سيول، كوريا الجنوبية ونيويورك، 23 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm تطلق أول حشوة شعر إكسوسوم للخلايا الجذعية الدهنية في العالم، HAIRNA Exosome Hair Fill. طوّرت HAIRNA Exosome Hair Fill باستخدام تقنية Maypharm الحصرية لتجديد فروة الرأس ونمو الشعر.

شيخوخة فروة الرأس وتساقط الشعر

HAIRNA Exosome Hair Fill 2XSOME

يمكن أن تحدث الثعلبة وغيرها من حالات شذوذ الشعر بسبب مجموعة من الأسباب، وأكثرها شيوعًا:

1. فقدان الكولاجين في بصيلات الشعر بسبب الشيخوخة

2. فقدان الشعيرات الدموية في فروة الرأس، وقطع إمدادات الأكسجين والمغذيات إلى البصيلات

3. انخفاض في حجم البصيلات وزيادة إنتاج الزيت بسبب تعبير هرمون ديهدروتستوستيرون (DHT)

4. انخفاض تجديد فروة الرأس والقدرة على الشفاء بسبب ضعف حاجز الجلد

5. انخفاض نقل الصباغ بسبب فقدان الخلايا الصباغية (الشعر الرمادي)

مكون نشط إضافي

01 البيوتينويل ثلاثي الببتيد-1

البيوتينويل ثلاثي الببتيد-1هو ببتيد ثلاثي الأحماض الأمينية يجمع بين شظية الكولاجين الشهيرة، GHK مع بيوتين، وهو مكمل معروف لشعر وأظافر أقوى.

فوائد البيوتينويل ثلاثي الببتيد-1

1. تنشيط خلايا الشعر

يعزز تكاثر الكيراتين في قاعدة التجويف ويساعد على تثبيت الشعر الأمثل من خلال تحفيز تخليق جزيئات الالتصاق - لامينين 5 والكولاجين الرابع.

2. تحفيز التعبير الجيني

يحفز التعبير عن جين Ki-67، وهو بروتين علامة الانتشار المرتبط بالتكاثر الخلوي وكذلك استعادة الأنسجة.

3. تنظيم استقلاب خلايا الشعر

يعزز دوران الأوعية الدقيقة في فروة الرأس ويحفز التواصل الخلوي، ويحسن إمدادات الأكسجين والمغذيات لبصيلات الشعر.

02 ثلاثي الببتيد النحاسي -1

النحاس ثلاثي الببتيد النحاسي -1 (GHK-Cu) هو مركب ببتيد النحاس الموجود بشكل طبيعي في سوائل الجسم مثل البلازما واللعاب. مع كون استنزاف النحاس أحد أسباب علامات شيخوخة الجلد وترقق الشعر، سرعان ما أصبح هذا ثلاثي الببتيد مكونًا شائعًا لعلاجات الشعر وفروة الرأس.

فوائد ثلاثي ببتيد النحاس-1

1. تكبير بصيلات الشعر

أثناء دراسة خصائص التئام الجروح في GHK-Cu، تم العثور على تضخم في بصيلات الشعر حول المنطقة مما أدى في النهاية إلى اكتشاف أن الببتيدات النحاسية تحفز نمو الشعر من خلال تحفيز تكاثر الخلايا الجريبية.

2. تنظيم دورة نمو الشعر

تعمل الببتيدات النحاسية على تحفيز وإطالة مرحلة نمو الشعر (طور التنامي)، مما يؤدي إلى مزيد من الوقت لنمو الشعر النشط وخيوط الشعر السميكة. كما أنهم يشاركون في تقصير المرحلة غير النشطة من بصيلات الشعر (التيلوجين).

3. تثبيط هرمون ديهدروتستوستيرون (DHT)

ديهدروتستوستيرون ((DHT، وهو هرمون تم تحويله من هرمون التستوستيرون، هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر الذكوري. يتم تحويل الديهدروتستوستيرون بفضل إنزيم يعرف باسم اختزال 5 -ألفا، والذي ثبت أن الببتيدات تعيقه.

03 عديد الببتيد

1. ش-بولي ببتيد-1 ((FGF2

نسخة مركبة من ترميز الجينات البشرية لعامل نمو الخلايا الليفية الأساسية (FGF2). يحفز نمو الخلايا الليفية والخلايا الكيراتينية وتكاثرها، بالإضافة إلى تخليق الكولاجين ومكونات المصفوفة الأخرى خارج الخلية، مما يعزز صحة حاجز الجلد.

2. ش-بولي ببتيد-4 ((SCF

نسخة مركبة من ترميز الجينات البشرية لعامل الخلايا الجذعية. يلعب دورًا مهمًا في تكوين خلايا الدم والخلايا الصباغية، وينظم بقاء وتكاثر الخلايا الصباغية لدى البالغين للحفاظ على نقل الصباغ الطبيعي (منع الشعر الرمادي).

3. ش-بولي ببتيد-12 ((NOG

نسخة مركبة من ترميز الجينات البشرية لبروتين نوجين (NOG). نوجين هو جزيء إشارة يلعب دورًا في نمو الأنسجة واشتقاق الخلايا المتخصصة. تُظهر الدراسات أن إشارة نوجين مطلوبة لتحريض مرحلة نمو بصيلات الشعر (طور التنامي).

HAIRNA Exosome Hair Fill ودورة نمو الشعر

البيوتينويل ثلاثي الببتيد-1هو ببتيد ثلاثي الأحماض الأمينية يجمع بين شظية الكولاجين الشهيرة، GHK مع بيوتين، وهو مكمل معروف لشعر وأظافر أقوى. أظهرت نتيجة البيوتينويل ثلاثي الببتيد-1تأثيرات على نمو الشعر مماثلة لتلك الموجودة في المينوكسيديل.

بالإضافة إلى HAIRNA Exosome Hair Fill، أطلقت Maypharm منتجات الخلايا الجذعية البشرية الشهيرة مثل 2XSOME للوجه والرقبة.

وبدعم من الأبحاث السريرية المكثفة، تم اختبار منتجات Maypharm بدقة واحتضانها من قبل عدد لا يحصى من الأفراد لإشادة عالمية.

فسواء كنت تتطلع إلى تحسين مظهرك أو استعادة الثقة بالنفس، فإن HAIRNA Exosome Hair Fill هو حل يصعب التغلب عليه.

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Maypharm SOURCE