MGI تُبرم شراكة تعاون استراتيجية مع Prepaire Labs لتطوير اكتشاف الأدوية ومجال الطب الدقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تكرس شركة MGI جهودها لبناء أدوات وتقنيات أساسية لإرشاد التطوير في علوم الحياة، وقد أعلنت اليوم عن تعاونها مع مختبرات Prepaire Labs في معرض MEDLAB Middle East 2024 لتعزيز مجال الطب الدقيق. يتضمن هذا التعاون أول طلب مؤسسي من شركة MGI لجهاز التسلسل الرائد والعالي الإنتاجية DNBSEQ-T20×2 ("T20") في الشرق الأوسط وأول تطبيق لتقنية التسلسل الخاصة بالشركة في اكتشاف الأدوية في المنطقة.

وقال Roy Tan، المدير العام لشركة MGI بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يسعدنا التعاون مع Prepaire Labs لتسخير إنتاجية T20 العالية للغاية وفعاليته الكبيرة من حيث التكلفة لفهم الأمراض وعلاجها على المستوى الفردي لكل شخص. إن هذه الشراكة شهادة على التزامنا بتعميق الوصول العالمي إلى علم الجينوم من خلال منصات متطورة وعالية الجودة."

وبدعم من تقنية DNBSEQTM الخاصة بشركة MGI، يعد T20 جهازًا لرصد التسلسل الجيني مؤتمتًا بالكامل، وقد حقق إنجازات تكنولوجية كبيرة وأحدث أصداءً ملحوظة في الصناعة العالمية لخفض تكلفة رصد تسلسل الجينوم إلى أقل من 100 دولار لكل جينوم. ولقد تم تصميمه لتلبية سيناريوهات التسلسل الأكثر صعوبة، فهو يغطي كل احتياجات التسلسل العالي الإنتاجية في البحث العلمي والتطبيقات السريرية، بما في ذلك WGS، وWGBS، وstLFR، وتسلسل الخلية الواحدة، وStereo-seq وغيرها.

سوف تركز MGI وPrepaire Labs على ما يلي:

تطوير فحوصات لتسلسل الجينوم الكامل.

إنشاء مختبر ذكي مؤتمت بنسبة 100%.

ابتكار طرق التسلسل لتحليل الجينوم المعقد.

التسويق المشترك لتعزيز التعاون العلمي.

تأسست مختبرات Prepaire Labs في عام 2020، وهي شركة يقع مقرها في أبوظبي وتركز على إحداث ثورة في اكتشاف الأدوية ومجال الطب الدقيق. ومن خلال مبادرة إنشاء مختبر BSL3 المتطور شبه المستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعمل إضافة T20 إلى مختبرات Prepaire Labs على توفير القدرة على تقديم خدمات تسلسل الجينوم القابلة للتكيف، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى حلول الرعاية الصحية المخصصة والفعالة من حيث التكلفة لمنصة Biotune.

وعلق Carl Freer، مؤسس شركة Prepaire Labs قائلاً: "إن تعاوننا مع MGI شهادة على مهمتنا المتمثلة في تقريب التسلسل الجيني المتقدم من التطبيقات السريرية. ونحن نواصل معًا الاستفادة من التطورات التي أحرزناها مؤخرًا لتعزيز تمكين الباحثين ومقدمي الرعاية الصحية."

سيتم عرض DNBSEQ-T20×2 من MGI، إلى جانب المنتجات الأخرى بما في ذلك الروبوت المختبري ZOID-ILR المتطور، ومنصات DNBSEQTM، وأنظمة إعداد العينات الآلية وحلول المستودعات الحيوية ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية في معرض MEDLAB Middle East 2024. ندعو الحضور إلى زيارة جناح MGI رقم Z4.H10 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 5 إلى 8 فبراير.

معلومات عن MGI

تلتزم شركة MGI Tech Co. Ltd. (أو الشركات التابعة لها، المشار إليها معًا بـ MGI)، ومقرها الرئيسي في شنتشن، بتطوير وإنشاء الأدوات والتكنولوجيا الأساسية التي توجه من خلالها علوم الحياة عبر الابتكار الذكي. واستنادًا إلى التكنولوجيا التي ابتكرتها، تركز شركة MGI على البحث والتطوير وإنتاج وبيع أدوات التسلسل والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم أبحاث علوم الحياة والزراعة والطب الدقيق والرعاية الصحية. وتعد شركة MGI رائدة في إنتاج أجهزة تسلسل الجينات السريرية العالية الإنتاجية**، وتشمل منصاتها المتعددة الأوميكس التسلسل الجيني**، والتصوير الطبي، وأتمتة المختبرات. وتتمثل مهمة MGI في تطوير وتعزيز أدوات علوم الحياة المتقدمة للرعاية الصحية المستقبلية. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ MGI أو التواصل معنا على Twitter، أو LinkedIn، أو YouTube.

معلومات عن Prepaire Labs

Prepaire Labs هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية تركز على إحداث اكتشافات مهمة وكبيرة في مجالي اكتشاف الأدوية والطب الدقيق. ومن خلال دمج التعلم العميق وعلم البيولوجيا، تقوم Prepaire Labs بإنشاء نماذج تنبؤية ترتكز على البيانات الجينية والظاهرية والسريرية. وتشكل هذه النماذج عرضًا للبنية الأساسية وبيولوجيا الأمراض. تستخدم Prepaire Labs الخلايا الجذعية المحفزة المشتقة من المريض (iPSCs)، وتحرير الجينوم، والتنميط الظاهري الخلوي العالي المحتوى، والتعلم الآلي لإنشاء نماذج مرضية في المختبر تعمل على تحسين علم الوراثة ونوع الخلية والبيئة وجمع البيانات المتعددة الأبعاد لزيادة إمكانية التنبؤ بالنتائج السريرية البشرية. وسيتم افتتاح مختبر BSL3 المتطور في مايو 2024، ويقع في مدينة مصدر بأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وسيكون هذا مركز LAAS (المختبر كخدمة) الجديد المؤتمت بالكامل وسيوفر تجارب سريرية على شريحة باستخدام أحدث أجهزة الموائع الدقيقة جنبًا إلى جنب مع القدرة على طباعة الشبكات الحيوية العضوية. تُرجى زيارة www.prepaire.com لمعرفة المزيد.

معلومات عن Biotune

يمثل التوأم الرقمي Biotune تقاربًا غير مسبوق ما بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا. إن هذه الصورة الرمزية ليست مجرد تمثيل مرئي؛ بل نموذج ديناميكي لصحتك، يشتمل على تركيبك الجيني، والتاريخ الطبي، وحتى القياسات الحيوية في الوقت الفعلي. ويمكن لاختصاصيي الرعاية الصحية التفاعل مع مثيلك الرقمي لأغراض التشخيص والتخطيط للعلاج. وهذه البيانات ليست مجرد رصد لمعلومة ثابتة؛ بل سجل ديناميكي متغير ومتسلسل زمنيًا لصحتك، يجمع كل المعلومات اللازمة، بدءًا من الاستعداد الوراثي وحتى القياسات الحيوية في الوقت الفعلي. وتتيح مجموعة البيانات الغنية هذه للخبراء تقديم مشورة طبية دقيقة ومخصصة شخصيًا بشكل مذهل، ما يرفع مستوى التشخيص إلى قدر من الدقة والتخصيص لم يكن من الممكن تحقيقه من قبل.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/4529649/MGI__Logo.jpg