McGraw Hill ومعارف للتعليم يتشاركون لتسريع التعليم الهجين في المملكة العربية السعودية

أكثر من 23,000 طالب بجانب 2,888 من الطاقم التعليمي والأكاديمي سيستفيدون من الوصول إلى الموارد التعليمية عالمية المستوى من McGraw Hill سواء المطبوعة أو الرقمية، مدعومة بمنصات التعليم الرقمية التي تتضمن ALEKS و ConnectEd و Open Learning Platform (OLP).

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- دخلت McGraw Hill ومعارف للتعليم في اتفاقية تجعل McGraw Hill الشريك التعليمي الحصري لمعارف للتعليم عبر جميع حُرُمها الـ10 في المملكة العربية السعودية.

توفر الشراكة لمعارف للتعليم الوصول إلى المحتوى المملوك لـ McGraw Hill سواء المطبوعة أو الرقمية، بالإضافة إلى الموارد من الأطراف الثالثة الناشرة من خلال مزود واحد.

من خلال الشراكة الموقعة في مايو من العام الماضي، قامت معارف للتعليم بالفعل بتطبيق برامج الرياضيات والعلوم والأدب الأساسية والإضافية من McGraw Hill عبر حرمها الجامعية من صفوف ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر. تتضمن هذه البرامج Inspire Science و Reveal Math و Wonders، بالإضافة إلى برامج التدخل لتوفير مسار تعليمي مخصص بشكل شخصي للطلاب ومساعدتهم على الوصول إلى مستوى الصف. ستكون البرامج مصحوبة بمنصات التعلم الرقمية فائقة الحداثة من McGraw Hill والتي تتضمن ConnectEd و Open Learning Platform (OLP) و ALEKS.

لضمان التنفيذ الناجح لهذه البرامج، تمتلك المدارس فريق دعم مخصص من McGraw Hill والذي يمكنهم الاعتماد عليه لتوصيل المناهج والتدريب الأكاديمي والفني، ودمج نظام إدارة التعلم "LMS"، والتطوير المهني، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الموارد المتاحة تحت الطلب.

بالإضافة إلى توفير التدريب المستمر للمعلمين، نظمت McGraw Hill أسبوعين من التطوير المهني الذي غطى أفضل الممارسات في التعليم والتعلم لرفع مستوى مهارات الطاقم التعليمي في جميع الحُرُم.

الشراكة هي واحدة من نوعها للسعودية، حيث من النادر أن تضع مجموعة تعليم K-12 بحجم معارف للتعليم الثقة في شريك تعليمي واحد لجميع احتياجاتها التعليمية. هذا التعاون الهام يسلط الضوء على التزام كلا المنظمتين بتحقيق تقدم لتعليم K-12 في المملكة والاتساق مع رؤية السعودية 2030 لتطوير سكان ذوي مهارات عالية.

عبر Lefteris Souris، نائب الرئيس الأول والمدير الإداري لقسم مدارس K-12 لدى مجموعة McGraw Hill الدولية، عن حماسه للشراكة قائلًا: "نحن متحمسون لتوحيد القوى مع معارف للتعليم لتحويل التعليم في السعودية. تلتزم McGraw Hill بتحسين نتائج التعلم للمتعلمين في جميع المراحل، ونرى هذه الشراكة كخطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. سويًا، سنوفر أفضل تعليم K-12 في المملكة، مع تجهيز الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للتميز في العصر الرقمي.".

علق إيهاب إبراهيم عثمان، الرئيس التنفيذي لمعارف للتعليم، قائلًا: "في معارف للتعليم، نؤمن أن التعلم الرقمي يسير جنبًا إلى جنب مع طرق التعلم المبنية على الطباعة وهو ضروري لنجاح طلابنا في المستقبل. أهدافنا طموحة، ونرى أنفسنا نقود طريق تحول التعليم الابتدائي والثانوي في السعودية. McGraw Hill هي رائدة عالمية في مجال التعليم وتفهم رؤيتنا ويمكنها إنشاء حلول مخصصة لنا بسرعة وعلى نطاق واسع. أنا واثق من أن بدعمهم سنتمكن من تسريع تحقيق رؤيتنا.".

علق Chetan Sehgal، المدير الإداري لـ Panworld Education، شريك توصيل رئيسي لـ McGraw Hill في الشرق الأوسط، قائلًا: "هذه فرصة رائعة لنا لإظهار التغيير الإيجابي على مستوى المدرسة في جميع أنحاء المملكة ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع كلا المنظمتين.".

عن McGraw Hill:

McGraw Hill هي شركة تعليمية عالمية رائدة تعمل مع ملايين المعلمين والمتعلمين والمتخصصين حول العالم. وإدراكًا لاحتياجاتهم المتنوعة، فإننا ننشئ محتوى موثوقًا به وأدوات مرنة ومنصات رقمية قوية لمساعدتهم على تحقيق النجاح بشروطهم الخاصة. ومن خلال التزامنا بالمساواة وإمكانية الوصول والإدماج، فإننا نعزز ثقافة الانتماء التي تحترم وتظهر تنوع المجتمعات والمتعلمين والمعلمين الذين نخدمهم. هناك أكثر من 40 مقرًا لشركة McGraw Hill في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتوفر الشركة حلولها التعليمية لمرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى الصف 12 والتعليم العالي والمتخصصين وغيرهم بأكثر من 80 لغة. زورونا على mheducation.com أو تواصلوا معنا على Facebook أو Instagram أو LinkedIn أو Twitter.

عن معارف للتعليم:

على مدار تاريخها الذي يزيد عن 50 عامًا، أثرت معارف حياة عشرات الآلاف من العائلات في المملكة العربية السعودية من خلال التعليم الوطني والدولي المتقن المقدم عبر مدارس منارات، ومدارس الفيصلية، ومدارس جرين هيلز الدولية، ومدارس نور الإسلام، وAIS بالشراكة مع أرامكو السعودية. تسعى معارف جاهدة لتحقيق التميز الأكاديمي ولتوفير بيئة تعليم استثنائية وتجربة شاملة تمكن طلابها من أن يصبحوا قادة ناشطين ومؤثرين في مجتمعاتهم والمجتمع بشكل عام مع نظرة عالمية تقدمية بجانب تجسيد هوية وطنية فخورة وصادقة. تقود معارف وتدفع تطوير قطاع التعليم K12 في المملكة العربية السعودية استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية مع اتساق ودعم كاملين من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030. تدير معارف حاليًا 10 حرم تعليمية في جميع أنحاء المملكة تشمل 74 مدرسة وطنية ودولية مختلفة لمراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنات والبنين، تخدم 23,000 طالبًا، وتوظف أكثر من 2888 من الطاقم التعليمي والأكاديمي.

للتواصل:

Tyler Reed

McGraw Hill

(914) 512-4853

[email protected]

Shada Aldahash

Maarif Education

+966 920009917

[email protected]

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