ورحلة التوافق التنظيمي والإرشاد المخصص. من خلال ربط الابتكار العالمي بأهداف رؤية 2030 الطموحة للمملكة ، يعمل برنامج ScaleX التابع لـ "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" كمنصة انطلاق للشركات الناشئة لبناء حلول تحدث نقلة نوعية في مجالات الصحة والطاقة والاستدامة والاقتصاد الرقمي.