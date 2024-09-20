Mediwave تستعرض تقنية الاستجابة للطوارئ بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز في مؤتمر EMS World 2024

لاس فيغاس ، 20 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أحدثت شركة "ميدي ويف" (Mediwave)، وهي شركة رائدة في حلول الاستجابة الطارئة للرعاية ما قبل المستشفى ، تأثيرًا كبيرًا في مؤتمر "الخدمات الطبية الطارئة العالمي لعام 2024" (EMS World 2024)، وهو أكبر مؤتمر للخدمات الطبية الطارئة في الولايات المتحدة ، والذي عُقد في مركز مؤتمرات لاس فيغاس. في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت "ميدي ويف" أول مجموعة استجابة طارئة شاملة في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز، مما عزز من مكانتها كرائدة في الصناعة في سوق الولايات المتحدة من خلال تقديم حلها الرائد في الحدث من خلال عروض حية.

Transforming Emergency Medical Services with AI & AR through Mediwave

مجموعة الاستجابة لحالات الطوارئ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز

كشفت "ميدي ويف" في مؤتمر "الخدمات الطبية الطارئة العالمي لعام 2024" عن مجموعة الاستجابة للطوارئ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز ، وهو حل متكامل يتكون من ثلاث ركائز أساسية للحل:

الإرسال الذكي: يعمل النظام، الذي يتسم بالتكامل مع أنظمة إدارة الاستجابة لحالات الطوارئ ( ERMS ) وتقارير الرعاية الإلكترونية للمرضى ( ePCR ) ، على تحسين أوقات الاستجابة من خلال التسييج الجغرافي وتحسين المسارات، مما يوفر أسرع إرسال للإسعاف بدلاً من مجرد إرسال أقرب سيارة.





سيارات الإسعاف المتصلة: تم تجهيز الحل بتقنيات اتصال "الجيل الرابع/الجيل الخامس" ( 4G / 5G ) وإنترنت الأشياء الطبية ( IoMT ) ، مما يتيح المراقبة عن بُعد ونقل البيانات في الوقت الفعلي للعلامات الحيوية ، مما يسهل التصنيف السريع أثناء نقل المرضى.





الخدمات الطبية الطارئة الذكية: تتميز بمساعد الذكاء الاصطناعي لملء النماذج والتحقق من صحة تقارير الحوادث وتقارير رعاية المرضى ، إلى جانب سماعات الرأس بتقنية الواقع المعزَّز لتجربة رعاية بدون استخدام الأيدي وغامرة في الوقت نفسه.

أداة تقارير الرعاية الإلكترونية للمرضى بمساعدة الذكاء الاصطناعي: مفهوم ثوري في مجال الخدمات الطبية الطارئة

أحد أبرز تقنيات "ميدي ويف" هو مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم للمستجيبين الأوائل. شارك داني ووديارد ، وهو خبير في الصناعة يملك أكثر من 30 عامًا من الخبرة كمسعف، وهو أيضًا رائد لنظام الخدمات الطبية الطارئة يعمل بشكل وثيق مع "ميدي ويف" ، تجربته في الموقع قائلاً: "في مئات العروض التجريبية المباشرة لأداة مساعد الذكاء الاصطناعي التي أُجريت في مؤتمر "الخدمات الطبية الطارئة العالمي" في كابينة "ميدي ويف" ، أظهر الحل دائمًا دقة تفوق 99٪ في الرسم البياني في معظم الحالات ، والتي اكتملت في ثوانٍ فقط. هذا إنجاز تاريخي وهو الأول من نوعه ، فهو مصمم لتلبية المتطلبات الفريدة للخدمات الطبية الطارئة. أنا متحمس للعمل جنبًا إلى جنب مع هذا الفريق الرائع لمساعدة صناعة الخدمات الطبية الطارئة على الازدهار في عصر التكنولوجيا الذكية."

دراسة الحالة: مقياس عالمي لتبنّي تكنولوجيا الخدمات الطبية الطارئة

أثبتت ابتكارات "ميدي ويف" نجاحها بالفعل في تطبيقات العالم الحقيقي. تمثل مؤسسة "سووا سيريا 1990" (1990 Suwa Seriya) لخدمة الإسعاف في سريلانكا ، والتي تعمل بالاعتماد على مجموعة الاستجابة الطارئة الشاملة من"ميدي ويف" ، معيارًا عالميًا لتبنّي تكنولوجيا الخدمات الطبية الطارئة؛ حيث تحقق وقت استجابة وطني مثير للإعجاب أقل من 12 دقيقة. وقد أشار البنك الدولي مؤخرًا إلى "سووا سيريا" باعتبارها واحدة من خدمات الإسعاف الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والأسرع في العالم، وهي مثال يجسد قوة النقلة النوعية لحلول "ميدي ويف" على نطاق عالمي.

صياغة المستقبل: الذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز في الخدمات الطبية الطارئة

قال سورين بينتو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميدي ويف": "مستقبل الخدمات الطبية الطارئة يتم تشكيله الآن. أكدت الاستجابة المدهشة في مؤتمر "الخدمات الطبية الطارئة العالمي" مرة أخرى مهمتنا في مجال الرعاية لما قبل المستشفى. كشركة رائدة في الولايات المتحدة بفضل تقديمها لمجموعة الاستجابة الطارئة المتكاملة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز ، تفخر "ميدي ويف" بقيادة الطريق في تقديم حلول رعاية طارئة أكثر ذكاءً، وأسرع، وأكثر فعالية."

تقنية الاستجابة لحالات الطوارئ في "ميدي ويف" تضع معيارًا عالميًا جديدًا للرعاية لما قبل المستشفى. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والواقع المعزَّز ، تعزز الشركة نتائج المرضى ، والكفاءات التشغيلية من خلال دمج التكنولوجيا لزيادة الوعي بالمواقف، والارتقاء بمستويات إتقان المستجيبين الأوائل على مستوى قطاع الخدمات الطبية الطارئة وما ورائها.

حول Mediwave

شركة "ميدي ويف"، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة ، هي مزود رائد لحلول الرعاية الصحية الرقمية ، تقود مستقبل الرعاية الطارئة لما قبل المستشفى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء الطبية" والواقع المختلط المصممة للمستجيبين الأوائل ووكالات الخدمات الطبية الطارئة. لمزيد من المعلومات: www.mediwave.io

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=XhDYxnkYKVk