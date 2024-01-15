Max Life ترسخ وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ويقدم المكتب الممثل خدمات أسرع وأكثر كفاءة لعملائه المقيمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

15 يناير، 2024

/PRNewswire/ -- توسع شركةMax Life Insurance Company Ltd ("Max Life"/"شركة") وجودها في الشرق الأوسط بافتتاح أول مكتب ممثل لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة (UAE). ويقيم المكتب الفرص المتاحة لتلبية الاحتياجات الطارئة لقاعدة عملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يعزز المكتب البري الجديد من وجود Max Life في منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC)ويساعد على تلبية احتياجات الخدمة لقطاع العملاء في المنطقة. ومن خلال هذا التواجد، تهدف Max Life إلى توفير نفس المستوى من التعاطف والألفة ورضا العملاء وخاصة عملائها المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتساوي مع السوق الهندية

(L to R) Mr. Sachin Arora, EVP & Head - Enterprise Growth & Key Partner Relationships, Max Life Insurance with Mr. Prashant Tripathy, CEO & Managing Director, Max Life Insurance (R to L) Mr. Manu Ibrahim, Head - Max Life Insurance Representative Office, Dubai, welcoming Mr. Prashant Tripathy, CEO & Managing Director, Max Life Insurance Mr. Prashant Tripathy, CEO & Managing Director, Max Life Insurance lighting the ceremonial lamp at the inauguration of Max Life Insurance Representative Office, Dubai

قال Prashant Tripathy، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Max Life، "أننا متحمسون للغاية لافتتاح أول مكتب ممثل لنا في الشرق الأوسط وأننا على ثقة من أن هذا سيعزز الوعي بالتأمين على الحياة لعملائنا بما يتماشى مع احتياجاتهم المالية واحتياجات الحماية. ومن خلال وجودنا في دبي، لا نقوم فقط بتوسيع نطاق وصولنا إلى منطقة الخليج وتعزيز الوعي بعلامتنا التجارية، ولكن أيضًا نسد الفجوة الجغرافية لضمان تجربة عملائنا الهنود غير المقيمين عن طريق نهج سلس لتحقيق أهداف حياتهم.

وباعتبارها علامة تجارية مفضلة، أثبتت Max Life باستمرار وجودًا قويًا في السوق منذ إنشائها. ازدادت Max Life بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) لمدة 5 سنوات قدره 13% على الأعمال الفردية الجديدة. حيث تبلغ أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM) 1.23 كرور روبية وكما ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19% على مدى السنوات الخمس الماضية*. وفي الأعمال التجارية القائمة على الثقة، تعطي Max Life الأولوية للتسوية السريعة والخالية من المتاعب لمطالبات الوفاة، كما يتضح من نسبة المطالبات المدفوعة البالغة 99.51% في السنة المالية 23.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على www.maxlifeinsurance.com

* حسب الإقرارات العامة

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