Maypharm تطلق METOO FILL HA FILLER وMetox botulinum toxin، مع ميزة تقنية من الجيل الثاني

سول، كوريا الجنوبية ونيويورك, 15 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Maypharm CO المحدودة، المشهورة بأنها شركة مصنعة كورية، مؤخرًا بنجاح Metox botulinum toxin مع ميزة تقنية من الجيل الثاني وmeNnus PLA filler لتجديد الكولاجين باستخدام التقنيات المتقدمة فقط في المنتجات المطورة المسؤولة عن سلامتها وفعاليتها.

METOO FILL HA FILLER METOO FILL HA FILLER

لسنوات عديدة، كانت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية روادًا دائمين في قطاع التجميل والابتكارات وتميزوا جميعًا في صناعة منتجات رائعة لسوق مستحضرات التجميل. لكن تغير كل شيء بعد دخول كوريا الجنوبية إلى الساحة، لقد أحدثت هذه الدولة ثورة حقيقية في قطاع مستحضرات التجميل، عن طريق دمج استخدام التقنيات المبتكرة في عملية الإنتاج وتقديم منتجات للعالم ليس لها شبيه من قبل.

تغلب METOOFILL hyaluronic acid dermal filler (المعتمد من CE)، والمُصنع من شركة Maypharm CO المحدودة، على قيود تقنية الربط المتقاطع لحمض الهيالورونيك التقليدي باستخدام ثلاث تقنيات مبتكرة حاصلة على براءة اختراع.

1. تقنية Microbead Monophasic

هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع تزيد من متانة الجل من خلال بنية متجانسة من جزيئات حمض الهيالورونيك التي توفر حجمًا ثابتًا وتماسكًا رائعًا ومقاومة ارتحال.

2. تقنية Multi-stage Cross-linking

يمر Metoo Fill بعملية ربط عالية السرعة على ثلاثة مراحل عبر DVS، تعمل على تحسين الكثافة وتوفر خصائص لزوجة رائعة ومرونة ومظهرًا محسنًا لقابلية الحقن مع الاحتفاظ بالتوافق الحيوي والوظيفة الفيزيائية لحمض الهيالورونيك غير المعدل.

3. تقنية Multi-degree Amphiphilic Purification

بعد الربط المتبادل، يمر Metoo Fill بعملية تنقية متعددة الخطوات لتحييد عامل الربط المتقاطع تمامًا باستخدام حل PBS، مما ينتج عنه شبكة من سلاسل حمض الهيالورونيك بنقاوة تزيد عن 97%، على عكس المنتجات الأخرى في السوق التي تصل نقاوتها إلى 95%.

نتيجة لذلك، تحتوي سلسلة Metoo Fill على 4 خطوط مع معلمات لزوجة مختلفة تلبي احتياجات مختلفة: وبفضل استخدام هذه التقنيات الثلاث الحاصلة على براءة اختراع، يدوم تأثير منتجات METOO FILL لفترة أطول ويمكن تشكيلها بسهولة، مما ينتج عنه مظهر طبيعي للغاية يرضي العميل.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاتصال بنا على [email protected] أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني، https://www.may-pharm.com/ .

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