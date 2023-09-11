Miami International Holdings تعلن عن نتائج التداول لشهر غشت/آب 2023؛ MIAX Pearl Equities تسجل حصة سوقية يومية قياسية بنسبة 2.17% مع ارتفاع حجم الخيارات بنسبة 26.5% إلى مستوى قياسي منذ بداية العام

برينستون، نيوجيرسي، 11 شتنبر/أيلول، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) اليوم عن نتائج التداول في غشت/آب 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة MIAX Exchange)، وMinneapolis Grain Exchange (MGEX™).

غشت/آب 2023 وأبرز حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه

بلغ إجمالي حجم التداول الشهري متعدد الإدراج لـ MIAX Exchange Group رقمًا قياسيًا بلغ 138.0 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 27.7% وتمثل حصة سوقية شهرية تبلغ 14.85%، بزيادة سنوية قدرها 16.1%. بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 1.1 مليار عقد، بزيادة قدرها 26.5% على أساس سنوي.

وصلت MIAX Options لحجم تداول شهري بلغ 55.2 مليون عقد، بزيادة سنوية تبلغ 17.4% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 5.94%، بزيادة سنوية قدرها 6.8%. وصلت MIAX Options إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 437.4 مليون عقد، بزيادة 21.3% عن نفس الفترة من عام 2022.

بلغت MIAX Pearl Options لحجم تداول شهري قدره 58.2 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 62.9% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 6.26%، بزيادة سنوية قدرها 48.2%. وصلت MIAX Pearl Options إلى حجم تداول قياسي منذ بداية العام بلغ 451.3 مليون عقد، بزيادة 57.8% عن نفس الفترة من عام 2022.

كما وصلت MIAX Emerald لحجم تداول شهري قدره 24.7 مليون عقد، بانخفاض سنوي قدره 2.9% وتمثل حصة سوقية شهرية قدرها 2.65%، بانخفاض سنوي قدره 11.7%.

في الأسهم الأمريكية، سجلت MIAX Pearl Equities™ حجم تداول شهري قياسي قدره 4.2 مليار سهم بزيادة سنوية قدرها 75.9% وحصة سوقية شهرية قياسية قدرها 1.74%، بزيادة سنوية قدرها 76.8%. سجلت MIAX Pearl Equities رقما قياسيا جديدا لحصة السوق اليومية بنسبة 2.17% في 25 غشت/آب ووصلت إلى حجم قياسي منذ بداية العام حتى تاريخه بلغ 28.6 مليار سهم، بزيادة قدرها 46.0% على أساس سنوي.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم تداول بلغ 329483 عقدًا، بنسبة انخفاض سنوية قدرها 12.5% وزيادة بنسبة 34.4% عن يناير/كانون الثاني 2023.

بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® ما قدره26687 عقدًا في غشت/آب 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 83.4% على أساس سنوي ومتوسط حجم يومي يبلغ 1160 عقدًا.

يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لـ MIAX Exchange Group في الجداول أدناه.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بشركة مجموعة MIAX Exchange، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

عقود خيارات متعددة القوائم غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف يوليوز/تموز 2023 % صرف غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف

أيام التداول 23 23

‎20

‎167 ‎167



صناعة خيارات الأسهم الأمريكية ‎929 123 718 433 104 845 9.9 % ‎803 919 985 15.6 % ‎6 797 022 243 ‎6 285 805 288 8.1 %

مجموعة MIAX Exchange ‎137 982 535 ‎108 079 977 27.7 % ‎125 287 676 10.1 % ‎1 093 133 331 ‎863 818 014 26.5 %

MIAX Options ‎55 161 173 ‎46 972 524 17.4 % ‎51 143 921 7.9 % ‎437 401 595 ‎360 617 154 21.3 %

MIAX Pearl ‎58 153 595 ‎35 696 808 62.9 % ‎50 643 890 14.8 % ‎451 314 015 ‎286 036 788 57.8 %

MIAX Emerald ‎24 667 767 ‎25 410 645 -2.9 % ‎23 499 865 5.0 % ‎204 417 721 072 164 217 -5.9 %

متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات متعددة القوائم غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف يوليوز/تموز 2023 % صرف غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية ‎40 396 683 ‎36 743 671 9.9 % ‎40 195 999 0.5 % ‎40 700 732 553 639 37 8.1 %

مجموعة MIAX Exchange ‎5 999 241 ‎4 699 129 27.7 % ‎6 264 384 -4.2 % ‎6 545 709 563 172 5 26.5 %

MIAX Options ‎2 398 312 ‎2 042 284 17.4 % ‎2 557 196 -6.2 % ‎2 619 171 384 159 2 21.3 %

MIAX Pearl ‎2 528 417 ‎1 552 035 62.9 % ‎2 532 195 -0.1 % ‎2 702 479 795 712 1 57.8 %

MIAX Emerald ‎1 072 512 ‎1 104 811 -2.9 % ‎1 174 993 -8.7 % ‎1 224 058 384 300 1 -5.9 %



الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة MIAX Exchange، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف يوليوز/تموز 2023 % صرف غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف

مجموعة MIAX Exchange 14.85 % 12.79 % 16.1 % 15.58 % -4.7 % 16.08 % 13.74 % 17.0 %

MIAX Options 5.94 % 5.56 % 6.8 % 6.36 % -6.7 % 6.44 % 5.74 % 12.2 %

MIAX Pearl 6.26 % 4.22 % 48.2 % 6.30 % -0.6 % 6.64 % 4.55 % 45.9 %

MIAX Emerald 2.65 % 3.01 % -11.7 % 2.92 % -9.2 % 3.01 % 3.45 % -12.9 %





حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف يوليوز/تموز 2023 % صرف غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف أيام التداول 23 23

‎20

‎167 ‎167

صناعة الأسهم الأمريكية ‎242 103 ‎243 296 -0.5 % ‎208 905 15.9 % ‎1 847 930 953 036 2 -9.3 % حجم تداول MIAX Pearl ‎4 216 ‎2 396 75.9 % ‎3 583 17.7 % ‎28 646 624 19 46.0 % متوسط الحجم اليومي لـ MIAX Pearl ‎183 ‎104 75.9 % ‎179 2.3 % ‎172 ‎118 46.0 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.74 % 0.98 % 76.8 % 1.72 % 1.5 % 1.55 % 0.96 % 60.9 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة وعقود الخيارات غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف يوليوز/تموز 2023 % صرف غشت/آب 2023 غشت/آب 2022 % صرف أيام التداول 23 23

‎20

‎167 ‎167

حجم العقود الآجلة MGEX ‎329 483 ‎376 441 -12.5 % ‎245 080 34.4 % ‎1 999 459 396 400 2 -16.7 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX ‎14 325 ‎16 367 -12.5 % ‎12 254 16.9 % ‎11 973 374 14 -16.7 %

نبذة عن MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc، وهي الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX‎®‎‎) وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ (MIAX Pearl®) وشركة MIAX Emerald, LLC (‎‎‎MIAX Emerald®) وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وبورصة برمودا (BSX™) وDorman Trading، LLC.

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم إنشاء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الربيعي الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. MGEX هي سوق العقود المعين (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) في إطار ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المقايضة (SEF) مع هيئة تداول السلع الآجلة.

BSX هي سوق إلكتروني متكامل رأسيًا للسندات المالية العالمية، مقرها في برمودا تأسّست في 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتوجدُ مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في ميامي، فلوريدا توجدُ مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برينستون، نيوجيرسي. توجدُ مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. توجدُ مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX، تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، تفضّل بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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